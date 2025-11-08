Pädiatrische Stoffwechselstörungen

Infobox „Red Flags“ Alarmzeichen oder sogenannte „Red Flags“ lassen sich bei angeborenen Stoffwechselstörungen aufgrund von sowohl der Vielfalt der zugrundeliegenden Pathomechanismen als auch der Verlaufsformen einzelner Erkrankungen schwer verallgemeinern. Enzephalopathie, Hepatopathie oder Kardiomyopathie . Diese Erkrankungen sind in der frühen Phase oft noch nicht diagnostiziert. Manchmal werden sie erst später im Säuglingsalter oder Kleinkindalter, sogar erst im Schulalter erkannt, wenn sie bereits symptomatisch werden. Daher sollten die „Red Flags“ keinesfalls verallgemeinert werden, da die Symptome im Verlauf der Störung variieren können. 1. Neonatale und/oder akute Entgleisungen

Symptome innerhalb von Stunden bis wenigen Tagen nach Geburt oder nach Beginn der Nahrungsaufnahme

Verschlechterung nach initial unauffälligem Zustand („honeymoon phase“)

Zeichen der Enzephalopathie: Lethargie, Irritabilität, Apnoen, Trinkschwäche, Hypotonie, Erbrechen, Krämpfe, Koma Zeichen der Hepatopathie: Hepatomegalie, Blutungsneigung, Ikterus prolongatus Zeichen der Kardiomyopathie: Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen Atemstörungen (Hyperpnoe/Tachypnoe bei Azidose oder ohne Azidose, Apnoen) Hypoglykämie (mit/ohne Ketose) Geruchsauffälliger Urin (z. B. „Ahornsirup“ bei MSUD, „mousy“ bei PKU, „Schweißfußgeruch bei IVA“) Zeichen einer muskulären Hypotonie Rezidivierendes Auftreten der klinischen/laborchemischen Akutsymptome Entwicklungsretardierung oder Entwicklungsregression Akute Symptome:

Klinische Red Flags 2. Hypoglykämie bei normwertigem oder niedrigem Insulin

Hypoglykämie trotz adäquater Ernährung

Metabolische Azidose mit erhöhter Anionenlücke (v. a. therapieresistente Azidose, Laktatazidose bei Normoxie und ungestörter Perfusion)

Respiratorische Alkalose

Hyperammonämie

Ketonurie/Ketonämie oder deren Fehlen bei Hypoglykämie (hypoketotische Hypoglykämie)

Erhöhte Transaminasen, Bilirubin, Gerinnungsstörung

Rhabdomyolyse (CK↑, Myoglobin↑)

Erhöhte Harnsäure bei Hypoglykämie

Erhöhtes Homozystein bei neurologisch auffälligem Säugling Neutropenie, Thrombozytopenie, Panzytopenie (insbes. Im Zusammenhang mit Hepatopathie) Laborchemische Red Flags 3. Verwandtenehe/Konsanguinität

Geschwister mit ungeklärtem plötzlichem Kindstod oder ähnlichen Symptomen

Vorherige Kinder mit Enzephalopathie, Leberversagen, Koma

Frühere Fehlgeburten oder Totgeburten

Bekannte Stoffwechselstörung in der Familie Anamnestische Red Flags 4. Fehlendes Ansprechen auf Standardtherapie, z. B. bei Krampfanfällen, anhaltende Azidose

Auftreten neuer Symptome

Akute Verschlechterung des Allgemeinzustands/Entgleisung in Krisensituationen (siehe „akute Symptome“)

Verschlechterung nach Nahrungsaufnahme (besonders Eiweiß oder Zucker)

Besserung bei Nahrungskarenz oder Glukosegabe Red Flags unter Therapie Im Säuglingsalter manifestieren sich angeborene Stoffwechselstörungen häufig alsoder. Diese Erkrankungen sind in der frühen Phase oft noch nicht diagnostiziert. Manchmal werden sie erst später im Säuglingsalter oder Kleinkindalter, sogar erst im Schulalter erkannt, wenn sie bereits symptomatisch werden. Daher sollten die „Red Flags“ keinesfalls verallgemeinert werden, da die Symptome im Verlauf der Störung variieren können. Anzeige Im Kleinkind- und Jugendalter bzw. Erwachsenenalter ist die Definition von „Red Flags“ schwieriger. In solchen Fällen sollte jede unklare oder untypische Symptomkonstellation eine weitere metabolische Abklärung nach sich ziehen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass metabolische Erkrankungen nur einen Teil möglicher Diagnosen darstellen. Es sollte auf keinen Fall der Eindruck erweckt werden, dass diese Symptome „meistens“ auf Stoffwechselstörungen hinweisen.

Der kindliche Stoffwechsel ist ein komplexer, dynamischer Prozess, der die Energie- und Nährstoffversorgung für Wachstum und Entwicklung sichert. Eine effiziente Funktion ist entscheidend, um den physiologischen Bedürfnissen in diesen Lebensphasen gerecht zu werden.

Allgemeines 1 , 2 ]. Kohlenhydrate stellen dabei die wichtigste Energiequelle im anabolen Stoffwechsel dar. Nach dem Abbau zu Glukose wird diese in den Zellen zur ATP-Produktion genutzt und überschüssige Glukose in der Leber und den Muskeln als Glykogen gespeichert. Fette liefern konzentrierte Energie, ermöglichen die Aufnahme fettlöslicher Vitamine und dienen dem Aufbau von Zellstrukturen und Hormonen. Sie gelangen über das Lymphsystem in den Blutkreislauf und werden entweder direkt genutzt oder eingelagert. Die in Proteinen enthaltenen Aminosäuren dienen dem Wachstum, der Gewebereparatur, Enzym- und Hormonbildung sowie Immunfunktionen [ 3 ‐ 7 ]. Der Stoffwechsel umfasst alle Vorgänge im Körper zur Energiegewinnung, Gewebeaufbau und Aufrechterhaltung der Homöostase. Bei Kindern ist er im Gegensatz zu Erwachsenen auf Wachstum und Entwicklung ausgerichtet, weshalb Kinder einen höheren Energiebedarf haben. Dieser wird über die Nahrung in Form von Makro- und Mikronährstoffen gedeckt []. Kohlenhydrate stellen dabei die wichtigste Energiequelle im anabolen Stoffwechsel dar. Nach dem Abbau zu Glukose wird diese in den Zellen zur ATP-Produktion genutzt und überschüssige Glukose in der Leber und den Muskeln als Glykogen gespeichert. Fette liefern konzentrierte Energie, ermöglichen die Aufnahme fettlöslicher Vitamine und dienen dem Aufbau von Zellstrukturen und Hormonen. Sie gelangen über das Lymphsystem in den Blutkreislauf und werden entweder direkt genutzt oder eingelagert. Die in Proteinen enthaltenen Aminosäuren dienen dem Wachstum, der Gewebereparatur, Enzym- und Hormonbildung sowie Immunfunktionen [].

