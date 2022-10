Cancer Update CCC Vienna: Prostata- und Hodenkrebs

Weltweit arbeiten Forscher:innen daran, neue Diagnose- und Therapieverfahren in der Krebsmedizin zu etablieren. Dementsprechend rasch schreitet der Wissenszuwachs voran. Das Comprehensive Cancer Center (CCC) von MedUni Wien und AKH Wien hat es sich mit der neuen hybriden Fortbildungsreihe Cancer Update CCC Vienna zum Ziel gesetzt, über den State-of-the-Art und die Neuerungen in der Versorgung von Krebspatient:innen regelmäßig zu informieren. Die Fortbildung widmet sich aktuellen Entwicklungen in der Versorgung von Krebspatient:innen ebenso wie neuen Therapieansätzen und versorgungsrelevanten, rekrutierenden Studien.

Prostata- und Hodenkrebs: 15. November 2022, 17:00 – 19:05 Uhr, Josephinum & via Livestream (2 DFP)

