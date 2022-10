Polycythaemia vera: Therapiewechsel auf Ropeginterferon alfa-2b

×

Für die zytoreduktive Therapie der Polycythaemia vera steht mit Ropeginterferon alfa-2b (RopegIFN, BESREMi®) ein pegyliertes Interferon mit verlängerter Halbwertzeit zur Verfügung. Hier wird eine Serie von Fallberichten zusammengefasst, um aufzuzeigen, wie Patient:innen von einer Umstellung von konventionellem pegylierten IFN alfa-2a auf RopegIFN profitieren können.

fact-box • Indikation für eine Umstellung auf RopegIFN: UEs oder Nichtansprechen unter der PV-Therapie mit pegyliertem IFN alfa-2a.

• Umstellung auf RopegIFN ist in der Regel problemlos.

• Nach Umstellung wird oft Besserung der UEs und erhöhte Patient:innenzufriedenheit beobachtet.

• Dosisanpassung von RopegIFN nach der Umstellung kann notwendig sein.

• In der Regel stabile Blutzellwerte nach Umstellung auf RopegIFN.

Die primäre Therapie der Polycythaemia vera (PV) mittels Aderlass und Acetylsalicylsäure (ASS) ist auf die Prävention von thromboembolischen Komplikationen ausgerichtet.1 Bei Hochrisiko-Patient:innen und bei Niedrigrisiko-Patient:innen mit Krankheitsprogression wird eine zytoreduktive Therapie zur Kontrolle der gesteigerten Myeloproliferation benötigt. In der Erstlinie stehen hierfür Hydroxyurea (HU) und Interferon-(IFN-)α zur Verfügung.1, 2 Mit Letzterem wird eine selektive Abnahme der malignen Stammzellen erzielt, nachgewiesen durch eine nachhaltige Reduktion der JAK2V617F-Allellast; dadurch ist neben der Zytoreduktion auch ein krankheitsmodifizierender Effekt anzunehmen. Herkömmlich wird pegyliertes IFN alfa-2a im Off-Label Use eingesetzt, welches einmal wöchentlich verabreicht werden muss.

Seit 2019 ist mit Ropeginterferon alfa-2b (RopegIFN) für PV-Patient:innen ohne symptomatische Splenomegalie ein neues rekombinantes monopegyliertes IFN-α mit längerer Wirkdauer zugelassen, das eine Applikation in 14-tägigem Abstand erlaubt (bzw. alle 14 bis 28 Tage zur Erhaltungstherapie). RopegIFN ist das erste IFN-α mit Marktzulassung bei einer myeloproliferativen Neoplasie. Eine Umstellung auf das innovative RopegIFN kann z. B. aufgrund problematischer unerwünschter Ereignisse (UEs) unter der Therapie mit pegyliertem IFN alfa-2a geboten sein. Die folgenden Fallbeispiele schildern das Vorgehen und die Behandlungserfolge bei diesem Therapiewechsel.

Fall 1 Therapiewechsel aufgrund anhaltender UEs

Bei der Patientin wurde im Alter von 65 Jahren eine myeloproliferative Neoplasie (MPN) in Form einer essentiellen Thrombozythämie (ET) mit JAK2-V617F als Treibermutation diagnostiziert. Nachdem sie im Folgejahr eine transitorische ischämische Attacke erlitten hatte, wurde eine zytoreduktive Therapie mit HU zusätzlich zur Antikoagulation begonnen.

Über sechs Jahre später wurde die Diagnose auf MPN/frühe (maskierte) PV geändert, und die Patientin wurde von HU auf pegyliertes IFN alfa-2a umgestellt. Doch klagte sie unter dieser Therapie über Gelenk- und Muskelschmerzen, die nach 15-monatiger Behandlung sogar eine Therapiepause notwendig machten (was eine Leukozytose und Thrombozytose zur Folge hatte; Abb.).

Da die Patientin mit dieser Behandlung unzufrieden war, wurde die Therapie nach fast vier Jahren schließlich auf RopegIFN umgestellt. Danach meldete die Patientin keine Beschwerden mehr, und die Thrombozyten- und Leukozytenwerte stabilisierten sich auf normalem Niveau (Abb.). Eine Phlebotomie musste nur ein einziges Mal durchgeführt werden.