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente 3 , 4 ]. Fettlösliche Vitamine (A, D, E und K) kommen in fetthaltigen Lebensmitteln vor und können im Körper gespeichert werden, was ihre Verfügbarkeit verlängert, aber auch Überdosierungen begünstigt. Jedes der Vitamine hat spezielle Funktionen: A für Sehvermögen und Immunsystem, D für Kalziumhaushalt, Knochen und Unterstützung des Immunsystems, E als Antioxidans und K für Blutgerinnung und Knochengesundheit [ 6 , 8 ]. Im Gegensatz dazu werden wasserlösliche Vitamine vom Körper kaum gespeichert (ausgenommen Vitamin B 12 ) und müssen regelmäßig über die Nahrung aufgenommen werden. B‑Vitamine sind wichtig für den Energiestoffwechsel und das Nervensystem, während Vitamin C die Immunfunktion unterstützt, an der Kollagenbildung beteiligt ist und als Antioxidans wirkt [ 9 , 10 ]. Neben den Makronährstoffen sind auch Vitamine und Mikronährstoffe unverzichtbare Bestandteile des menschlichen Stoffwechsels. Gemeinsam übernehmen sie eine Vielzahl von Funktionen, die den Ablauf von Stoffwechselprozessen überhaupt erst ermöglichen []. Fettlösliche Vitamine (A, D, E und K) kommen in fetthaltigen Lebensmitteln vor und können im Körper gespeichert werden, was ihre Verfügbarkeit verlängert, aber auch Überdosierungen begünstigt. Jedes der Vitamine hat spezielle Funktionen: A für Sehvermögen und Immunsystem, D für Kalziumhaushalt, Knochen und Unterstützung des Immunsystems, E als Antioxidans und K für Blutgerinnung und Knochengesundheit []. Im Gegensatz dazu werden wasserlösliche Vitamine vom Körper kaum gespeichert (ausgenommen Vitamin B) und müssen regelmäßig über die Nahrung aufgenommen werden. B‑Vitamine sind wichtig für den Energiestoffwechsel und das Nervensystem, während Vitamin C die Immunfunktion unterstützt, an der Kollagenbildung beteiligt ist und als Antioxidans wirkt []. Anzeige 11 ]. Eisen, Zink, Kupfer, Selen werden nur in geringen Mengen benötigt, sind aber für zahlreiche Enzymreaktionen und die Immunabwehr unerlässlich. Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium und Kalium tragen zur Stabilität von Knochen und Zähnen bei, regulieren den Wasserhaushalt und sind für die Signalübertragung in Nerven- und Muskelzellen notwendig. Zudem fungieren Mikronährstoffe als entscheidende Regulatoren der Zellteilung, DNA-Synthese und des Wachstums [ 7 , 11 ‐ 13 ]. Unter den Spurenelementen gelten laut WHO derzeit folgende neun als unerlässlich: Eisen, Zink, Kupfer, Selen, Jod, Mangan, Molybdän, Chrom und Kobalt []. Eisen, Zink, Kupfer, Selen werden nur in geringen Mengen benötigt, sind aber für zahlreiche Enzymreaktionen und die Immunabwehr unerlässlich. Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium und Kalium tragen zur Stabilität von Knochen und Zähnen bei, regulieren den Wasserhaushalt und sind für die Signalübertragung in Nerven- und Muskelzellen notwendig. Zudem fungieren Mikronährstoffe als entscheidende Regulatoren der Zellteilung, DNA-Synthese und des Wachstums [].

Anaboler und kataboler Stoffwechsel 14 ]. Demgegenüber beinhaltet der katabole Stoffwechsel alle abbauenden Prozesse, bei denen komplexe Moleküle in einfachere zerlegt werden. Er gewährleistet die Energieversorgung des Körpers, besonders zwischen den Mahlzeiten oder bei körperlicher Aktivität und in Stresssituationen. Dieser Prozess sichert die Funktion der Organe bei Nährstoffmangel, kann aber bei längerem Bestehen gesundheitsschädlich sein. Da Kinder mit steigendem Alter mehr Reserven aufbauen, entgleist eine katabole Lage bei jüngeren Kindern früher, weshalb die Unterscheidung zwischen physiologischer und pathologischer Fastenintoleranz vor allem bei Neugeborenen entscheidend ist [ 15 ]. Der anabole Stoffwechsel umfasst alle aufbauenden Prozesse im Körper: Synthese von Proteinen, Bildung von Zellmembranen und Mineralisierung der Knochen. Wachstumshormone fördern die Proteinsynthese und die Zellteilung, was zu einer Zunahme von Körpergröße und Muskelmasse führt. Damit diese Prozesse wie gewünscht ablaufen, ist eine ausreichende Zufuhr aller Nährstoffe von großer Bedeutung []. Demgegenüber beinhaltet der katabole Stoffwechsel alle abbauenden Prozesse, bei denen komplexe Moleküle in einfachere zerlegt werden. Er gewährleistet die Energieversorgung des Körpers, besonders zwischen den Mahlzeiten oder bei körperlicher Aktivität und in Stresssituationen. Dieser Prozess sichert die Funktion der Organe bei Nährstoffmangel, kann aber bei längerem Bestehen gesundheitsschädlich sein. Da Kinder mit steigendem Alter mehr Reserven aufbauen, entgleist eine katabole Lage bei jüngeren Kindern früher, weshalb die Unterscheidung zwischen physiologischer und pathologischer Fastenintoleranz vor allem bei Neugeborenen entscheidend ist []. 16 , 17 ]. Hinzu kommen Signalübertragungsmechanismen, die beispielsweise die Aufnahme von Fetten und fettlöslichen Vitaminen zwischen Darm und Leber regulieren oder im zentralen Nervensystem den Nährstoffstatus und Energiebedarf des Körpers steuern. So vermittelt das von den Fettzellen gebildete Leptin ein Sättigungsgefühl, wohingegen das im Magen gebildete Ghrelin das Hungergefühl stimuliert und auf diese Weise die Nahrungsaufnahme fördert [ 18 ‐ 20 ]. Die Stoffwechselregulation bei Kindern wird primär durch hormonelle und neurologische Signale gesteuert. Insulin fördert die Glukoseaufnahme und Glykogenspeicherung, während Glukagon Blutzuckerregulierung durch Glukosefreisetzung aus Glykogen anregt. Schilddrüsenhormone erhöhen den Grundumsatz und beeinflussen den Abbau von Fetten, Kohlenhydraten sowie die Proteinsynthese. Cortisol und Adrenalin tragen in Stresssituationen zu einer raschen Mobilisierung der Energiereserven und Energieversorgung durch Glukosefreisetzung und Abbau von Fett und Protein bei. Wachstumshormone und Geschlechtshormone haben während der Pubertät ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf den Stoffwechsel, wenn sie das Wachstum und die Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale fördern []. Hinzu kommen Signalübertragungsmechanismen, die beispielsweise die Aufnahme von Fetten und fettlöslichen Vitaminen zwischen Darm und Leber regulieren oder im zentralen Nervensystem den Nährstoffstatus und Energiebedarf des Körpers steuern. So vermittelt das von den Fettzellen gebildete Leptin ein Sättigungsgefühl, wohingegen das im Magen gebildete Ghrelin das Hungergefühl stimuliert und auf diese Weise die Nahrungsaufnahme fördert [].

