Radikale Prostatektomie trotz extraprostatischer Ausdehnung möglich

Dehnt sich ein Karzinom in der Prostatabiopsie über die Organgrenzen aus, geht das meist mit hohen Gleason-Scores und schlechter Prognose einher. Was aber, wenn die Scores trotz Ausdehnung niedrig sind?

Der prognostische Wert der extraprostatischen Extension eines Prostatakarzinoms ist für Patienten nach radikaler Prostatektomie gut beschrieben, mit in der Regel schlechterer Prognose bei größerer Ausdehnung. Demgegenüber ist ein Tumorwachstum über die Organgrenze hinaus, etwa ins periprostatische Fettgewebe hinein, in Biopsien der Prostata ein relativ seltener Befund. Meist findet er sich bei Proben der Gruppengrade (Gleason Grade, GG) 4–5, also bei Gleason-Scores 4+4, 4+5, 5+4 oder 5+5. Die extraprostatische Extension liefert hier kaum zusätzliche Informationen, weil die Prognose hier ohnehin sehr ungünstig ausfällt.

Wie sich die Situation allerdings darstellt, wenn die Proben mit extraprostatischem Wachstum in GG 1–3 fallen (Scores 3+3, 3+4, 4+3), ist unklar. Jianping Zhao und Jonathan Epstein vom Johns Hopkins Hospital in Baltimore haben in einer kleinen Studie mit verwertbaren Daten von 37 Patienten untersucht, ob in solchen Fällen eine radikale Prostatektomie kontraindiziert ist.1

Maßstab dafür waren Befunde im Prostatektomiepräparat, die – hätte man sie vorher gekannt – die Therapieentscheidung womöglich beeinflusst hätten: Invasion der Samenbläschen, Lymphknotenmetastasen oder ein GG-5-Befund.

Einer radikalen Prostatektomie unterzogen sich elf der 37 Patienten. Die übrigen wurden bestrahlt, mit Hormonen therapiert, ablativ behandelt oder aktiv überwacht. Zwei Patienten planten laut der Daten erst, sich radikal operieren zu lassen.

Ungünstige Pathologie ist selten

Von den elf operierten Männern mit bioptisch organüberschreitendem Prostatakarzinom waren laut pathologischem Befund des Operationspräparats acht dem GG 8 zuzuordnen. Drei hatten einen GG-3-Tumor, einer davon mit tertiärem Grad 5. Die extraprostatische Extension wurde in zehn Fällen bestätigt, in sechs Fällen waren die Schnittränder positiv. Die hochgradig ungünstige Pathologie eines pT3bN1-Karzinoms fand sich nur bei einem Patienten. Ein selektionsbedingtes Fehlen höhergradiger Pathologien aufgrund von geringen Tumorvolumina oder niedrigen PSA-Werten schließen Zhao und Epstein aus, weil sich operierte und nicht operierte Männer darin glichen.

Die Studie umfasste aufgrund der Seltenheit des Befundes nur wenige Patienten. Für sie und ihresgleichen, also Männer mit bioptischem Prostatakarzinom vom GG 1–3 und extraprostatischer Extension, ziehen Zhao und Epstein indessen ein optimistisches Fazit: „Trotz einer Ausdehnung über die Organgrenze hinaus haben die meisten dieser Männer keine sehr ungünstigen pathologischen Befunde im Präparat der radikalen Prostatektomie“, resümieren sie. Die radikale Operation sollte daher in dieser Situation eine Therapieoption bleiben. Wie sich der weitere Verlauf von Patienten gestalte, die nicht operiert worden seien, müsse sich in der Nachbeobachtung herausstellen.

