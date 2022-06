from bedside to bench and back

Termin

Di, 21.06.2022

Veranstaltungsort

Aula Med Campus

Veranstaltungszeiten

09:00 bis 13:15 Uhr

Stadt/Ort

Graz

Approbierte DFP-Punkte

vorgesehen

Anmeldung & Programm

https://www.onconovum.academy/veranstaltungen/details/onkologie-2030-152