Verarbeitung von Nährstoffen 2 und Wasser oxidiert und dabei ATP als Energiequelle entsteht [ 15 ]. Fette werden im Verdauungstrakt zu Fettsäuren und Monoglyceriden abgebaut, die über das Lymphsystem in den Blutkreislauf gelangen. In den Zellen werden Fettsäuren durch Beta-Oxidation in Acetyl-CoA umgewandelt, welches in den Citratzyklus eingespeist wird, um ATP zu produzieren. Überschüssige Fettsäuren werden in Adipozyten als Triglyceride gespeichert und bei Bedarf mobilisiert. Die aus Proteinen stammenden Aminosäuren benötigt der Körper für die Proteinsynthese, Produktion von Enzymen und Hormonen sowie die Energiegewinnung. Ihr Abbau erfolgt über Transaminierung und Desaminierung, wobei Ammoniak, ein toxisches Nebenprodukt, in der Leber zu Harnstoff umgewandelt und über die Nieren ausgeschieden wird [ 15 , 21 , 22 ]. Die Verarbeitung von Nährstoffen erfolgt über spezifische Stoffwechselwege. Kohlenhydrate werden hauptsächlich durch die Glykolyse und den Citratzyklus abgebaut, wobei Glukose zu Pyruvat und schließlich zu COund Wasser oxidiert und dabei ATP als Energiequelle entsteht []. Fette werden im Verdauungstrakt zu Fettsäuren und Monoglyceriden abgebaut, die über das Lymphsystem in den Blutkreislauf gelangen. In den Zellen werden Fettsäuren durch Beta-Oxidation in Acetyl-CoA umgewandelt, welches in den Citratzyklus eingespeist wird, um ATP zu produzieren. Überschüssige Fettsäuren werden in Adipozyten als Triglyceride gespeichert und bei Bedarf mobilisiert. Die aus Proteinen stammenden Aminosäuren benötigt der Körper für die Proteinsynthese, Produktion von Enzymen und Hormonen sowie die Energiegewinnung. Ihr Abbau erfolgt über Transaminierung und Desaminierung, wobei Ammoniak, ein toxisches Nebenprodukt, in der Leber zu Harnstoff umgewandelt und über die Nieren ausgeschieden wird []. 23 , 24 ]. In der pädiatrischen Praxis ist es deshalb wichtig, den Stoffwechsel von Kindern zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie die notwendigen Nährstoffe in der richtigen Menge erhalten. Dazu gehören regelmäßige Messungen von Größe und Gewicht, die Bewertung der Ernährungsgewohnheiten und, wenn nötig, Blutuntersuchungen zur Überprüfung des Nährstoffstatus. Präventive Maßnahmen, wie die Förderung einer ausgewogenen Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität, unterstützen den Stoffwechsel und beugen chronischen Erkrankungen wie Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2 sowie Komplikationen bei Vorliegen genetischer Prädisposition vor [ 25 , 26 ]. Im Kindesalter verändert sich der Stoffwechselbedarf ständig, wobei der Energiebedarf in den ersten Lebensjahren besonders hoch ist. Während der Pubertät steigt der Bedarf erneut an, um Zellteilung und Gewebebildung zu ermöglichen. In diesen Phasen ist eine ausgewogene Ernährung mit allen wichtigen Nährstoffen entscheidend []. In der pädiatrischen Praxis ist es deshalb wichtig, den Stoffwechsel von Kindern zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie die notwendigen Nährstoffe in der richtigen Menge erhalten. Dazu gehören regelmäßige Messungen von Größe und Gewicht, die Bewertung der Ernährungsgewohnheiten und, wenn nötig, Blutuntersuchungen zur Überprüfung des Nährstoffstatus. Präventive Maßnahmen, wie die Förderung einer ausgewogenen Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität, unterstützen den Stoffwechsel und beugen chronischen Erkrankungen wie Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2 sowie Komplikationen bei Vorliegen genetischer Prädisposition vor []. 27 ‐ 29 ]. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der kindliche Stoffwechsel ein komplexes und dynamisches System ist, das eng mit den Wachstums- und Entwicklungsprozessen verbunden ist. Eine ausgewogene Zufuhr von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen sowie eine adäquate Versorgung mit Mikronährstoffen sind unerlässlich, um die energieintensiven anabolen Prozesse zu unterstützen und die notwendigen katabolen Prozesse für die Energiegewinnung aufrechtzuerhalten. Eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung der kindlichen Ernährung und Lebensgewohnheiten ist entscheidend, um deren Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern und ihnen einen guten Start ins Erwachsenenleben zu ermöglichen [].

Grundlagen des pathologischen Stoffwechsels 1 , 2 ]. Die erwähnten Defekte führen im Wesentlichen entweder dazu, dass toxische Substanzen akkumulieren oder ein Mangel an essenziellen Molekülen und/oder eine unzureichende Energieproduktion die Folge ist [ 30 ]. Angeborene Stoffwechselstörungen („inborn errors of metabolism“, IEM) sind eine Gruppe genetischer Erkrankungen, die durch Defekte in den biochemischen Prozessen des Körpers entstehen. Diese Defekte betreffen spezifische Enzyme oder Transportproteine, die für den Abbau, die Umwandlung oder den Transport von Nährstoffen notwendig sind. Die Manifestationen dieser Störungen sind vielfältig und reichen von milden Symptomen bis hin zu schweren, lebensbedrohlichen Zuständen. Frühzeitige Diagnose und gezielte therapeutische Maßnahmen sind entscheidend, um die Auswirkungen zu minimieren und eine bestmögliche Lebensqualität zu gewährleisten []. Die erwähnten Defekte führen im Wesentlichen entweder dazu, dass toxische Substanzen akkumulieren oder ein Mangel an essenziellen Molekülen und/oder eine unzureichende Energieproduktion die Folge ist []. Substratakkumulation 30 ]. Klassisches Beispiel für eine Substratakkumulation ist die Phenylketonurie, bei der ein Defekt im Enzym Phenylalaninhydroxylase (PAH) zu einer Akkumulation von Phenylalanin führt. Überschüssiges Phenylalanin und seine Metaboliten sind neurotoxisch und können, wenn unbehandelt, zu schwerer geistiger Behinderung und neurologischen Störungen führen []. Anzeige Produktmangel SLC2A1 -Gen zu einer verringerten Funktion oder Menge des GLUT-1-Transporters führt. Dies hat zur Folge, dass weniger Glukose in die Gehirnzellen gelangt. Da das Gehirn insbesondere bei Kindern einen sehr hohen Glukosebedarf hat, wirkt sich dieser Mangel erheblich auf dessen Entwicklung und Funktion aus [ 31 ]. Ein Beispiel hierfür ist die genetische GLUT-1-Defizienz, bei der ein Defekt im-Gen zu einer verringerten Funktion oder Menge des GLUT-1-Transporters führt. Dies hat zur Folge, dass weniger Glukose in die Gehirnzellen gelangt. Da das Gehirn insbesondere bei Kindern einen sehr hohen Glukosebedarf hat, wirkt sich dieser Mangel erheblich auf dessen Entwicklung und Funktion aus []. Sekundäre Pathologien 32 ]. Oft führt die Blockade eines Stoffwechselweges zur Aktivierung alternativer Stoffwechselwege, die ebenfalls pathologisch sein können. Ein Beispiel dafür ist die Tyrosinämie Typ 1, bei der ein Defekt im Enzym Fumarylacetoacetase (FAH) vorliegt. Fehlt FAH, kommt es zur Akkumulation und Umwandlung von toxischen Zwischenprodukten, darunter Succinylaceton. Succinylaceton hemmt das Enzym δ‑Aminolävulinsäure-Dehydratase, welches für die Häm-Biosynthese notwendig ist. Dies führt zu einer sekundären Störung im Porphyrinstoffwechsel, verursacht eine Reihe von Symptomen, wie Leberversagen und neurologische Defizite, und erhöht das Karzinomrisiko in der Leber []. Energiedefizit 33 ]. Störungen im Energiestoffwechsel erzeugen schwerwiegende Symptome in Geweben mit hohem Energiebedarf, wie z. B. Gehirn und Muskeln. Ein Beispiel ist der Pyruvatdehydrogenase-Mangel, bei dem einerseits eine Laktatazidose und andererseits eine fehlende Energiefreisetzung mit dem Resultat einer neurologischen Dysfunktion entsteht []. Speicherstörungen 34 ]. Lysosomale Speichererkrankungen werden überwiegend durch Transporterfunktionsstörungen und gestörte Lagerung verschiedener Moleküle in Zellorganellen hervorgerufen und führen zu Größenzunahme und eingeschränkter Funktion der betroffenen Organe. Zum Beispiel die Cystinose, bei der durch einen Defekt im Transportprotein Cystinosin Cystin in Lysosomen akkumuliert und kristalline Ablagerungen mit nachfolgenden Organschäden insbesondere in den Nieren und Augen verursacht []. Anzeige

