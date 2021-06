Occursus 2021 – vier Siegerprojekte ausgezeichnet

Gerade in der Pandemie ist Kommunikation mit an Krebs erkrankten so wichtig wie nie. Vor nunmehr sechs Jahren wurde der Occursus-Preis ins Leben gerufen, seitdem gab es rund 120 Einreichungen und 25 Preisträger wurden für verbesserte Kommunikation in der Onkologie ausgezeichnet. Nun stehen die Preisträger für 2021 fest.



Vor sechs Jahren wurde der „Occursus – Anerkennungs- und Förderpreis für Kommunikation in der Onkologie“ aus der Taufe gehoben und stellt seitdem die Kommunikation mit Krebspatienten sowie deren Angehörigen in den Mittelpunkt. Der von der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (OeGHO) vergebene und vom Pharmaunternehmen Janssen gesponserte Preis prämiert Projekt und Projektideen in zwei Kategorien: in der Kategorie Ankerkennungspreis bereits laufende bzw. abgeschlossene Projekte und in der Kategorie Förderpreis Projektideen. Das Besondere daran ist, dass beim Occursus Projekte Beachtung finden, die bei klassischen medizinischen (Forschungsförderungs-)Ausschreibungen wenig bis keine Berücksichtigung finden. Gerade in unsicheren und schwierigen Zeiten zeigt sich, wie wichtig Projekte sind, die die Kommunikation in der Onkologie in den Mittelpunkt stellen und weiter verbessern. Denn erschwerte Behandlungsbedingungen, Einschränkungen bei Besuchen, Unsicherheit und Ressourcenknappheit in den Spitälern machen empathische Kommunikation wichtiger denn je. Seit Beginn des Occursus wurden 120 Projekte und Projektideen eingereicht. Für den Occursus 2021 waren es 16 Einreichungen, davon 10 in der Kategorie Anerkennungspreis und 6 in der Kategorie Förderpreis.

Die vier Preisträgerprojekte 2021

Die Bandbreite der Projekte zeigt sich an den diesjährigen Preisträgern. So wurde in der Kategorie Förderpreis die Medizinische Universität Graz, Univ. Klinik f. Innere Medizin, ausgezeichnet. Hier wird versucht, durch frühzeitige Einbindung von Palliativmedizin die Lücke zwischen onkologischer und palliativmedizinischer Betreuung zu schließen.

In der Kategorie Anerkennungspreis wurden zwei laufende und ein abgeschlossenes Projekt prämiert:

Anzeige

Eine im Hanusch-Krankenhaus angesiedelte interdisziplinäre onkologische Nachsorgeambulanz „IONA“, mit der die langfristige Nachbetreuung von Erwachsene sichergestellt wird, die im Kinder- und Jugendalter an Krebs erkrankt waren.Eine vom Klinikum Wels-Grieskirchen angeregte Studie zu Auswirkungen elektronischer Patientenbefragungen, insbesondere in Bezug auf die Behandler-Patienten-Beziehung.Ein Informationsfilm des St. Anna Kinderspital, mit dem Schüler von Herkunftsschulen über onkologische Erkrankungen ihrer Mitschüler aufgeklärt werden.

„Auch im sechsten Jahr des Occursus ist es immer noch verblüffend, mit welchem Elan, Engagement und Ideenreichtum die eingereichten Projekte geplant oder ausgeführt werden und wie viele Ideen es gibt. Die Vergangenheit hat bereits gezeigt, dass die laufende Verbesserung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten eine große Erleichterung für das medizinische Personal, vor allem aber für Patienten und deren Angehörige sein kann. Das Thema ist und bleibt auch in Zukunft wichtig“, ist Walter Voitl-Bliem, Geschäftsführer der OeGHO, überzeugt. Die Bedeutung des Occursus unterstreicht auch Alexander Müller-Vonderlind, Director Market Access & External Affairs der Janssen-Cilag Pharma GmbH: „Gerade in schwierigen Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, zeigt die hohe Zahl an Einreichungen, dass der Occursus ein essenzielles Thema besetzt. Kommunikation war nie wichtiger, und wir sind stolz darauf, mit diesem Preis einen Beitrag leisten zu können, der so wichtige Projekte ermöglicht und vor den Vorhang holt.“

Quelle: Pressemitteilung Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie (OeGHO) vom 20. Mai 2021