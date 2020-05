Roadshow Xchange: Interaktives Fortbildungskonzept

XTANDITM. Die Therapiemöglichkeiten für das Prostatakarzinom werden immer komplexer und erfordern die enge Zusammenarbeit von Experten aus verschiedenen Bereichen der Uro- und Onkologie. Die Fortbildungsserie „Astellas Roadshow – Xchange“ ermöglicht diesen Austausch.

Bei den interaktiven Veranstaltungen dieser Serie in Wien, Innsbruck, Salzburg und Graz wurden ausgewählte Patientenfälle, Studiendaten sowie Thematiken aus dem klinischen Alltag von Fachleuten diskutiert. Ein kastrationsresistentes Prostatakarzinom (CRPC) beschreibt ein fortgeschrittenes Prostatakarzinom, welches trotz Androgendeprivationstherapie (ADT) und Testosteron- Werten von < 50 ng/ml fortschreitet. Eine Progression kann über den Anstieg des Prostataspezifischen Antigens (PSA), dem Auftreten von Metastasen und/oder Beschwerden diagnostiziert werden [1,2].

Highlights von der Roadshow in Wien & Innsbruck

Beim metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom (mCRPC) stehen als Erstlinientherapie moderne Hormontherapien mit Enzalutamid (XTANDITM) oder Abirateron, sowie eine Chemotherapie mit Docetaxel zur Verfügung [2]. „Bezüglich der Effektivität von Enzalutamid, Abirateronacetat und Docetaxel bei mCRPC Patienten gibt es keine Vergleichsstudien. Basierend auf der Symptomatik, Performance- Status des Patienten, Komorbiditäten und welche Therapie der Patient im hormonsensitiven Stadium bekommen hat, wird entschieden, welche Therapie verabreicht wird“, erläuterte Priv. Doz. Dr. Jasmin Bektic, Universitätsklinik für Urologie, Innsbruck.

Fallbericht: Complete response beim mCRPC mit Enzalutamid

„Die Behandlung eines mCRPC Patienten mit koronarer Herzkrankheit (LAD [left anterior descending] – Stenose) an der Universitätsklinik Innsbruck mit Enzalutamid senkte bereits 1 Monat nach Therapiestart den PSA-Wert auf 0,0 ng/ml und ist auch heute – 3,5 Jahre später – gleichbleibend. Regelmäßige Überprüfungen mittels PSMA-PET zeigten keine Metastasierung. Dieser Patient präsentiert einen complete res-ponse, wie es bei ca. 20 % der Patienten der Studienpopulation aus der Zulassungsstudie AFFIRM beobachtet wurde“, berichtete Assoz. Prof. Priv. Doz. Dr. Isabel Heidegger-Pircher, Universitätsklinik für Urologie, Innsbruck [3].

Neue Therapiemöglichkeiten beim nmCRPC

„Das nicht metastasierte CRPC (nmCRPC) stellt eine klinische Entität dar, für die es bis zum Jahr 2018 keine zugelassenen Therapien gab“, erklärte Primarius Univ. Prof. Dr. Stephan Madersbacher, Kaiser-Franz- Josef Spital, Wien. „Die Ergebnisse aus PROSPER, einer randomisierten Phase-III-Studie, führten zur Indikationserweiterung von Enzalutamid beim high risk nmCRPC [4, 5]. Der primäre Endpunkt in PROSPER war das metastasenfreie Überleben, welches mit Enzalutamid + ADT bei 36,6 Monaten und mit Placebo + ADT bei 14,7 Monaten lag. Zum Zeitpunkt der ersten Interimsanalyse wurden bereits sekundäre Endpunkte erreicht: Mit Enzalutamid konnte die mediane Zeit bis zur PSA-Progression um 33,3 Monate (von 3,9 Monate mit Placebo + ADT auf 37,2 Monate mit Enzalutamid + ADT) und die mediane Zeit bis zum Beginn einer weiteren antineoplastischen Therapie um 21,9 Monate (von 17,7 Monate mit Placebo + ADT auf 39,6 Monate mit Enzalutamid + ADT) verlängert werden. Das mediane Gesamtüberleben (OS) wurde noch nicht erreicht [4]. „Während zum jetzigen Zeitpunkt der Vorteil in Hinblick auf den OS-Nutzen noch unklar ist, wird durch die Gabe von Enzalutamid bei high risk nmCRPC Patienten eine toxischere toxischere Zweilinientherapie hinausgezögert“, so Madersbacher. Prim. Univ. Prof. Dr. Pummer vom LKH Univ. Klinikum Graz fügt hinzu, dass „durch die Behandlung von high risk nmCRPC mit moderner Hormontherapie eine Metastasierung im Schnitt um zwei Jahre hinausgezögert werden kann und betont, dass eine frühe Therapie keinen negativen Selektionsdruck auf Metastasen hat“. „Des Weiteren erwähnt Pummer, die STAMPEDE Studie aus welcher hervorgeht, dass die Wirksamkeit einer Chemotherapie auch nach der Progression unter einer modernen Hormontherapie erhalten bleibt [6]“.

