06.07.2020 | Onkologie und Hämatologie | Onlineartikel

Stammzelltransplantation

Prof. Hildegard Greinix wird Präsidentin des Worldwide Network for Blood & Marrow Transplantation

Prof. Hildegard Greinix, Universitätsprofessorin für Hämatologie an der Medizinischen Universität Graz und Leiterin der Klinischen Abteilung für Hämatologie am LKH-Univ. Klinikum Graz, wurde zur Präsidentin des „Worldwide Network for Blood & Marrow Transplantation“ (WMBT) ernannt. Diese weltweit tätige gemeinnützige Organisation beschäftigt sich mit allen Bereichen der Blutstammzelltransplantation und Blutstammzellspende.