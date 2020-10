14.10.2020 | Onkologie und Hämatologie | Übersichtsartikel | Onlineartikel

Traumberuf Kinderkrebsforscherin: „Dem Tumor immer einen Schritt voraus“

Dr. Sabine Taschner-Mandl will mit ihrer Forschung einen langfristigen Nutzen für krebskranke Kinder erzielen. Anlässlich des Childhood Cancer Awareness Month September erzählt die Leiterin der Gruppe Tumor Biology an der St. Anna Kinderkrebsforschung, wie sie ihr Ziel verfolgt und worauf es in der Wissenschaft wirklich ankommt. Unter anderem darauf, mit ganzem Herzen dabei zu sein und auch, wenn es komplizierter wird, dran zu bleiben. Denn auf eines kann man sich in der Kinderkrebsforschung verlassen: Es ist komplizierter als gedacht.