Fall 2 Therapiewechsel aufgrund schwieriger Dosisfindung

Die Patientin wurde im Alter von 59 Jahren mit Niedrigrisiko-MPN/PV (JAK2V617F-positiv) diagnostiziert. Sechs Jahre danach wurde aufgrund progressiver Leukozytose und Thrombozytose mit einer zytoreduktiven Behandlung mit HU begonnen. Es wurde aber bald auf pegyliertes IFN alfa-2a umgestellt, das teils allein, teils zusammen mit HU verabreicht wurde. Das Finden der richtigen Dosierung erwies sich jedoch als schwierig: So traten immer wieder Leukopenien und Thrombopenien sowie auch verstärkter Haarausfall bei unzufriedenstellender Hämatokritkontrolle auf. Mehrfach waren Phlebotomien notwendig.

Nach fast sechs weiteren Jahren zeigte sich im Knochenmark zudem eine beginnende Fibrose, woraufhin die Patientin auf RopegIFN umgestellt wurde. Mit dieser Behandlung war die Patientin weitaus zufriedener. Der Haarausfall war wechselhaft, aber zuletzt gebessert; eine Gewichtsabnahme war nur passager. Die Dosis von RopegIFN musste mehrmals wegen erhöhter Hämatokritwerte gesteigert werden. Die angepasste Therapie führte zu stabilen Blutzellwerten und einer deutlichen Reduktion der JAK2-Allellast.

Fall 3 Therapiewechsel aufgrund von Schlafstörungen

Der männliche Patient erhielt im Alter von 66 Jahren die Erstdiagnose einer PV und wurde dann mit Phlebotomie, ASS und HU behandelt. Aufgrund des ungenügenden Ansprechens auf HU und eines Hand-Fuß-Syndroms als Nebenwirkung wurde nach zwei Jahren auf pegyliertes IFN alfa-2a gewechselt. Unter dieser Therapie traten multiple UEs auf (Muskelschmerzen, Leukopenie, Hypothyreose), sowie schwere Schlafstörungen, die vom Patienten als besonders belastend empfunden wurden. Die Therapie wurde daher nach etwas mehr als zwei Jahren auf RopegIFN umgestellt. Die anfangs gebesserten Schlafstörungen verschlimmerten sich jedoch neuerlich, weshalb nach 7 Monaten auf Patientenwunsch zurück auf pegyliertes IFN alfa-2a gewechselt wurde, zwei weitere Monate später aber wieder auf RopegIFN. In den folgenden acht Monaten stabilisierte sich die Situation, und die Schlafprobleme waren nur noch milde ausgeprägt. Nach Anpassung der Dosierung von RopegIFN (anfangs 125 µg q2w, jetzt 175 µg q3w) lag auch der Hämatokrit im Zielbereich (< 45 %).

Fall 4 Therapiewechsel aufgrund von Psoriasis

Der im Alter von 50 Jahren mit Niedrigrisiko-PV diagnostizierte Patient wurde direkt auf pegyliertes IFN alfa-2a eingestellt, um den potenziell krankheitsmodifizierenden Effekt zu nützen. Eine schon aus der Anamnese bekannte lokalisierte Psoriasis verschlimmerte sich jedoch in der Folge, so dass nach knapp einem Jahr auf RopegIFN umgestellt wurde. Nach der Umstellung zeigte sich der Patient in gutem Zustand mit stabiler lokalisierter Psoriasis, ohne sonstige UEs und zufrieden mit der Therapie. Nach Dosisanpassung des RopegIFN (von 125 µg in zwei Schritten auf 175 µg, jeweils q2w) lag auch der Hämatokrit ab zehn Monaten nach Therapiebeginn im Zielbereich.