Leitsymptome und Verlaufsformen bei IEM 1 , 2 ]. Aufgrund der Vielfalt der Stoffwechselwege in unserem Organismus können die klinischen Erscheinungsformen und der Zeitpunkt der Symptome von IEM sehr unterschiedlich sein. Da es für etliche IEM eine kausale prognoseverbessernde Therapie gibt, ist es von großer Bedeutung, bei Patienten mit unklaren Symptomen deren Vorliegen differenzialdiagnostisch in Betracht zu ziehen []. Störungen des Stoffwechsels kleiner Moleküle Anhäufung von Vorläufersubstanzen vor dem tatsächlichen Defekt

Anhäufung von toxischen Nebenprodukten

Mangel an einem Produkt nach dem Defekt Diese Gruppe bezeichnet man als Störungen vom Intoxikationstyp. Sie umfasst angeborene Störungen des Intermediärstoffwechsels, beispielsweise von Aminosäuren, organischen Säuren, Fettsäuren, Ketonkörpern und Ammoniak. Das klinische Erscheinungsbild wird vor allem durch folgende Aspekte bestimmt: Da der mütterliche Stoffwechsel toxische Metaboliten intrauterin suffizient entgiftet, bleibt die embryofetale Entwicklung meist ungestört. Symptome treten für gewöhnlich durch Anhäufung giftiger Zwischenprodukte nach einer Exposition auf. Häufig werden Stoffwechselkrisen durch Trigger wie Fieber, körperliche Belastung, Fasten oder Diätfehler ausgelöst. Typische Erkrankungen sind Harnstoffzyklusdefekte, Organazidämien und Fettsäureoxidationsstörungen („fatty acid oxydation disorder“, FAOD). Störungen des Stoffwechsels großer Moleküle 60 ]. Erkrankungen dieser Gruppe entstehen durch gestörte Verarbeitung komplexer Moleküle, was oft mit Funktionsstörungen von Organellen einhergeht. Sie führen unabhängig von akuten Krisen zu fortschreitenden Schädigungen mehrerer Organsysteme. Dazu gehören lysosomale und peroxisomale Speicherkrankheiten, Glykosylierungsstörungen und Defekte im Lipidstoffwechsel. Häufige Symptome sind Organvergrößerungen, Dysmorphiezeichen, veränderte Gesichtszüge, Skelettauffälligkeiten und fortschreitender Organfunktionsverlust []. Anzeige Störungen des Energiestoffwechsels 61 ]. Das Hauptproblem bei Energiestoffwechselstörungen ist der namensgebende Energiemangel, der besonders Organe mit hohem Energiebedarf wie Gehirn, Herz, Muskeln, Nieren und Leber betrifft. Ursachen sind direkte Defekte im Energiestoffwechsel oder ein Mangel an Cofaktoren/Substraten. Da der Energiestoffwechsel durch zahlreiche Prozesse reguliert wird, können primäre und sekundäre Stoffwechselstörungen die Energiegewinnung beeinträchtigen. Zu den primären Defekten zählen Pyruvatstoffwechselstörungen, Defekte des Zitronensäurezyklus sowie Störungen der mitochondrialen Atmungskette. Diese äußern sich in der Regel in einer Laktatazidose und neurologischen Symptomen wie generalisierter Muskelhypotonie, globalen Entwicklungsverzögerungen, progressiver Neurodegeneration und Regression, wiederkehrender Ataxie, epileptischen Anfällen, myoklonischen Zuckungen, Hirnatrophie, Atrophie des Sehnervs und sensorineuralem Hörverlust. Bei sekundären Energiestoffwechseldefekten wie FAOD, Ketolysedefekte sowie GLUT-1-Defizienz sind episodische Hypoglykämien, Muskelschwäche, Rhabdomyolyse, Organdysfunktionen, Kardiomyopathien und Herzrhythmusstörungen typisch []. Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels 62 ]. Purin- und Pyrimidinbasen sind wichtig für die DNA-/RNA-Synthese und Energieübertragung. Störungen ihres Stoffwechsels betreffen Abbau und Recycling, was toxische Metaboliten oder Zwischenproduktmangel zur Folge haben kann. Beim Lesch-Nyhan-Syndrom führt ein Enzymdefekt zur Harnsäureüberproduktion mit Gicht, Nierenschäden und neurologischen Symptomen wie Selbstverletzung. Ein Dihydropyrimidin-Dehydrogenase-Defekt kann schwere Nebenwirkungen auf Fluoropyrimidin-haltige Chemotherapien wie 5‑FU auslösen []. Störungen des Vitamin- und Mineralstoffwechsels 63 , 64 ]. Vitamine und Mineralstoffe sind wichtige Cofaktoren für enzymatische Reaktionen und Zellfunktionen. Bei der Biotinidase-Defizienz etwa fehlt funktionelles Biotin, was zu neurologischen Problemen, Hautveränderungen und Immunstörungen führt. Vitamin-D-Störungen beeinträchtigen die Kalziumregulation und können Osteomalazie oder Rachitis auslösen. Mineralstoffstörungen wie Morbus Wilson und Hämochromatose führen zu neurologischen Symptomen, Leberschäden und weiteren Organschäden []. Schwermetalle 63 , 64 ]. Schwermetalle wie Blei, Quecksilber und Arsen sind toxische Elemente, die in bestimmten Mengen schwere Gewebeschäden verursachen. Beispiele umfassen die chronische Bleivergiftung, die insbesondere bei Kindern zu neurologischen Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und einer verminderten kognitiven Leistungsfähigkeit führen kann. Quecksilberexposition, etwa durch belasteten Fisch, ruft neurologische und renale Schäden hervor []. Störungen des Neurotransmitterstoffwechsels 65 ]. Neurotransmitter sind entscheidend für die Signalübertragung im Nervensystem und die Regulation von Stimmung und Verhalten. Störungen betreffen oft Enzyme, die an der Synthese, dem Abbau oder dem Transport dieser Botenstoffe beteiligt sind. Ein Defekt an der aromatischen L‑Aminosäure-Decarboxylase führt zu Serotonin- und Dopaminmangel mit motorischen und neurologischen Problemen. GABA-Stoffwechselstörungen begünstigen Anfälle und Bewegungsstörungen, wohingegen das Segawa-Syndrom motorische Störungen verursacht, die durch L‑Dopa jedoch teilweise reversibel sind [].