Enzalutamid in der Therapie des mCRPC - ein Fallbericht aus Salzburg

Der Patient stellte sich mit einem Prostatakarzinom, Gleason 3 + 4= 7a und einem initialen PSA-Wert von 5,46 ng/ml vor. Eine radikale Prostatektomie (RPE) mit Lymphadenektomie war bei dem 56-jährigen Patienten die erste Wahl. Nach erfolgreicher Operation stieg der PSA-Wert im Verlauf wieder an. Auch nach Radiotherapien und Einleitung einer ADT kam es zu einem radiologischen sowie biochemischen Progress – der Patient entwickelte ein mCRPC. „Aufgrund der guten Studienlage in puncto Lebensqualität sowie der unkomplizierten Verabreichung wurde der Patient mit Enzalutamid behandelt, und der PSA-Wert sank von 13 ng/ml auf 0,1 ng/ml und das letzte Staging zeigte eine deutlich regrediente Mehrspeicherung der bekannten Herde“, berichtete Dr. Maximilian Pallauf, Universitätsklinik für Urologie und Andrologie, Salzburg.

Vorreiterrolle der Urologen bei der Roboterchirurgie

Die radikale Prostatektomie, die Therapie der Wahl bei Prostatakrebs, wird zunehmend roboterassistiert durchgeführt, berichtete Chefarzt Dr. Christian Gilfrich, Klinik für Urologie, Barmherzige Brüder Klinikum St. Elisabeth Straubing. Die derzeit neueste Entwicklung ist das DaVinci- Verfahren. Hier haben die Instrumente nicht nur eine 360-Grad-Beweglichkeit sondern auch eine Kamera, die dem Operateur ein dreidimensionales Bild vom Operationsgebiet liefert. [7].

Bei high risk nmCRPC Therapie so früh wie möglich beginnen

nmCRPC Patienten mit schnell steigendem PSA und einer PSA-Verdopplungszeit von 10 Monaten oder kürzer haben ein hohes Metastasierungsrisiko (high risk nmCRPC) [8]. „Besonders nmCRPC Patienten mit einer PSA-Verdopplungszeit von < 6 Monaten sollten so früh wie möglich behandelt werden. Dadurch soll der Zeitraum ohne Metastasen bei guter Lebensqualität verlängert werden. Jedoch muss ein Patient über die Nebenwirkungen der Behandlung aufgeklärt werden, v. a. wenn er asymptomatisch ist“, erklärte OA Dr. Thomas Kunit, Universitätsklinik für Urologie und Andrologie, Salzburg.

Enzalutamid im gesamten CRPC-Krankheitskontinuum einsetzbar

„In PROSPER wurden keine Patienten eingeschlossen, welche sich initial mit einem metastasierten Prostatakarzinom vorstellten, eine Remission erreichten und im weiteren Verlauf einen Krankheitsprogress ohne neue Metastasen erlitten“, ergänzte OA Dr. Drerup, Universitätsklinik für Urologie und Andrologie, Salzburg.

Psychoonkologische Betreuung beim Prostatakarzinom

Neben der effektiven Bekämpfung von Primärtumor und Metastasen sollte laut Mag. Andritsch, LKH Graz, „auch eine psychopharmakologische und psychotherapeutische Behandlung einen hohen Stellenwert einnehmen, da das Suizid Risiko bei Prostatakarzinompatienten 4,24 mal erhöht ist“. „Mag. Andritsch führt dies auf ein vermehrtes Auftreten von Angststörungen und Verlusterfahrungen in Bezug auf das männliche Rollen – und Selbstkonzept zurück“.

Literatur:

1. Kirby M et al. Int J Clin Pract. 2011; 65(11): 1180–92.

2. Cornford P et al. Eur Urol. 2017; 71: 630–42

3. Scher HI et al. NEJM. 2012; 367: 1187–97.

4. Hussain M et al. NEJM. 2018; 378: 2465–74.

5. XTANDITM Fachinformation, https://www.ema.europa.eu/en/documents/--product-information/xtandi-epar-product-information_en.pdf; aktualisiert 01/19; Zugriff 06/19

6. James ND et al. Lancet 2016; 387:1163-77.

7. Tewari A. et al. Urology 2002; 60.4: 569¬572.

8. Smith MR et al. J Clin Oncol. 2013; 31(30):3800–6.

Highlight von der Roadshow in Graz: Blitzdiskussion PSMA-PET





Pro Contra „Das PSMA-PET hat eine höhere Sensitivität und Spezifität im Vergleich zu CT- und MRT-Untersuchungen. Bereits bei einem PSA-Wert > 1 ng/ml liegt die Detektionsrate des Rezidivs oder der Metastasierung bei mehr als 90 %. Daher ist nach Meinung der klinischen Abteilung für Onkologie in Graz das PSMA-PET als Suchmethode zur Identifizierung einer lokalisierten Erkrankung, einer Ausbreitung der lokalen Erkrankung bzw. der Entwicklung von Fernmetastasen exzellent geeignet. Es ist jedoch zu betonen, dass der Stellenwert des PSMA-PET als Verlaufsuntersuchung im Rahmen der Therapie noch nicht etabliert ist“. „Da es sich bei dem PSMA-PET um eine nicht-validierte Methode handelt, kann eine Behandlung basierend auf einem falsch-positiven PSMA-PET problematisch werden, insbesondere wenn schwerwiegende Nebenwirkungen der Therapie auftreten.“ Die Patienten sollten so behandelt werden, wie in den Zulassungsstudien. Insbesondere bei einem PSA-Anstieg nach einer R0-Resektion muss nicht nachgewiesen werden, dass Metastasen vorhanden sind, da man ohnehin weiß, dass der PSA-Anstieg von den Metastasen kommt. Zudem sind Mikrometastasen nicht detektierbar, denn die Auflösungsgrenze liegt bei 5 mm“.

ONC_2020_0015

Fachkurzinformation