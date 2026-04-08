OPG-Update 07.04.2026 UPDATE Österreichische Palliativgesellschaft Verfasst von Univ.-Prof. PD DDr. Eva Katharina Masel, MSc Erschienen in Anästhesie Nachrichten Einloggen, um Zugang zu erhalten Auszug Liebe Leser:innen der OPG-News! … Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Metadaten Literatur Titel OPG-Update Verfasst von Univ.-Prof. PD DDr. Eva Katharina Masel, MSc Publikationsdatum 07.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Anästhesie Nachrichten Print ISSN: 2617-2127 Elektronische ISSN: 2731-3972 DOI https://doi.org/10.1007/s44179-026-00355-0 Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.