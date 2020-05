11.05.2020 | Onkologie und Hämatologie | Übersichtsartikel | Onlineartikel

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien als Prostatakrebszentrum zertifiziert

Das Prostatakrebszentrum am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien wurde als eines der ersten seiner Art in Österreich nach den Richtlinien der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert.