Off-label

Zunächst wurde im Rahmen des Survey eine Hitliste erstellt, die zur Priorisierung der ersten 200 Arzneistoffe in kindermedika.at herangezogen wurde. Dazu wurden sowohl Verschreibungsdaten aus dem niedergelassenen und Spitalsbereich, als auch Arzneistoffe, die in Interviews mit Kinderärzt*innen häufig erwähnt wurden, herangezogen. Die Finanzierung der Aufbauphase ermöglichten die ÖGKJ und die „Gemeinsamen Gesundheitsziele aus dem Pharma-Rahmenvertrag“. Die Finanzierung des Projekts bis 2027 erfolgt durch die Sozialversicherungsträger ÖGK, SVS, BVAEB, AUVA und durch die KFA Wien. Um rasch eine qualitativ hochwertige und funktionsfähige Informationsplattform aufbauen zu können, wurde eine Kooperation mit dem niederländischen Kinderformularium () eingegangen. Kinderformularium.nl ist seit vielen Jahren der Goldstandard für pädiatrische Dosierungen in den Niederlanden und erfährt eine breite Akzeptanz auch über die Landesgrenze hinweg. Dieser Erfolg hat dazu geführt, dass neben kindermedika.at auch ähnliche Projekte in Deutschland () und Norwegen () mit dem niederländischen Kinderformularium in gleicher Weise kooperieren. Die internationale Zusammenarbeit aller Länder erfolgt über eine gemeinsame Datenbank, in der harmonisierte, kinderspezifische Inhalte geteilt werden. Das gemeinsame Ziel ist, Informationen nach bestverfügbarer Evidenz und abgestimmt mit der klinischen Praxis in Form von Arzneistoffmonographien zur Verfügung zu stellen. Als bestverfügbare Evidenz wird im Fall einer bestehenden Zulassung der Inhalt der Fachinformation eingestuft. Der Fokus der Projektarbeit liegt jedoch besonders auf den Bereichen, in denen die Notwendigkeit einer-Anwendung aus der Praxis bekannt ist, aber evidenzbasierte Dosierungsempfehlungen fehlen. Ein Beispiel dafür ist die Anwendung des Antihypertensivums Enalapril bei Kindern unter 6 Jahren. Um diese Informationen zu generieren, wird initial eine systematische Literaturrecherche von Pharmazeut*innen des internationalen Kinderformularium-Teams durchgeführt. Diese bewerten die Daten in standardisierter Vorgehensweise und fassen sie zu Dosierungsvorschlägen zusammen. Im Rahmen regelmäßig stattfindender Editorial-Board-Meetings werden die Vorschläge mit einem multidisziplinären, internationalen Board von Expert*innen diskutiert und freigegeben. Die Informationen werden in den Arzneistoffmonographien auf den Webseiten verfügbar gemacht. Diese umfassen neben den Dosierungsempfehlungen nach Indikation, Applikationsroute und Altersgruppe auch Empfehlungen zur Dosisanpassung bei Nierenfunktionsstörungen und weitere Informationen zu kinderspezifischen Nebenwirkungen, Warnhinweisen, Kontraindikationen und Pharmakokinetik. Jedes Land ergänzt darüber hinaus Informationen zu länderspezifischen Gegebenheiten, wie zum Beispiel der Verfügbarkeit von Darreichungsformen. Ein Gremium an österreichischen Expert*innen steht dem Kindermedika.at-Team beratend zur Verfügung und hat die Möglichkeit, im Editorial Board zum inhaltlichen Entscheidungsprozess beizutragen.