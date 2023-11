HPV-Förderpreis 2023: HPV-Aufklärungsprojekte mit 20.000 Euro prämiert

Der HPV-Förderpreis 2023 wurde heuer im Rahmen des WHO Cervical Cancer Elimination Day im Ars Electronica Center in Linz verliehen. Der Jury-Vorsitzende Univ.-Prof. Dr. Christoph Grimm, Präsident der Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie (AGO) und der Nationalratsabgeordnete Dr. Werner Saxinger, MSc. verliehen die Fördersumme von € 20.000 an das Siegerprojekt im Beisein wichtiger Expert:innen und Advokat:innen rund um das Thema HPV.

×

Das Humane Papillomavirus (HPV) bleibt trotz der im Frühjahr 2023 beschlossenen Ausweitung des kostenlosen Impfprogramms für Menschen bis zum vollendeten 21. Lebensjahr ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko. Etwa 80 Prozent der Menschen werden im Laufe ihres Lebens mit Varianten des HPV infiziert, wobei das Virus bei anhaltender Infektion schwerwiegende Krankheiten wie Gebärmutterhalskrebs auslösen kann.1 Die Bedeutung der Aufklärung und Bewusstseinsbildung über HPV, seine Übertragungswege und die verfügbaren präventiven Maßnahmen, insbesondere Impfungen, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. „Impfungen gehören zu den wirksamsten Schutzmaßnahmen, die die Medizin zu bieten hat. Dazu gehört auch die HPV-Impfung, die nicht nur effektiven Schutz vor bestimmten Krebsarten bieten kann, sondern auch vor weiteren, meist unangenehmen und belastenden HPV-assoziierten Erkrankungen schützen kann. Als Oberösterreicher freut es mich besonders, dass der HPV-Förderpreis heuer an ein oberösterreichisches Forschungsinstitut geht, das die Aufklärung und Bewusstseinsbildung von Schülerinnen und Schülern in den Mittelpunkt stellt“, betont Nationalratsabgeordneter Dr. Werner Saxinger, MSc.

Anzeige

Siegerprojekt des Karl Landsteiner Instituts für gynäkologische Chirurgie und Onkologie

Bereits zum zweiten Mal rief MSD Österreich mit dem HPV-Förderpreis engagierte Organisationen und Initiativen dazu auf, vorbildliche Projekte einzureichen, die das Bewusstsein für die Risiken von HPV und die Wichtigkeit von Präventionsmaßnahmen stärken. Eingereicht werden konnten sowohl HPV-Bildungsinitiativen und geplante Praxisprojekte oder Awareness-Aktivitäten als auch journalistische Arbeiten sowie Medienprojekte. Die Fördersumme für das Siegerprojekt zur Umsetzung der eingereichten Ideen beträgt 20.000 Euro. Unter den zahlreichen Einreichungen setzte sich das Projekt des in Linz ansässigen Karl Landsteiner Instituts für gynäkologische Chirurgie und Onkologie mit den meisten Punkten – vergeben durch eine unabhängige Expert:innen-Jury – durch. OÄ Dr.in Judith Lafleur, Leiterin des gynäkologischen Tumorzentrums am Ordensklinikum Linz, nahm den Förderpreis für ihre Projektgruppe entgegen und zeigte sich dankbar: „Diese Anerkennung bedeutet uns sehr viel. Unser Hauptanliegen ist es, die junge Generation über HPV aufzuklären und sie so besser vor potenziellen Gesundheitsrisiken zu schützen. Dieser Preis ermöglicht es uns, mit evidenzbasierten Informationen noch mehr Schülerinnen und Schüler zu erreichen.“

Univ.-Prof. Dr. Christoph Grimm, Präsident der Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie (AGO) und Vorsitzender der Förderpreis-Jury, fügte hinzu: „Die Qualität und Relevanz der Projekteinreichungen dieses Jahr waren erneut beeindruckend. Die Entscheidung fiel uns nicht leicht, aber die Vorhaben der Karl Landsteiner Gesellschaft zeigen, wie wichtig es ist, bereits in den Schulen mit der Aufklärung zu beginnen. Damit erreichen wir die jungen Menschen direkt und können hoffentlich einen langfristigen und nachhaltigen Bewusstseinswandel anregen.“

Ergebnisse der Siegerprojekte 2022 präsentiert

Aufgrund knapper Punkteergebnisse wurde die Fördersumme im letzten Jahr kurzerhand auf 40.000 Euro verdoppelt. Bei der diesjährigen Verleihung hatten die Vertreter:innen der Siegerprojekte aus 2022 die Gelegenheit, ihre Projektergebnisse zu präsentieren. Ina Herzer, Geschäftsführerin von MSD Österreich, äußerte sich begeistert: „Es ist inspirierend zu sehen, wie sich engagierte Menschen aus Wissenschaft, Bildung und Gesellschaft zusammenfinden, um die Prävention von HPV-assoziierten Krankheiten voranzutreiben. MSD Österreich ist stolz darauf, innovative Projekte zu unterstützen und wird weiterhin daran arbeiten, die Aufklärung über HPV in Österreich zu fördern.“

Mit Blick auf die erneut zahlreichen Einreichungen sowie das Interesse am Thema HPV ist zu erwarten, dass der HPV-Förderpreis auch im kommenden Jahr erneut ausgelobt wird.

Details zum MSD-Förderpreis finden Sie unter:

http://www.gemeinsam-gegen-hpv.at/hpvfoerderpreis

Quelle: Pressemitteilung der Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H

Anzeige