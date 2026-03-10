Subkutane Checkpoint-Inhibitoren: Zwei-Minuten-Spritze statt 90-Minuten-Infusion
Wie SC-Immuntherapien den onkologischen Alltag verändern - Was Onkologen wissen müssen
Die Onkologie erlebt einen Wandel: Checkpoint-Inhibitoren, bisher als Infusion verabreicht, kommen nun als subkutane Injektion in die Praxis – und verkürzen die Behandlungszeit radikal. Statt 90 Minuten Infusion reichen zwei Minuten am Bauch oder Oberschenkel. Atezolizumab und Nivolumab sind bereits zugelassen, Pembrolizumab steht kurz davor.