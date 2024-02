Krebsreport 2023: Rasch handeln für mehr Versorgungssicherheit

Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl an Krebsfällen und höheren Überlebensraten fordern heimische Krebsexpert:innen sofortige Maßnahmen, um eine adäquate Krebsversorgung auch für die nächsten Jahrzehnte garantieren zu können. Der „Österreichische Krebsreport 2023“ erfasst den Ist-Zustand und zeigt Veränderungspotenzial auf.

Die WHO prognostiziert eine Verdoppelung der Krebsneuerkrankungen bis 2040 (Weltkrebsreport, IARC). Somit dürften 2040 etwa 29 bis 37 Millionen Menschen weltweit neu an Krebs erkranken. Auch in Österreich wird in den kommenden Jahren die Zahl der Krebsneuerkrankungen aufgrund des steigenden Anteils älterer Menschen in der Bevölkerung weiter zunehmen, wie Statistik Austria auf Grundlage der Bevölkerungsprognose, der Krebsstatistik und der Todesursachenstatistik berichtet. Aktuell erkranken jedes Jahr etwa 45.000 Österreicher:innen an Krebs, rund 400.000 leben mit einer Krebsdiagnose – 2030 wird es in Österreich knapp 460.000 Krebsbetroffene geben.

Herausforderungen für optimale onkologische Versorgung

„Wir sehen diese Entwicklung mit großer Sorge,“ so Prim. Univ.-Prof. Dr. Ewald Wöll, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (OeGHO). „Die onkologische Versorgung von Menschen mit Krebs steht bereits jetzt – nicht zuletzt durch den bekannten Personalmangel – vor großen Herausforderungen. Wenn wir in den nächsten Jahren einerseits mit einer massiven Zunahme von Neuerkrankungen konfrontiert sind und andererseits mit einer erfreulich längeren Überlebenszeit, müssen JETZT dringende Maßnahmen umgesetzt werden, um auch weiterhin eine optimale onkologische Versorgung – in jeder Phase der Erkrankung – zu gewährleisten.“

Etablierung von „Cancer Nurses“

Eine wesentliche Maßnahme, um die Herausforderungen in der onkologischen Versorgung und Pflege, in Zukunft zu bewältigen, ist die Etablierung des Berufsbildes „Cancer Nurse“ sowie der „Advanced Cancer Nurse“ als Chance für das Gesundheitssystem und wichtige spezialisierte Rolle in der Pflege von Menschen mit Krebs .

Die Notwendigkeit der flächendeckenden Etablierung von „Cancer Nurses“ in Österreich wurde bereits 2023 von OeGHO, Krebshilfe und der Arbeitsgemeinshaft hämatologischer & onkologischer Pflegepersonen (AHOP) postuliert und ein Maßnahmenkatalog für die Einführung dieses Berufsbildes präsentiert.

„Die Rolle der Cancer Nurse als Expert:in für hämatologische und onkologische Pflege ist leider in Österreich – im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern – erst in Ansätzen etabliert,“ bedauert Wöll. „Wir appellieren an die politisch Verantwortlichen, das zu ändern und das Berufsbild „Cancer Nurse“ raschest möglich zu etablieren.“ Wichtige Schritte dafür sind die Festschreibung von „Cancer Nurses“ im Österreichischen Strukturplan Gesundheit, die Vereinheitlichung von Ausbildungscurricula an den Fachhochschulen und der Aufbau professioneller Teamstrukturen.

Ausbau von Palliative Care

Als zweite wichtige Maßnahme verweisen Krebshilfe und OeGHO auf den seit 2022 angekündigten und zugesagten Ausbau von „Palliative Care & Hospizversorgung“ in Österreich. „Der Bedarf an Hospiz- und Palliativversorgung wird in den kommenden 25 Jahren erheblich ansteigen,“ betont Prof. Dr. Armin Gerger, wissenschaftlicher Leiter des Österreichischen Krebsreports.

„Wir wissen, dass derzeit an Qualitätskriterien sowie an der Erstellung und Verwaltung einer Datenbank als umfassende Datenbasis für die Planung und Evaluation der Versorgung durch die Gesundheit Österreich GmbH (im Auftrag des BMSGPK im Einvernehmen mit den Ländern und den Trägern der Sozialversicherung) gearbeitet wird, aber die Zeit drängt,“ so Gerger. „Aktuell kann noch keine genaue Angabe darüber gemacht werden, wann und in welchem Umfang die versprochenen Gelder in Höhe von 108 Mio. Euro für den Ausbau eingesetzt werden können.“

Krebsforschung fördern

Basis der Fortschritte in der Behandlung von Krebs ist die Forschung, welche im Österreichischen Krebsreport mit Bezug auf Österreich ebenfalls dargestellt wird. Um diese voranzutreiben, benötigt man eine innovationsfreundliche Kultur und einen angemessenen finanziellen Rahmen für die Krebsforschung. „Sieht man sich den publikatorischen Output der österreichischen Krebsforschung mittels ‚Web of Science-Auswertung‘ an, zeigen sich beeindruckende Erfolge“, erklärt Gerger. „Die Zahl der Originalarbeiten in onkologischen Fachjournalen bedeutet, dass jeden Tag etwa zwei Publikationen aus Österreich erscheinen, die zum Fortschritt in der Onkologie weltweit beitragen.“ Gerger verweist auf die Wichtigkeit der klinischen Forschung und unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit, entsprechende Rahmenbedingungen für klinische Studien zu schaffen und nachhaltig weiterzuentwickeln.

Aufnahme der „Psycho-Onkologie“ in die Regelfinanzierung

Die meisten Krebspatient:innen entwickeln im Laufe ihrer Erkrankung massive psychische Symptome (insbesondere. Depressionen und Progredienzangst) , die von Psycholog:innen mit psychoonkologischer Zusatzqualifikation – wie den Berater:innen der Krebshilfe – effizient behandelt werden können. „Psychoonkologische Unter- oder Mangelversorgung wirkt sich nicht nur negativ auf die Möglichkeiten zur emotionalen Bewältigung der Erkrankung aus, sondern auch auf die Perspektive einer möglichst schnellen Reintegration in Alltag und Beruf,“ so Krebshilfe-Präsident Doris Kiefhaber, Präsidentin der Österreichischen Krebshilfe.

Die Österreichische Krebshilfe sieht sich seit Jahren mit einem permanenten Anstieg an Beratungs- und Hilfsbedarf für Patient:innen und Angehörige konfrontiert und verweist darauf, dass ein weiteres Ansteigen weder personell noch finanziell nur von der Krebshilfe bestritten werden kann.

„Derzeit wird der Bedarf an kostenfreier psychoonkologischer Versorgung vorwiegend von der Österreichischen Krebshilfe abgedeckt – finanziert ausschließlich aus Spenden. Wir begrüßen daher grundsätzlich die ASVG-Änderung, die es ermöglichen wird, klinisch-psychologische Leistungen gleichgestellt mit psychotherapeutischen Leistungen über die Sozialversicherungsträger abzurechnen. Wir hoffen und erwarten, dass die „Psychoonkologie“ in diese neue Regelfinanzierung aufgenommen wird, denn die Finanzierung dieser wichtigen Versorgung darf nicht länger nur der Krebshilfe überlassen werden,“ so Kiefhaber.



Quelle:

Presseveranstaltung „Präsentation des Österreichischen Krebsreports 2023“, 25. Jänner 2024, Wien