Neuropsychiatrische Manifestationen 35 ]. Das häufigste Merkmal von IEM ist die neurologische Schädigung. Die neurokognitive Entwicklung beginnt bereits vor der Geburt mit Prozessen wie Zellteilung, Zelldifferenzierung und Zellmigration und setzt sich postnatal mit neuronaler Plastizität, Myelinisierung und der Reifung von Hirnverbindungen fort. Stoffwechselstörungen können diese Entwicklung in verschiedenen Phasen beeinträchtigen. Das Manifestationsalter variiert stark: Manche Erkrankungen treten bereits neonatal mit raschem Verlauf auf, andere erst im Erwachsenenalter. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass die gleiche Erkrankung sich im Verlauf unterschiedlich präsentiert []. 36 ]. Zu den häufigsten akuten Erscheinungsformen neurometabolischer Störungen zählen Enzephalopathien, Krampfanfälle, Psychosen sowie schlaganfallähnliche Symptome. Neben akuten Beschwerden sind neurokognitive Störungen typisch. Diese lassen sich in Grob- und Feinmotorik, Sprache, Kognition, soziales Verhalten und Alltagsaktivitäten beurteilen. Typische Merkmale bei langsam progredienten Verläufen sind verzögerte Entwicklungsmeilensteine, Bewegungsstörungen, Muskelhypotonie, Lern- und Sprachstörungen sowie Wesensveränderungen. Manifestationsalter, Symptome und Verlauf können bei derselben Erkrankung stark variieren [ 66 , 67 ]. Der Zeitpunkt des Auftretens erster neurologischer Symptome liefert oft Hinweise auf die zugrunde liegende Erkrankung. Neonatale Symptome deuten beispielsweise auf Störungen des Neurotransmitterstoffwechsels wie Pyridoxin- oder Pyridoxal-5-Phosphat-Mangel hin und gehen oft mit therapierefraktären Krampfanfällen in der Neonatalperiode einher []. Zu den häufigsten akuten Erscheinungsformen neurometabolischer Störungen zählen Enzephalopathien, Krampfanfälle, Psychosen sowie schlaganfallähnliche Symptome. Neben akuten Beschwerden sind neurokognitive Störungen typisch. Diese lassen sich in Grob- und Feinmotorik, Sprache, Kognition, soziales Verhalten und Alltagsaktivitäten beurteilen. Typische Merkmale bei langsam progredienten Verläufen sind verzögerte Entwicklungsmeilensteine, Bewegungsstörungen, Muskelhypotonie, Lern- und Sprachstörungen sowie Wesensveränderungen. Manifestationsalter, Symptome und Verlauf können bei derselben Erkrankung stark variieren [].

Hepatische Manifestationen 37 , 38 ]. Die Leber steuert essenzielle Prozesse, deren Endprodukte entscheidend für die Funktion extrahepatischer Zielorgane sind. Während des Fastens liefert sie Glukose durch Glykogenabbau und Ketonkörper als Energiequelle. Außerdem spielt die Leber eine Schlüsselrolle bei der Entgiftung, etwa durch den Harnstoffzyklus, der nur in der Leber vollständig funktioniert und das Gehirn vor Ammoniak schützt. Interessanterweise führen nicht alle hepatischen Stoffwechseldefekte zu einer Leberschädigung. Bei der Phenylketonurie etwa zeigen Betroffene keine Anzeichen einer Leberschädigung, sehr wohl jedoch neurodegenerative Symptome []. Direkte hepatotoxische Wirkung gestörter Stoffwechselwege

Akuten Energiemangel, z. B. durch Defekte in der mitochondrialen Funktion

Intrazelluläre Speicherung infolge gestörter Transport- oder Abbauwege Hepatische Manifestationen von IEM entstehen in der Regel durch: 39 ]. Das klinische Spektrum reicht von milden, intermittierenden Transaminasenerhöhungen und Steatosis hepatis und Hepatosplenomegalie bis hin zur Entwicklung einer Leberzirrhose, eines terminalen Leberversagens oder malignen Veränderungen wie dem hepatozellulären Karzinom. Etwa ein Drittel der Fälle von Leberschäden und Leberzirrhosen sowie 10–15 % der Fälle von akutem Leberversagen im Kindesalter (PALF) sind auf IEM zurückzuführen []. Biochemische Zeichen einer schweren Leberschädigung und hepatische Koagulopathie (INR > 1,5) bei klinischen Zeichen einer Enzephalopathie oder

68 , 69 ]. INR > 2 ohne Enzephalopathie, wenn keine Hinweise auf eine chronische Leberschädigung in den vorangegangenen 8 Wochen vorliegen []. Die klinische Symptomatik ist bei PALF häufig unspezifisch. PALF wird derzeit wie folgt definiert: Differenzialdiagnose indetermined PALF sind häufige Ursachen für PALF in der späten Kindheit, während neonatales Leberversagen typischerweise bei Tyrosinämie Typ I, Galaktosämie oder Mitochondriopathien auftritt. Bei der Diagnostik sollten mögliche Trigger, wie z. B. Obstkonsum bei hereditärer Fruktoseintoleranz, beachtet werden. Eine Unterscheidung zwischen hepatozellulärer und cholestatischer Genese ist für den Einsatz adäquater Therapiemaßnahmen wichtig. Bei Cholestase im Säuglingsalter müssen biliäre Atresie, hepatobiliäre Transporterdefekte und seltene IEM wie Citrindefizienz rasch ausgeschlossen werden. Chronisch-progrediente Leberschäden treten typischerweise bei Stoffwechselstörungen ohne stark hepatotoxische Metaboliten auf. Eine progrediente Hepatomegalie ist für Erkrankungen mit hepatischer Substratspeicherung, wie z. B. für lysosomale Speichererkrankungen oder Glykogenosen, charakteristisch [ 70 , 71 ]. Zeitpunkt und Art der Leberschädigung geben oft entscheidende Hinweise auf die zugrundeliegende Ursache. Morbus Wilson, PALF durch Arzneimittel undPALF sind häufige Ursachen für PALF in der späten Kindheit, während neonatales Leberversagen typischerweise bei Tyrosinämie Typ I, Galaktosämie oder Mitochondriopathien auftritt. Bei der Diagnostik sollten mögliche Trigger, wie z. B. Obstkonsum bei hereditärer Fruktoseintoleranz, beachtet werden. Eine Unterscheidung zwischen hepatozellulärer und cholestatischer Genese ist für den Einsatz adäquater Therapiemaßnahmen wichtig. Bei Cholestase im Säuglingsalter müssen biliäre Atresie, hepatobiliäre Transporterdefekte und seltene IEM wie Citrindefizienz rasch ausgeschlossen werden. Chronisch-progrediente Leberschäden treten typischerweise bei Stoffwechselstörungen ohne stark hepatotoxische Metaboliten auf. Eine progrediente Hepatomegalie ist für Erkrankungen mit hepatischer Substratspeicherung, wie z. B. für lysosomale Speichererkrankungen oder Glykogenosen, charakteristisch [].

