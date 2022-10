Innovativ. Zielgerichtet. Personalisiert.

Pressegespräch: Modernes Therapiemanagement des Lungenkarzinoms

Wann: Dienstag, 25. Oktober 2022, 10.00 Uhr

Wo: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

(sowie Übertragung per Livestream)

Lungenkrebs ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) die häufigste Tumorerkrankung weltweit, allein in Österreich sterben jährlich knapp 4.000 Menschen mit dieser Diagnose. Dennoch besteht Hoffnung. Aufgrund neuer Forschungsergebnisse, der Entwicklung moderner Medikamente und individueller Behandlungsstrategien haben sich einige Tumorentitäten von tödlichen zu chronischen Erkrankungen entwickelt. Dies gilt auch für bestimmte Karzinome in der Lunge. Erfahren Sie im Rahmen des Pressegesprächs, welche modernen Therapieoptionen in Abhängigkeit von Typ und Stadium der Erkrankung die besten Erfolge versprechen.

Ihre Gesprächspartner:innen:

Univ.-Prof. Dr. Gabriela Kornek , Ärztliche Direktorin des AKH Wien, Präsidentin des Vereins „Leben mit Krebs“: „Bewusstsein schaffen und informieren - der Verein Leben mit Krebs lädt im Awareness-Monat Lungenkrebs zum Vortragsabend für Patienten und Angehörige“

, Ärztliche Direktorin des AKH Wien, Präsidentin des Vereins „Leben mit Krebs“: OA Dr. Maximilian Hochmair , Leiter der onkologischen Tagesambulanz/Tagesklinik, Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie Krankenhaus Nord-Klinik Floridsdorf: „Zielgerichtete Therapie bei Lungenkrebs“

, Leiter der onkologischen Tagesambulanz/Tagesklinik, Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie Krankenhaus Nord-Klinik Floridsdorf: OÄ Dr. Dagmar Krenbek , Institut für Pathologie und Bakteriologie, Klinik Floridsdorf: „Stellenwert der Biomarker bei Lungenkrebs“

, Institut für Pathologie und Bakteriologie, Klinik Floridsdorf: Priv.-Doz. DDr. Barbara Kiesewetter-Wiederkehr , Univ. Klinik für Innere Medizin 1, Klinische Abteilung für Onkologie: „Update Immuntherapie bei Lungenkrebs"

, Univ. Klinik für Innere Medizin 1, Klinische Abteilung für Onkologie: Kerstin Schumitsch, 35jährige Betroffene in Vollremission: „Nicht aufgeben! Ein gutes Leben mit Krebs ist möglich!“

