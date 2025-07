Harm Reduction in der Suchthilfe

Opiatkonsum ist mit einem erhöhten gesundheitlichen Risiko für die Konsument:innen, aber auch für die Allgemeinbevölkerung, verbunden. In der Suchthilfe werden aus diesem Grunde einige State-of-the-Art-Maßnahmen und -Programme angeboten, um dem Risiko für das Individuum und die Gesellschaft entgegenzuwirken. Im vorliegenden Artikel wird auf das Spritzentauschprogramm und die Take-Home-Naloxon-Möglichkeit in den Suchtberatungsstellen in Niederösterreich eingegangen. Anhand von Fallbeispielen sollen die zugrunde liegenden Themen der alltäglichen Praxis beleuchtet und verständlich gemacht werden.