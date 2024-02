Wie problematisch sind opportunistische PSA-Tests?

Die Frage, wie nützlich der PSA-Wert fürs Screening auf Prostatakrebs ist, sorgt seit vielen Jahren für Zwist. Gemessen wird das PSA trotzdem – auf opportunistischer Basis, also auf Patientenwunsch oder ärztlichen Vorschlag. Kein Problem, oder?

Mit der Frage, welchen Nutzen opportunistische PSA-Tests haben und welche Schwierigkeiten damit einhergehen, hat sich eine von dem Onkologen Jan Oldenburg (Universität Oslo) geleitete Arbeitsgruppe beschäftigt.1 Das Team wertete dafür acht Millionen der Annahme nach überwiegend opportunistische PSA-Tests von 1,4 Millionen norwegischen Männern aus den Jahren 2000 bis 2020 aus. Knapp 43.500-mal wurde dabei lokalisierter Prostatakrebs festgestellt.

Ein Problem, das sich dabei zeigte: Die Verteilung der PSA-Werte von Männern mit und ohne Prostatakrebs verbreiterte sich mit zunehmendem Alter und überlappte im Bereich von 3–7 ng/ml erheblich. So wurden in der Altersgruppe von 45 bis 49 Jahren mit einer PSA-Schwelle von 3ng/ml 92% der Krebsfälle und 97% der Männer ohne Prostatakrebs korrekt identifiziert. Im Alter von 70 bis 74 Jahren erkannte der PSA-Test mit dieser Schwelle zwar 95% der Männer mit, aber nur noch 71% der Männer ohne Krebs.

Die PSA-Werte zwischen dem 25. und 75. Perzentil lagen bei Männern zwischen 50 und 54 Jahren im Bereich zwischen 4,7 und 9,2 ng/ml. Höhere Werte sprachen mit höherer Wahrscheinlichkeit für ein höhergradiges Prostatakarzinom. Bei den 70- bis 74-Jährigen reichte der Interperzentilenbereich von 6,5–13,2 ng/ml. Auch hier waren höhere Werte eher mit höhergradigem Krebs verknüpft. Allerdings war der Anteil der Männer mit einer Krebsdiagnose, die sich im höchsten PSA-Dezil befanden, in diesem Alter mit 77% deutlich geringer als in jüngeren Jahren, wo der Anteil bis zu 98% betrug.

Negative Biopsien und Überdiagnosen vermeiden

In der Altersgruppe von 50 bis 54 Jahren entfielen auf je 100.000 Männer 77 Krebsdiagnosen. Bis zum Alter von 70 bis 74 Jahren stieg die Zahl der Diagnosen von Prostatakarzinomen auf 933 je 100.000 Männer. Die Anteile der Prostatakrebsdiagnosen in den Grad-Gruppen 1, 2, 3 und 4 oder höher lagen im Alter von 50 bis 54 Jahren bei 49%, 31%, 10% und 10%. Bei den 70- bis 74-Jährigen ergaben sich Anteile von 26%, 26%, 18% und 30%.

Spezifität des PSA-Tests sinkt mit dem Alter

„Die Spezifität des PSA-Tests sinkt mit dem Alter, und erheblich mehr Männer ohne Prostatakrebs haben ein über die Schwelle von 3 ng/ml erhöhtes PSA verglichen mit der Zahl der Männer mit Krebs“, resümieren Oldenburg et al. ihre Ergebnisse. Vor allem im Bereich von 3–7 ng/ml gebe es breite Überlappungen. Oft würden Werte erzielt, mit denen sich eine benigne Vergrößerung der Prostata nicht von Krebs unterscheiden lasse. Die mit dem Alter nachlassende Spezifität stelle die öffentliche Gesundheit vor signifikante Herausforderungen, besonders mit Blick auf Männer im Alter über 70 Jahren. Eine klinische Kaskade müsse in Gang gesetzt werden, mit zusätzlicher Bildgebung und Serumtests, um negative Biopsien und Überdiagnosen indolenter Tumoren zu vermeiden.

Quelle: springermedizin.de