Tislelizumab plus Chemo punktet beim fortgeschrittenen Ösophaguskarzinom

Die Wirksamkeit einer Anti-PD-1-Antikörpertherapie beim fortgeschrittenen ösophagealen Plattenepithelkarzinom wurde bislang vorwiegend in Kombination mit Cisplatin plus Fluorouracil und überwiegend in Asien überprüft. In der RATIONALE-306-Studie wird Tislelizumab mit verschiedenen Chemotherapieregimen kombiniert und weltweit eingesetzt. Eine erste Zwischenanalyse.

An der aktuell noch laufenden internationalen randomisierten doppelblinden placebokontrollierten Phase-3-Studie RATIONALE-3061 beteiligen sich 162 medizinische Zentren aus Asien, Europa, Ozeanien und Nordamerika. Ziel ist es, die Wirksamkeit der Kombination aus dem Anti-PD-1-Antikörper Tislelizumab plus Chemotherapie beim fortgeschrittenen Plattenepithelkarzinom (SCC) des Ösophagus im Vergleich zu Chemotherapie plus Placebo zu evaluieren. Teilnehmen können Patientinnen und Patienten ab 18 Jahre mit einem nicht resezierbaren, fortgeschrittenen bzw. rezidivierten SCC-Ösophaguskarzinom und einem ECOG(Eastern Cooperative Oncology Group)-Performance-Status von 0 bis 1, unabhängig von der PD-L1-Expression.

Die Erkrankten erhalten als Erstlinientherapie zusätzlich zur individuell gewählten Chemotherapiekombination alle drei Wochen entweder 200 mg Tislelizumab i.v. oder Placebo. Die Chemotherapieregime beinhalten einen platinhaltigen Wirkstoff (Cisplatin 60−80mg/m2 i.v. an Tag 1 oder Oxaliplatin 130mg/m2 i.v. an Tag 1), der entweder mit Fluoropyrimidinen, wie Fluorouracil (750−800mg/m2 i.v. Tag 1−5) bzw. Capecitabin (1000mg/m2 p. os zweimal tägl. an den Tagen 1−14), oder mit Paclitaxel (175mg/m2 i.v. an Tag 1) kombiniert wird.

Gut sechs Monate mehr Lebenszeit

Zwischen Dezember 2018 und November 2020 waren 326 Frauen und Männer der Gruppe „Tislelizumab plus Chemo“ zugeteilt worden, 323 der Gruppe „Placebo plus Chemo“. Drei Viertel waren asiatischer Herkunft, 24% kaukasischer Abstammung. Bei 45% bestand die Chemotherapie aus einer platinhaltigen Substanz plus einem Fluoropyrimidin, bei 55% aus platinhaltiger Substanz plus Paclitaxel. Zum festgelegten Stichtag (28. Februar 2022) war die Tislelizumab-Gruppe median 16,3 Monate nachbeobachtet worden, die Placebo-Gruppe median 9,8 Monate. Zum Zeitpunkt der Interimsanalyse waren 422 Teilnehmende bereits gestorben, 196 (60%) in der Verum-, 226 (70%) in der Placebogruppe.

Die Forschenden berechneten für die Tislelizumab-Gruppe ein mit 17,2 Monate signifikant längeres Gesamtüberleben als für die Placebo-Gruppe mit median 10,6 Monaten. Der PD-L1-TAP(tumor area positivity)-Score spielte offenbar für die Wirksamkeit des monoklonalen Antikörpers keine Rolle: Erkrankte mit einem PD-L1-TAP-Score ≥10 erreichten ein medianes Gesamtüberleben von 16,6 Monaten, Erkrankte mit PD-L1-TAP-Score <10 von median 15,8 Monaten.

Von therapiebedingten Nebenwirkungen waren so gut wie alle Patientinnen und Patienten beider Gruppen betroffen, den Anteil beziffern die Forschenden mit 97% in der Tislelizumab-Gruppe und mit 96% in der Placebogruppe. Schwerwiegende Nebenwirkungen, also Grad 3 und höher, waren bei 67% bzw. 64% aufgetreten, allen voran Neutropenie (31% vs. 33%), Leukopenie (11% vs. 16%) und Anämie (15% vs. 13%). In beiden Gruppen waren 17 Frauen und Männer infolge der Nebenwirkungen gestorben.

Keine neuen Sicherheitssignale

Die Hinzunahme des monoklonalen Anti-PD1-Antikörpers Tislelizumab zur Chemotherapie habe sich gemäß der Zwischenanalyse der alleinigen Chemotherapie als überlegen gezeigt, mit einem Überlebensvorteil von median 6,6 Monaten, so das Resümee der Forschenden. Ein Vorteil, der sich unabhängig von der PD-L1-Expression, dem gewählten Chemotherapieregime, der geografischen Region bzw. der ethnischen Herkunft manifestierte. Das Sicherheitsprofil der Kombination Tislelizumab plus Chemo bezeichnen die Experten als managebar und heben hervor, dass der Anteil schwerwiegender therapiebedingter Nebenwirkungen in beiden Gruppen ähnlich hoch war. Neue Sicherheitssignale seien zudem nicht zu beobachten gewesen, es handelte sich ausschließlich um Nebenwirkungen, die im Zusammenhang mit den einzelnen Wirkstoffen bereits beschrieben wurden.

Referenz:

1.) Xu J et al.: Tislelizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy as first-line treatment for advanced or metastatic oesophageal squamous cell carcinoma (RATIONALE-306): a global, randomised, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncology 2023; https://doi.org/10.1016/S1470-2045(23)00108-0

