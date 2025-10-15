Wissen über Krebs: Cancer School CCC Vienna gibt Einblick in sonst nicht öffentlich zugängliche onkologische Bereiche

Einblicke in verschiedene Bereiche der Onkologie, stehen bei der kommenden Cancer School-Serie des Comprehensive Cancer Center (CCC) Vienna von MedUni Wien und AKH Wien auf dem Programm. Zudem wird es vier Seminare zu den häufigsten Krebserkrankungen geben. Ziel ist es, durch Information und Aufklärung Patient:innen und Angehörige zu stärken, den persönlichen Kontakt zu Expert:innen zu ermöglichen und das Wissen zu Krebs zu erhöhen.