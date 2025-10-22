Mit Präzision und Geschwindigkeit gegen Krebserkrankungen

Ein neuer Linearbeschleuniger kommt in Mainz zum Einsatz. Das Bestrahlungsgerät ist mit einer sehr leistungsfähigen Bildgebung ausgestattet. Sie ermöglicht eine höhere Präzision der Krebstherapie und damit verbesserte Heilungschancen für die Patient:innen bei gleichzeitig verminderten Nebenwirkungen. Darüber hinaus zeichnet sich der neue Linearbeschleuniger im Vergleich zu den Vorgängermodellen durch eine höhere Geschwindigkeit aus, so dass sich die Bestrahlungszeiten verkürzen.