Muskuläre Manifestationen 1 , 48 , 72 ]. Muskelbeteiligung ist bei IEM häufig, tritt jedoch selten isoliert auf und ist meist mit Manifestationen in anderen Organsystemen wie Leber oder Herz verbunden. Die Diagnose ist besonders im Säuglingsalter schwierig, da Symptome unspezifisch sind. Typisch sind Bewegungsstörungen, muskuläre Hypotonie, episodische Muskelschmerzen und Pseudohypertrophie. Belastungsabhängige Muskelschmerzen in Krisen weisen oft auf akute Rhabdomyolyse hin, etwa bei FAOD oder Carnitin-Stoffwechseldefekten. Chronisch-progrediente Muskelveränderungen finden sich bei Speichererkrankungen wie Morbus Pompe mit fortschreitender Hypotonie, Makroglossie und Pseudohypertrophie. Die Atemmuskulatur kann betroffen sein, was zu Atembeschwerden und Infektanfälligkeit führt. Zur Diagnostik werden Muskelenzyme wie Kreatinkinase (CK) und Laktatdehydrogenase bestimmt. Bei akuter Rhabdomyolyse sind CK-Werte zum Teil massiv erhöht (> 10.000 U/l), während sie bei stabilen Phasen oder Speichererkrankungen selten Werte über 2000 U/l erreichen [].

Kardiale Manifestationen 40 ]. Die kardiotoxische Wirkung betrifft meist das Herzleitungssystem und manifestiert sich in Form von Arrhythmien, kann aber auch zu Kardiomyopathien führen. Beispiele sind das Wolf-Parkinson-White-Syndrom und der atrioventrikuläre Block bei Morbus Danon oder eine QT-Verlängerung bei Propionazidämie. Die Ansammlung kardiotoxischer Substanzen einerseits und Energiemangel (primär oder sekundär) andererseits werden als zentrale Pathomechanismen der Rhythmusstörungen und Kardiomyopathien bei Intoxikationserkrankungen wie Propionazidämie und langkettigen FAOD vermutet [ 41 ]. Im Rahmen der metabolischen Entgleisung können die kardialen Auswirkungen bei dieser Erkrankung zu plötzlichem Herztod führen. Dagegen zeigen Erkrankungen, bei denen die Substratakkumulation im Vordergrund steht, meist eine progressive Kardiomyopathie. Der Schweregrad hängt dabei wesentlich von der Restaktivität des betroffenen Enzyms ab. Beispielweise verursacht die infantile Form des Morbus Pompe bereits im Säuglingsalter eine ausgeprägte hypertrophe Kardiomyopathie, während die späte Verlaufsform hingegen meist ohne Kardiomyopathie verläuft [ 73 , 74 ]. Die Herzbeteiligung bei IEM kann durch Einwirkung kardiotoxische Metaboliten oder durch die Substratakkumulation infolge gestörter Transportsysteme entstehen []. Die kardiotoxische Wirkung betrifft meist das Herzleitungssystem und manifestiert sich in Form von Arrhythmien, kann aber auch zu Kardiomyopathien führen. Beispiele sind das Wolf-Parkinson-White-Syndrom und der atrioventrikuläre Block bei Morbus Danon oder eine QT-Verlängerung bei Propionazidämie. Die Ansammlung kardiotoxischer Substanzen einerseits und Energiemangel (primär oder sekundär) andererseits werden als zentrale Pathomechanismen der Rhythmusstörungen und Kardiomyopathien bei Intoxikationserkrankungen wie Propionazidämie und langkettigen FAOD vermutet []. Im Rahmen der metabolischen Entgleisung können die kardialen Auswirkungen bei dieser Erkrankung zu plötzlichem Herztod führen. Dagegen zeigen Erkrankungen, bei denen die Substratakkumulation im Vordergrund steht, meist eine progressive Kardiomyopathie. Der Schweregrad hängt dabei wesentlich von der Restaktivität des betroffenen Enzyms ab. Beispielweise verursacht die infantile Form des Morbus Pompe bereits im Säuglingsalter eine ausgeprägte hypertrophe Kardiomyopathie, während die späte Verlaufsform hingegen meist ohne Kardiomyopathie verläuft [].

Diagnostisches Vorgehen 42 ‐ 44 ]. Bei Verdacht auf IEM sollte schnell ein spezialisiertes Zentrum kontaktiert werden. Erkrankungen mit Intoxikationstyp können lebensbedrohliche Krisen verursachen und erfordern sofortige Diagnostik und Behandlung. Die Basisdiagnostik ermöglich eine schnelle Einschätzung des metabolischen Status und umfasst einige wenige ausgewählte Laborparameter. Proben sollten frühzeitig und parallel zur Patientenstabilisierung entnommen werden, um eine schnelle Identifikation und zielgerichtete Therapie zu ermöglichen []. Unspezifische Laborbestimmungen 42 ‐ 44 ]. Blutbild und Differenzialblutbild, Säuren-Basen-Haushalt, Serumelektrolyte, Blutzucker, Laktat, Ketonkörper, Transaminasen, Kreatinkinase, Herzenzyme, Nierenretentionsparamter, Ammoniak, Schilddrüsenfunktionsparameter und (Gesamt‑)Homozystein []. pH-Wert und Blutgasanalyse 42 , 45 , 46 ]. Die Analyse von pH-Wert und Blutgasen ist wichtig, um metabolische Azidosen oder Alkalosen zu erkennen. Ein niedriger pH zeigt eine Ansammlung von Säuren an, während eine Alkalose seltener ist, aber auf spezifische Stoffwechselstörungen hinweisen kann. Diese Tests helfen, den Schweregrad der Entgleisung zu beurteilen und die Therapie zu steuern []. Anionenlücke und Elektrolyte Die Anionenlücke ergibt sich aus der Differenz zwischen gemessenen Kationen und Anionen im Serum und dient als Hinweis für ungemessene Anionen im Blut. Eine erhöhte Anionenlücke (> 16 mmol/l) kann bei metabolischer Azidose auf die Akkumulation von organischen Säuren hinweisen. Glukose 42 , 47 ]. Hypoglykämie ist ein häufiges Symptom bei IEM. Das Vorhandensein oder Fehlen einer Ketose im Rahmen einer Hypoglykämie kann differenzierte und richtungsweisende Hinweise auf die zugrundeliegende Erkrankung liefern []. Ketonkörper im Urin oder Blut 48 ]. Ketone im Urin oder Blut sind wichtig für die Akutdiagnostik, da sie auf eine gestörte Energieversorgung hinweisen. Niedrige Ketonwerte bei Hypoglykämie deuten etwa auf FAOD oder Hyperinsulinismus hin. Bei fasten- oder infektionsbedingtem Energiemangel sind Ketone hingegen oft erhöht []. Laktat 42 ]. Die Laktatanalyse im Blut bewertet den zellulären Energiestoffwechsel und kann auf Perfusionsstörungen, mitochondriale Erkrankungen oder Pyruvatstoffwechselstörungen hinweisen. Erhöhte Laktatwerte deuten auf eine gestörte aerobe Energiegewinnung hin, besonders bei mitochondrialer Dysfunktion oder Hypoxie. Das verschobene Laktat-Pyruvat-Verhältnis kann primäre mitochondriale Defekte anzeigen []. Kreatinkinase 75 ]). Das Aktivität der CK weist auf eine Schädigung der Muskulatur hin, die entweder das Herz oder die Skelettmuskulatur betreffen kann. Werte über 1000 U/l können auf eine Rhabdomyolyse hindeuten, die bei mitochondrialen Erkrankungen, Speicherkrankheiten oder FAOD auftreten kann (s. oben; []). Leberfunktionsparameter 70 , 71 ]. Erhöhte Werte von Aspartat-Aminotransferase (AST) und Alanin-Aminotransferase (ALT) sprechen für eine hepatozelluläre Beteiligung, wobei das in der Leber synthetisierte ALT einen höheren Stellenwert in der Beurteilung von Lebererkrankungen hat. Da Erythrozyten ca. 7-mal ALT-Konzentrationen besitzen, soll die ALT-Beurteilung bei Vorliegen einer Hämolyse reevaluiert werden []. Ammoniak 49 , 50 ]. Eine Hyperammonämie (> 150 µmol/l = 260 µg/dl) ist charakteristisch für Harnstoffzyklusdefekte und einige organische Azidämien. Da Ammoniak ausschließlich in der Leber detoxifiziert wird, kann Hyperammonämie sekundär durch Leberversagen oder hämodynamische Gründe auftreten [].

