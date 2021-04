mCRPC: Längeres Überleben mit Enzalutamid in der Firstline

Die Chancen, mit einem metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom (mCRPC) längerfristig zu überleben, waren in der Vergangenheit eher gering. Deutlich gebessert hat sich die Situation mit neuen Substanzen wie z B. dem Androgen-Rezeptor- Signalweginhibitor Enzalutamid (XtandiTM). In einer offenen Verlängerung der Phase-III-Studie PREVAIL waren unter Enzalutamid nach fünf Jahren im Median 17 % weniger Patienten verstorben als in der Placebo-Kontrollgruppe.1