Individuelle Dosierung bei Enuresis nocturna

Rund 15 % aller 5-Jährigen und 5 % aller 10-Jährigen in Österreich leiden unter Enuresis nocturna. Die Dunkelziffer könnte allerdings weit höher sein, denn nur ungefähr ein Drittel der betroffenen Familien sucht professionelle Hilfe auf. Häufig wird der Arztbesuch in der Hoffnung, dass sich die Enuresis von selbst wieder legt, vermieden. Doch nur ca. 15 % der Fälle heilen ohne Behandlung ab. Ca. 1 % der Jugendlichen leiden noch nach der Pubertät an Enuresis nocturna.2 Mit der Erkrankung geht meist eine hohe, auch psychische Belastung der Patienten und deren Eltern einher. Jedoch kann den Betroffenen unter anderem mit einer medikamentösen Behandlung geholfen und ein normaler Alltag ermöglicht werden.