Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
rheuma plus

Pädiatrische Rheumatologie: Mandelentzündung – was kommt danach?

  • 16.02.2026
  • Fallbericht
Verfasst von
Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Huemer Korrespondierender Autor

Korrespondierender Autor Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Huemer

  • Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde, Landeskrankenhaus Bregenz, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Wien, Innsbruck & Graz, 6900, Bregenz, Österreich
Korrespondierender Autor christian.huemer@lkhb.at
Erschienen in
rheuma plus

Zusammenfassung

Ein 8‑jähriges Mädchen wurde vom Kinderarzt zugewiesen mit einer seit 4 Wochen bestehenden schmerzhaften Schwellung des linken Knies. Zwei Monate vor dieser Präsentation bestand bei dem Mädchen hohes Fieber und eine eitrige Tonsillitis. Diese wurde nach einer positiven Diagnose für Streptokokkeninfektion (Rachenabstrich und Schnelltest) mit Penizillin behandelt. Nach einem symptomfreien Intervall kam es zu einer plötzlichen Gonarthritis links, welche für 4 Wochen anhielt. Die Zuweisung erfolgte nun zum Ausschluss einer rheumatischen Erkrankung.
Titel
Pädiatrische Rheumatologie: Mandelentzündung – was kommt danach?
Verfasst von
Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Huemer
Publikationsdatum
16.02.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
rheuma plus
Print ISSN: 1868-260X
Elektronische ISSN: 2191-2610
DOI
https://doi.org/10.1007/s12688-025-00938-w
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.