Spezifische Diagnostik 42 , 43 ]. Für die weiterführende Abklärung sind zusätzliche diagnostische Verfahren notwendig. Dafür sollen Proben für folgende Bestimmungen asserviert oder analysiert werden: Acylcarnitine im Serum oder Trockenblut, quantitative Bestimmung von Aminosäuren im Serum, Harn auf organische Säuren/Aminosäuren, Mukopolysaccharide und Oligosaccharide im Harn, TBK und EDTA-Probe für molekulargenetische Untersuchung []. Acylcarnitine 51 ]. Das Acylcarnitinprofil aus Serum oder Trockenblut ermöglicht die Identifizierung spezifischer Muster, die auf FAOD oder organische Azidämien wie z. B. Methylmalonazidämie hinweisen. Diese Methode ist besonders wertvoll in der Akutdiagnostik, da sie schnell und minimal-invasiv durchgeführt werden kann []. Aminosäuren 46 ]. Die Analyse von Aminosäuren im Plasma und Urin dient der Identifikation von Defekten im Aminosäurestoffwechsel. Auffälligkeiten liefern wertvolle Hinweise auf zugrundeliegende Enzymdefekte []. Organische Säuren 52 ]. Bestimmung von organischen Säuren stellt die Schlüsseluntersuchung zur Diagnose von Organoazidurien, FAOD und weiteren Stoffwechseldefekten dar. Sie liefert Hinweise auf Akkumulation toxischer Metabolite oder Energiegewinnungsstörungen und ist besonders wertvoll, da sie ein breites Spektrum an Stoffwechselstörungen mit oft typischen Profilen bei nichtinvasiver Probengewinnung aufdecken kann []. Genetische Tests 53 ]. Durch molekulargenetische Untersuchungen wird die IEM verursachende Genmutation und endgültige Diagnose bestätigt. In der Akutsituation spielen sie aufgrund längerer Bearbeitungszeit eine untergeordnete Rolle, können aber bei rasch fortschreitenden Verläufen und unklarer Klinik durch gezielte Panel-Diagnostik oder Whole-Genome-Sequencing hilfreich sein. Eine genetische Abklärung sollte bei unklarer Entwicklungsverzögerung, Regressionssymptomen oder Multisystemerkrankungen früh erfolgen. Langfristig unterstützen genetische Tests die Diagnose, Beratung und Therapieplanung []. Probengewinnung im Notfall 42 , 43 ]. Bei einem Verdacht auch Vorliegen einer IEM sollen Proben möglichst vor Therapiebeginn entnommen werden, da Infusionen oder Medikamente Werte wie Glukose, Ammoniak, Laktat und Ketone verändern/korrigieren und dadurch die Erkennung von biochemischen Merkmale erschweren können. Blut und Urin stehen dabei im Vordergrund, bei speziellen Fragestellungen kann auch Liquor erforderlich sein. Eine sorgfältige Dokumentation der Entnahmebedingungen ist entscheidend, um Laborbefunde im klinischen Kontext korrekt interpretieren zu können [].

Notfall in der pädiatrischen Stoffwechselmedizin 43 ]. Ein Stoffwechselnotfall ist eine lebensbedrohliche Erstmanifestation/Entgleisung einer IEM im Kindesalter und zeigt sich meist durch unspezifische Symptome wie Lethargie, Erbrechen, Krampfanfälle, Hypoglykämie oder Enzephalopathie. Diese können leicht mit anderen Erkrankungen wie Sepsis oder Intoxikationen verwechselt werden, weshalb eine strukturierte Diagnostik entscheidend ist. Die frühzeitige Erkennung ermöglicht eine lebensrettende, spezifische Therapie. Ausgelöst werden Stoffwechselentgleisungen vielfach durch katabole Situationen, in denen der Körper vermehrt Energie aus gespeicherten Substraten mobilisieren muss, oder Substratüberschuss []. Fasten und katabole Stoffwechsellage 48 ]. Bei längerer Nahrungskarenz mobilisiert der Körper Energiereserven aus Glykogen, Fett und Protein. Patienten mit Defekten der Glukoneogenese, Glykogenosen oder FAOD können die notwendige Energie nicht ausreichend bereitstellen, was eine schwere Hypoglykämie und Stoffwechselkrise nach sich zieht []. Infektionen 48 ]. Infektionen stellen durch den erhöhten Energiebedarf, Fieber und Entzündungsreaktionen eine erhebliche Belastung für den Stoffwechsel dar. Zusätzlich können Appetitverlust und gastrointestinale Verluste die katabole Lage verschärfen. Dies betrifft besonders Harnstoffzyklusdefekte, FAOD und Organazidurien []. Proteinüberschuss 45 ]. Eine erhöhte Zufuhr von Aminosäuren über die Nahrung kann metabolische Entgleisungen bei Erkrankungen mit eingeschränkter Proteintoleranz wie z. B. Harnstoffzyklusdefekte, organische Azidämien usw. begünstigen []. Fruktose- oder Galaktosebelastung 76 , 77 ]. Kinder mit hereditärer Fruktoseintoleranz oder klassischer Galaktosämie entwickeln nach der Aufnahme von Fruktose oder Galaktose schwere Hypoglykämien, Laktatazidose und Leberfunktionsstörungen []. Intensive körperliche Belastung oder Trauma 75 , 78 ]. Erhöhte körperliche Belastung kann bei vielen Stoffwechselstörungen wie beispielsweise Speicherkrankheiten (z. B. McArdle-Syndrom), mitochondrialen Erkrankungen oder langkettigen FAOD zu Rhabdomyolyse, Hypoglykämien, Muskelschwäche oder weiteren metabolischen Komplikationen führen [].

Notfalltherapie bei IEM 1 , 2 ]. Akute metabolische Manifestationen lassen sich in 3 Formen einteilen: Intoxikation, Substratmangel und Energiestoffwechselstörungen. Jede dieser Manifestationsformen hat spezifische pathophysiologische Mechanismen und klinische Charakteristika, die für das Notfallmanagement entscheidend sind []. Intoxikation Harnstoffzyklusdefekte (z. B. Hyperammonämie)

Organoazidopathien (z. B. Methylmalonazidurie und Propionazidurie)

Aminoazidopathien (Phenylketonurie)

45 , 54 , 55 ] Galaktosämie und hereditäre Fruktoseintoleranz [ Die Intoxikation resultiert aus einer Vergiftung des Körpers durch akkumulierte toxische Substanzen, die normalerweise abgebaut oder ausgeschieden werden. Dazu gehören: Substratmangelstörungen Glykogenosen (z. B. Typ I und III),

Störungen der Glukoneogenese,

FAOD,

Störungen der Ketogenese und Ketolyse,

56 ], Hyperinsulinismus [],

GLUT1-Defekt. Stoffwechselstörungen, die zu einem Mangel an wichtigen Substraten wie Glukose führen, äußern sich häufig in schwerer Hypoglykämie, da Glukose das Hauptenergiesubstrat des Gehirns ist. Unzureichend behandelte Mängel können schwere neurologische Schäden hervorrufen. Beispiele für Substratmangelstörungen sind: Energiestoffwechselstörungen Atmungskettendefekte

56 ] Pyruvatdehydrogenasemangel [ Energiestoffwechselstörungen betreffen die mitochondriale Atmungskette, das Herzstück der zellulären Energieproduktion. Defekte in diesem System führen zu einer ineffizienten ATP-Produktion und verursachen eine Reihe von Symptomen wie Muskelschwäche, Krampfanfälle, Kardiomyopathie und in schweren Fällen eine metabolische Azidose.

