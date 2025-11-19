Osteoporose-Therapie bei Rheuma birgt spezielle Herausforderungen 01.12.2025 Aktuell Erschienen in: Erschienen in rheuma plus | Ausgabe 6/2025 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Rheumatoide Arthritis: Was zwischen MTX und Biologika noch möglich ist Nächster Artikel Management der erosiven Handarthrose Metadaten Titel Osteoporose-Therapie bei Rheuma birgt spezielle Herausforderungen Publikationsdatum 01.12.2025 Verlag Springer Vienna Erschienen in rheuma plus / Ausgabe 6/2025 Print ISSN: 1868-260X Elektronische ISSN: 2191-2610 DOI https://doi.org/10.1007/s12688-025-00893-6