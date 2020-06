29.05.2020 | Onkologie | Pharma News | Onlineartikel | Sanofi

CSCC

Cutaneous squamous cell carcinoma

Risk factors and newsystemic treatment options in advanced disease

Eine neue Ära in der Behandlung des fortgeschrittenen kutanen Plattenepithelkarzinoms (cSCC) wurde mit der Zulassung der PD-1-Inhibitoren Cemiplimab und Pembrolizumab eingeläutet, berichten Magdalena Seidl-Philipp und Van Anh Nguyen, Innsbruck, in memo - Magazine of European Medical Oncology. Klinische Studien mit den PD-1-Inhibitoren haben zu erheblich besseren Ergebnissen bei immunkompetenten cSCC-Patienten geführt. Trotzdem ist es ein wichtiges Ziel die Wirksamkeit der Therapie weiter zu verbessern. Ansätze sind Kombinationstherapien, aber auch eine adjuvante oder neoadjuvante PD-1-Inhibitor-Therapie. Den höchsten therapeutischen Bedarf haben immunsupprimierte cSCC-Patienten. Die Frage, ob diese Patientengruppe auch von einer Checkpoint-Inhibitor-Therapie profitieren könnte, ist bislang unbeantwortet.