Fall 5 Therapiewechsel aufgrund von atopischer Dermatitis

Der 67-jährige männliche Patient mit moderater Splenomegalie erfüllte mit erhöhten Werten für Hämoglobin, Hämatokrit, Erythrozyten und Leukozyten, erniedrigtem Erythropoetin und Nachweis der JAK2-V617F-Mutation die Kriterien für eine PV-Diagnose. Die Behandlung wurde mit pegyliertem IFN alfa-2a begonnen. Doch nach rund zweieinhalb Jahren klagte der Patient über Muskelschmerzen, was zur Dosisreduktion des Präparats Anlass gab. Dann entwickelte er aber ein Ekzem, woraufhin nach weiteren drei Monaten das pegylierte IFN alfa-2a abgesetzt und eine achtmonatige Pause der medikamentösen PV-Therapie eingelegt wurde. Wegen gehäuft notwendiger Phlebotomien, die durch den Einsatz von HU nicht reduziert werden konnten, wurde schließlich mit RopegIFN begonnen (anfangs mit 75 µg und für die ersten zwei Wochen noch gemeinsam mit HU). Nachdem nach weiteren vier Monaten die Dosis schließlich auf 100 µg fixiert war, waren keine Phlebotomien mehr notwendig, und der Patient berichtete über keine Beschwerden. Der nach der Therapiepause angestiegene Hämatokrit liegt nun wieder im Normbereich.

Weitere Gründe für einen Therapiewechsel

Die UEs, die unter einer Therapie mit pegyliertem IFN alfa-2a auftreten können, sind vielfältiger Natur. So wurde in einer Fallserie von erhöhten AST/ALT-Werten unter dieser Behandlung berichtet, die sich nach acht Wochen unter RopegIFN normalisierten.3 Andere Patienten klagten über anhaltende Fatigue unter pegyliertem IFN alfa-2a; diese Symptomatik besserte sich unter RopegIFN signifikant. Ein weiterer publizierter Fall beschreibt den Umstieg auf RopegIFN aufgrund des Nichtansprechens auf die Therapie mit pegyliertem IFN alfa-2a.4

Fazit

Die Notwendigkeit einer Umstellung von PV-Patienten von pegyliertem IFN alfa-2a auf RopegIFN ergibt sich vor allem aus verschiedenen UEs, die nach der Erfahrung der Autoren/ Autorinnen häufiger auftreten. Dazu zählen unter anderem Zytopenien, muskuloskelettaler Schmerz, Schlafstörungen und Thyreopathien. Die Umstellung auf RopegIFN erfolgt in der Regel problemlos, wie die Fallbeispiele belegen. Nach der Umstellung treten die UEs oftmals nicht mehr oder nur in abgemilderter Form auf. Hier ist in manchen Fällen etwas Geduld erforderlich, wie das Beispiel des Patienten zeigt, dessen unter der Vortherapie verfestigte Schlafstörungen sich nach der Umstellung nicht sofort besserten. Besonderer Beachtung bedarf die Auffindung der optimalen individuellen Dosis von RopegIFN, um das angestrebte hämatologische und molekulare Ansprechen zu erreichen. Ausführliche Hinweise zur initialen Dosierung nach der Umstellung und zur Dosisanpassung wurden publiziert5; hier wird empfohlen, die innerhalb von vier Wochen verabreichte Dosis von pegyliertem IFN alfa-2a mit 0,7 zu multiplizieren, um die Dosis für RopegIFN im gleichen Zeitraum zu erhalten.

Priv.-Doz. Dr. Veronika Buxhofer-Ausch

Abteilung für Hämatologie und Onkologie, Ordensklinikums Linz Elisabethinen

OA Dr. Thamer Sliwa

3. Med. Abteilung für Hämatologie und Onkologie, Hanusch-Krankenhaus

Zum Schutz personenbezogener Daten wurden die dargestellten Patientendaten sowie die damit verbundenen Informationen anonymisiert.



krebs:hilfe! 3/22



(1) Onkopedia Leitlinien: Polycythaemia vera. 2021; online: https:/ www.onkopedia.com

(2) Burgstaller S et al., Wien Klin Wochenschr 2018; 130: 535–42

(3) Gilreath JA et al., Blood 2018; 132:5459

(4) Sanchez I et al., EHA 2021; Abstract PB1719; online: https://library.ehaweb.org/eha/2021/eha2021-virtual-congress/324392/irene.sanchez.a.case.of.polycythaemia.vera.treated. with.ropeginterferon-2b.html?f=listing%3D3%2Abrowseby%3D8%2Asort-by%3D1%2Amedia%3D1

(5) Gisslinger H, memo – Magazine of European Medical Oncology 2/2021; A24–26