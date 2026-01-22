Organerhaltende Zystektomie bei der Frau

Die Zystektomie gilt seit Jahrzehnten als zentrale Therapieoption zur lokalen Tumorkontrolle und damit der Verlängerung des Überlebens bei muskelinvasivem, nicht metastasiertem Harnblasenkarzinom. Neben der Tumorkontrolle sind die Resultate bezüglich Kontinenz, Sexualfunktion und Körperbild für die Betroffenen von grösster Bedeutung, da neben dem onkologischen Outcome eine bestmögliche Lebensqualität für die Patientinnen erreicht werden soll und, wie die vorliegende Übersicht zeigt, auch erlangt werden kann.