Allgemeine Prinzipien der Notfalltherapie Die Notfalltherapie basiert auf der Unterbrechung der Ansammlung toxischer Metaboliten, der Beendigung kataboler Zustände und einer adäquaten Energiezufuhr. Grundsätzlich lassen sich zwei Szenarien unterscheiden: eine noch nicht diagnostizierte IEM mit akuter Dekompensation und eine bekannte IEM mit erneuter Dekompensation. Besonders im ersten Fall ist schnelles Handeln essenziell, da Diagnostik und Therapie parallel erfolgen müssen. Die initiale Behandlung basiert daher auf allgemeinen Prinzipien, die empirisch angewandt werden, um irreversible Schäden zu verhindern. Stabilisierung Die initiale Stabilisierung ist der erste Schritt der Notfalltherapie. Zunächst muss die Sicherung der Atemwege und adäquate Oxygenierung erfolgen, insbesondere bei Personen mit Bewusstseinseintrübung oder Atemstörungen. Die Kreislaufstabilisierung erfolgt meist durch intravenöse Flüssigkeitstherapie mit isotonischen Lösungen (z. B. NaCl 0,9 % oder Ringer-Laktat). Hypoglykämien müssen sofort durch eine intravenöse Gabe von 10 %iger Glukose behandelt werden, wobei eine Dosierung von 5–10 ml/kg Körpergewicht empfohlen wird. Anschließend erfolgt eine kontinuierliche Glukoseinfusion mit einer Rate von 6–8 mg/kg/min. Vermeidung eines katabolen Stoffwechsels 42 ‐ 44 ]. Ein zentraler Punkt der Notfalltherapie ist die Vermeidung eines katabolen Stoffwechsels, um die Akkumulation toxischer Metaboliten zu verhindern. Die enterale Ernährung sollte dafür sofort unterbrochen und durch eine parenterale ersetzt werden, bis eine genauere Diagnose vorliegt. Hochkonzentrierte Glukose wird ggf. kombiniert mit Insulin intravenös verabreicht, um den katabolen Zustand zu unterbrechen und den Energiebedarf des Körpers zu decken [].

Spezifische Notfalltherapie für häufige IEM Die spezifische Therapie bei IEM richtet sich nach der zugrundeliegenden Erkrankung. Im Folgenden werden die häufigsten Manifestationsformen und deren spezifische Notfalltherapie beschrieben. Hyperammonämie 49 , 50 ]. Hyperammonämie ist eine häufige, potenziell lebensbedrohliche Stoffwechselkrise, besonders bei Ureapathien, organischen Azidämien und mitochondrialen Erkrankungen. Die Therapie umfasst sofortigen Proteinverzicht und hoch dosierte Glukoseinfusion zur Katabolismusunterbrechung. Gegebenenfalls werden Lipidinfusionen zur Kalorienzufuhr ergänzt. Ammoniak-Scavenger wie Natriumbenzoat und Natriumphenylbutyrat fördern die Stickstoffausscheidung, L‑Arginin unterstützt den Harnstoffzyklus, sofern keine Arginasedefizienz vorliegt. Bei Therapieversagen ist eine Dialyse zur schnellen Ammoniakentfernung indiziert []. Hypoglykämien 42 , 47 , 59 ]. Kinder mit Glykogenspeicherkrankheiten oder FAOD sind besonders während des Fastens oder einer Katabolie gefährdet, eine schwere Hypoglykämie zu entwickeln, die rasch behandelt werden muss. Die Initialtherapie besteht in der sofortigen i.v.-Gabe von 10 %iger Glukose und anschließender Infusion zur Stabilisierung des Blutzuckers. Carnitin kann bei bestimmten FAOD (z. B. Carnitintransporterdefekt, CPT-I/II-Mangel) unterstützend wirken, ist jedoch bei anderen Defekten nicht sinnvoll. Lipide sollten in der parenteralen Ernährung vermieden werden, um Verschlechterungen zu verhindern []. Laktatazidose 79 ]. Laktatazidosen treten häufig bei mitochondrialen Erkrankungen auf. Die Initialtherapie umfasst die Gabe von Natriumbikarbonat bei schwerer Azidose und hochkonzentrierter Glukose zur Unterbrechung des katabolen Stoffwechsels. In Einzelfällen kann Dichloracetat eingesetzt werden, um den Laktatspiegel zu senken und die mitochondriale Funktion zu unterstützen []. Überwachung und Langzeitmanagement 42 ‐ 44 ]. Die Überwachung des Patienten während der akuten Phase ist von entscheidender Bedeutung. Hierzu gehört die regelmäßige Kontrolle der Vitalparameter, der Elektrolyte, des Blutzuckerspiegels, des Säuren-Basen-Haushalts und der Ammoniakwerte. Sobald der Patient stabilisiert ist, sollte eine Verlegung in ein spezialisiertes Stoffwechselzentrum für die weitere Diagnostik und Therapie so rasch wie möglich erfolgen. Dort können detaillierte Diagnosen durchgeführt und maßgeschneiderte Langzeittherapien im interdisziplinären Setting eingeleitet werden. Die langfristige Behandlung ist entscheidend, um zukünftige Stoffwechselkrisen sowie Langzeitkomplikationen zu verhindern und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern []. Schulung und Prävention Kinder und Jugendliche mit bekannten IEM sowie ihre Familien benötigen eine intensive Schulung, um Stoffwechselkrisen vorzubeugen. Dies umfasst die Aufklärung über geeignete Ernährung, die Vermeidung von Fastenperioden und das Management von akuten Infektionen oder Stresssituationen, die den Stoffwechsel belasten können.

Fazit Die Früherkennung von IEM beruht auf der Awareness jeglichen medizinischen Fachpersonals, das Neugeborene, Kinder und Jugendliche behandelt. Die Notfalltherapie erfordert schnelles und strukturiertes Handeln, um akute Stoffwechselkrisen zu verhindern und das Leben der Betroffenen zu retten. Eine empirische Therapie sollte unmittelbar eingeleitet werden, auch wenn eine definitive Diagnose in der akuten Phase nicht vorliegt. Die spezifische Therapie variiert je nach zugrundeliegender Erkrankung. Niedergelassene Ärzte spielen eine zentrale Rolle in der initialen Diagnostik und Therapie, bis die Patienten in spezialisierte Einrichtungen verlegt werden können. Ein strukturiertes und schnelles Vorgehen kann das Risiko langfristiger Komplikationen signifikant reduzieren und die Prognose der betroffenen Kinder und Jugendlichen verbessern.

Einhaltung ethischer Richtlinien Interessenkonflikt A. Baghdasaryan und T. Zöggeler geben an, dass sie finanzielle Unterstützung durch Sanofi bekommen haben. Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://​creativecommons.​org/​licenses/​by/​4.​0/​deed.​de Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf