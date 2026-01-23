Pädiatrische Impfungen unter immunmodulierender Therapie dermatologischer Erkrankungen

Die Einführung zielgerichteter Biologika (z. B. Anti-IL-4/13-Antikörper wie Dupilumab, Anti-IL-12/23, Anti-TNF-α-Antikörper) und oraler JAK-Inhibitoren (JAKi) hat die Behandlung schwerer dermatologischer Erkrankungen bei Kindern in den letzten Jahren revolutioniert. Der Eingriff in das kindliche Immunsystem wirft jedoch auch spezifische Fragen zur Impfplanung und einer möglichen Interaktion auf, vor allem auf die Bereiche Immunogenität, Sicherheit (insbesondere Lebendimpfstoffe), und die zeitliche Abstimmung vor und nach Therapieeinleitung. Die vorliegende Übersichtsarbeit fasst aktuelle Evidenz und Empfehlungen zusammen und soll einen praxisnahen Handlungsablauf für die Pädiatrie und pädiatrische Dermatologie liefern.