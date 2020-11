02.11.2020 | Onkologie und Hämatologie | Onlineartikel

DGHO 2020

Immuntherapie bei ALL: Große Chancen, große Fragen

Autor: Dr. Silke Wedekind

Was sollte bei der Einführung neuer Immuntherapien wie Blinatumomab und CD19-spezifische CAR-T (chimäre Antigenrezeptor T)-Zell-Produkte in die Erstlinientherapie der akuten lymphatischen Leukämie (ALL) berücksichtigt werden?