Neue Guidelines für die Behandlung von Komplikationen bei Hirntumoren

Bisher fehlten einheitliche Standards zur Diagnostik und Therapie teils schwerwiegender Komplikationen bei Hirntumoren. Nun hat ein internationales ForscherInnen-Team aus ExpertInnen der onkologischen Gesellschaften ESMO (European Society for Medical Oncology) und EANO (European Association of Neuro-Oncology) neue, weltweite Guidelines und Standards für die Behandlung dieser Komplikationen verfasst, die im Top-Journal „Annals of Oncology“ erschienen sind. Univ.-Prof. Dr. Matthias Preusser, Leiter der Klinischen Abteilung für Onkologie (Universitätsklinik für Innere Medizin I der MedUni Wien) hat diese internationale Leitlinie als EANO-Präsident initiiert und als Letztautor federführend koordiniert.