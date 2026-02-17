Ein 8‑jähriges Mädchen wurde vom Kinderarzt zugewiesen mit einer seit 4 Wochen bestehenden schmerzhaften Schwellung des linken Knies. Zwei Monate vor dieser Präsentation bestand bei dem Mädchen hohes Fieber und eine eitrige Tonsillitis. Diese wurde nach einer positiven Diagnose für Streptokokkeninfektion (Rachenabstrich und Schnelltest) mit Penizillin behandelt. Nach einem symptomfreien Intervall kam es zu einer plötzlichen Gonarthritis links, welche für 4 Wochen anhielt. Die Zuweisung erfolgte nun zum Ausschluss einer rheumatischen Erkrankung.