Urologie in der Praxis

Osteoporose beim Mann – eine unterschätzte Nebenwirkung des Hormonentzugs beim Prostatakarzinom

  • 20.08.2025
  • Originalien
verfasst von
Dr. med. Christof Achermann
Hubert John
Lukas Wildi
Erschienen in
Urologie in der Praxis

Zusammenfassung

Osteoporose beim Mann ist eine häufig unterschätzte Erkrankung mit einer relevanten Morbidität und Mortalität. Mögliche Ursachen sind vielseitig, eine häufige Ursache sind sinkende Spiegel der Geschlechtshormone Testosteron und Östrogen. Bei der antiandrogenen Therapie beim Prostatakarzinom kommt es zu einem raschen Verlust der Knochendichte und einem erhöhtem Frakturrisiko. Zur Prävention und Behandlung stehen Lebensstilmassnahmen, Kalzium- und Vitamin-D-Supplementierung sowie medikamentöse Therapien mit Denosumab, Bisphosphonaten oder osteoanabolen Substanzen zur Verfügung. Denosumab darf nur verwendet werden, wenn der Therapiehorizont auf 10 Jahre limitiert und die regelmässige Verabreichung absolut garantiert ist. Denosumab darf nach mehr als 1‑jähriger Therapie keinesfalls ohne Nachbehandlung mit Bisphosphonaten abgesetzt werden. Die medikamentösen Therapien müssen unter sorgfältiger Abwägung von Nutzen und Risiken individualisiert eingesetzt werden.
Literatur
