Länger leben mit Vitaminen bei Darmkrebs: eine Frage der Dosis

Menschen mit einem moderaten, nicht aber hohem Konsum von Vitamintabletten nach der Darmkrebsdiagnose sterben seltener an ihrem Tumor als solche ohne. Ob das tatsächlich an den Vitaminen liegt, ist jedoch unklar.

In vielen epidemiologischen Studien geht ein hoher Konsum von Vitaminen und Mikronährstoffen über die Nahrung mit einer reduzierten Krebsinzidenz einher, bei Vitaminsupplementen sieht es jedoch anders aus – hier deuten sich in größeren Studien oft keine bis negative Effekte an. Allerdings lassen sich aus solchen Studien kaum kausale Zusammenhänge ableiten – ein hoher Vitaminkonsum über Obst und Gemüse ist eben auch ein Marker für einen gesunden Lebensstil, welcher das Krebsrisiko stärker beeinflussen dürfte als die isoliert betrachtete Vitaminaufnahme.

Wenig belastbare Evidenz

Vitamine könnten jedoch auch nach einer Krebsdiagnose hilfreich sein: Ihre antioxidativen und antiproliferativen Eigenschaften helfen möglicherweise, den Tumor besser in Schach zu halten. Bezogen auf Kolorektalkarzinome lassen sich hierzu bisher aber kaum valide Hinweise finden: Eine Vitamin-C-Hochdosis-Therapie konnte in einer Phase-III-Studie in Kombination mit einer FOLFOX- und Bevacizumab-Therapie die Prognose bei metastasierten Kolorektalkarzinomen nicht verbessern, und in einer kleinen Phase-II-Studie ließ sich das progressionsfreie Überleben mit Vitamin D3 zusätzlich zur Standardtherapie in einem vergleichbaren Setting nicht verlängern. Bei einzelnen Endpunkten und Subgruppen deuteten sich zwar Vorteile der Vitamin-Zusatztherapien an, allerdings waren die Teilnehmerzahlen für belastbare Aussagen oft viel zu niedrig. So bleibt weiter nur der Blick auf diskussionswürdige epidemiologische Daten.

Onkologinnen und Onkologen um Dr. Ming‐ming He vom Krebszentrum der Universität Sun Yat-sen in Guangzhou in China liefern für solche Diskussionen neue Nahrung: Sie kommen zu dem Schluss, dass ein moderater Konsum von Multivitamintabletten sowohl mit einer reduzierten Krebs- als auch Gesamtmortalität einhergeht.1

Für ihre Untersuchung haben sie den Konsum von Multivitamintabletten nach der Krebsdiagnose bei 2.424 Personen mit einem Kolorektalkarzinom analysiert. Alle hatten regelmäßig im Abstand von zwei bis vier Jahren ihre Ernährungsgewohnheiten im Laufe der Nurses’ Health Study oder der Health Professionals Follow‐up Study angegeben. Sie wurden dabei auch gefragt, ob und wie häufig sie Multivitaminpräparate zu sich nahmen. Für die aktuelle Analyse berücksichtigten He und Mitarbeitende nur Personen mit einem Tumor im Stadium I–III.

Die Teilnehmenden waren bei der Darmkrebsdiagnose im Mittel knapp 70 Jahre alt, 41% nahmen nach der Krebsdiagnose keine Multivitamintabletten, etwa 2% gaben ein bis zwei Tabletten pro Woche an, 7% drei bis fünf Tabletten, die größte Gruppe mit 45% konsumierte sechs bis neun und etwa 5% nahmen zehn oder mehr Tabletten in der Woche. Erkrankte Personen mit moderatem bis hohem Konsum von Vitaminsupplementen waren körperlich aktiver, rauchten seltener und ernährten sich gesünder als Menschen ohne Vitaminsupplemente – sie nahmen auch deutlich mehr Vitamine über die Nahrung zu sich.

Kaum Nutzen bei krebsspezifischer Mortalität

Im Laufe einer Nachbeobachtungsdauer von 11 Jahren starb etwas mehr als die Hälfte der Betroffenen, 343 Personen (14%) erlagen ihrem Kolorektalkarzinom. Berücksichtigten die Forschenden um He sämtliche bekannten Begleitfaktoren wie Alter, Geschlecht, Tumorcharakteristika und Lebensstil, so ergab sich nur für die relativ kleine Gruppe mit drei bis fünf Vitaminsupplementen pro Woche eine statistisch signifikante Reduktion der Krebsmortalität – in dieser Gruppe war sie um 45% geringer. Das Gros der vitaminpillenschluckenden Erkrankten profitierte hingegen nicht, solche mit zehn oder mehr Vitamintabletten pro Woche wiesen sogar eine signifikant höhere Krebsmortalität auf (plus 60%) als Personen ohne Vitaminsupplemente.

Die Gesamtmortalität war bei drei bis fünf sowie sechs bis neun Vitaminpillen pro Woche signifikant reduziert (minus 19% und minus 21%), mit zehn und mehr Tabletten ergab sich weder ein numerisch noch ein statistisch signifikantes erhöhtes Risiko.

Wurden Personen betrachtet, die erst nach der Krebsdiagnose mit der Vitaminsupplementierung anfingen, zeigte sich ein ähnliches Bild: Ein moderater Konsum ging mit einer reduzierten Krebs- und Gesamtmortalität einher, ein hoher mit einem erhöhten Risiko. Dagegen war das krebsspezifische und allgemeine Sterberisiko um etwa ein Drittel bei denjenigen erhöht, die nach der Krebsdiagnose ihre Vitaminpillen absetzten.

Wie lassen sich die Resultate nun erklären? Es könnte ein U-förmiger Dosis-Wirkungszusammenhang bestehen: Bei moderaten Dosierungen überwiegen die positiven, bei zu hohen die negativen Effekte der Vitaminsupplementierung – es gibt durchaus Untersuchungen, nach denen ein Zuviel an bestimmten Vitaminen das Risiko für einige Tumoren erhöht. Auf der anderen Seite könnte der Konsum von Vitaminpräparaten schlicht ein Marker für Menschen sein, die nach der Tumordiagnose alles versuchen, um ihre Prognose zu verbessern, und neben der Zufuhr synthetischer Vitamine insgesamt auf eine gesündere Lebensweise achten. Und wer besonders viel solcher Präparate zu sich nimmt, hat vielleicht eine besonders schlechte Prognose, was die erhöhte Mortalität in dieser Gruppe erklären könnte. Hinzu kommt, dass einige Menschen ihr Leben lang auch deswegen Vitamine konsumieren, um Krebs zu vermeiden. Werden sie dann mit der Diagnose eines fortgeschrittenen Kolorektalkarzinoms konfrontiert wird, setzen sie die Vitaminpillen möglicherweise frustriert ab. Eine reverse Kausalität wäre hier also ebenfalls plausibel.

