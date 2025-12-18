Hypophosphatasie: Best Practice Sharing

Fehldiagnosen kosten Zeit – und Lebensqualität. Wussten Sie, dass Hypophosphatasie, kurz HPP, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern oft spät oder gar nicht erkannt wird – obwohl eine frühzeitige Diagnose entscheidend für den Krankheitsverlauf ist? Damit das nicht passiert, vermittelt diese zertifizierte, länderübergreifende Fortbildung praxisnahes Wissen zur differenzierten Diagnostik und Therapie von HPP – über alle Altersgruppen hinweg. Anhand konkreter Patientenfälle aus Pädiatrie und Erwachsenenmedizin zeigen OA Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Roland Kocijan (Wien), Dr. Alboren Shtylla (Heidelberg), Dr. Adalbert Raimann (Wien) und Dr. Lothar Seefried (Würzburg), worauf es wirklich ankommt. Fortbildungsanbieter: Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich Fragebogen zum Download Test auf meindfp.at absolvieren 2 DFP-Punkte