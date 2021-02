23.02.2021 | Onkologie und Hämatologie | Übersichtsartikel | Onlineartikel

Neues 3D-Bronchoskopie-Verfahren verbessert Lungenkrebsdiagnose

Erstmals im deutschsprachigen Raum wird zur Diagnosesicherheit bei Lungenkrebs am Ordensklinikum Linz eine neue innovative Technik der Bronchoskopie eingesetzt. Damit wird der behandelnde Arzt durch das in 3D dargestellte Lungengewebe geleitet und die Gewebsentnahme in Echtzeit präzisiert. Somit kann Lungenkrebs auch in einem frühen Stadium besser diagnostiziert werden.