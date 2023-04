Koloskopien im Alter: auf die Lebenserwartung kommt es an

×

Der begrenzte Nutzen der Darmkrebsvorsorge bei über 75-Jährigen muss gegen mögliche Komplikationen bei der Untersuchung abgewogen werden. Menschen mit einer Lebenserwartung unter zehn Jahren profitieren kaum, sagen Autorinnen und Autoren einer aktuellen Studie aus den USA.

Für Erwachsene ohne Symptome oder Risikofaktoren empfiehlt die US Preventive Services Task Force (USPSTF) ein routinemäßiges Darmkrebs-Screening für Männer und Frauen zwischen 45 und 75 Jahren. Im Alter von 76 bis 85 Jahren befürworten sowohl die USPSTF als auch die American Cancer Society, das Screening individuell zu gestalten und dabei die Lebenserwartung, Komorbiditäten, Patientenpräferenzen und die Screening-Vorgeschichte zu berücksichtigen.

In anderen Leitlinien wird empfohlen, die Darmkrebsvorsorge bei Personen über 75 Jahren mit einer Lebenserwartung von weniger als zehn Jahren oder zuvor negativer Koloskopie einzustellen. In der deutschen Leitlinie heißt es: „Eine obere Altersbegrenzung für die Darmkrebs-Vorsorge/-Früherkennung kann bei steigender Lebenserwartung nicht gegeben werden. Hier ist eine individuelle Entscheidung unter Berücksichtigung der Begleiterkrankungen angezeigt.“

In einer US-amerikanischen Querschnittsstudie1 mit eingebetteter Kohorte wurde der Anteil der Vorsorgeuntersuchungen ermittelt, die bei Personen über 75 Jahren durchgeführt wurden, die voraussichtlich weniger als zehn Jahre zu leben hatten. Außerdem werteten die Forschenden um Jessica El Halabi von der Cleveland Clinic im US-Bundesstaat Ohio die Ergebnisse der Koloskopie und die damit verbundenen unerwünschten Ereignisse aus.

Lebenserwartung abschätzen

Die Studiengruppe schätzte die Lebenserwartung der Patientinnen und Patienten auf der Grundlage von Komorbiditäten mithilfe eines von Cho et al. entwickelten Tools ab [Cho H et al. Ann Intern Med 2013;159:667–76]. Das Team um El Halabi teilte die Patienten in folgende drei Gruppen ein: keine, geringe/mittlere und hohe Komorbidität. Danach wurde die Lebenserwartung für jede Person auf der Grundlage ihrer Komorbiditätsgruppe und für die drei häufigsten komorbiden Erkrankungen Diabetes, COPD und Herzinsuffizienz berechnet.

In die Untersuchung flossen die Daten von insgesamt 7.067 Männern und Frauen ein, die zwischen Januar 2009 und Januar 2022 ambulant koloskopiert worden waren. Das durchschnittliche Alter lag bei 78 Jahren, 56% waren Frauen, im Durchschnitt litten die Teilnehmenden an zwei Komorbiditäten. Bei der Stichprobe von 150 Koloskopien, die manuell überprüft wurden, handelte es sich in 96% der Fälle um Vorsorgeuntersuchungen. Der Prozentsatz der Personen, deren Koloskopie trotz einer Lebenserwartung von weniger als zehn Jahren durchgeführt wurde, stieg von 30% bei Personen im Alter von 76 bis 80 Jahren auf 71% im Alter von 81 bis 85 Jahren und 100% bei den über 85-Jährigen.

Wenige Befunde

Bei über der Hälfte der Probandinnen und Probanden (56,6%) ergab die Koloskopie normale Befunde, 37,7% hatten Darmpolypen im nicht fortgeschrittenen Stadium und bei 5,7% wurde eine fortgeschrittene Neoplasie diagnostiziert, deren Häufigkeit mit dem Alter variierte: 5,4% zwischen 76 und 80 Jahren, 6,2% zwischen 81 und 85 Jahren und 9,5% ab dem Alter von 85 Jahren.

Bei 15 Personen (0,2%) wurde ein kolorektales Karzinom festgestellt, wovon bei zehn auf der Grundlage der Präferenzen von Patienten und Ärzten keine Behandlung (Chemotherapie und/oder Operation) durchgeführt wurde. Bei Patientinnen und Patienten mit einer Lebenserwartung von weniger als zehn Jahren war es sehr unwahrscheinlich, dass sie ihre Krebserkrankung behandeln ließen, während die Mehrheit der Personen mit einer Lebenserwartung von mehr als zehn Jahren sich für eine Therapie entschied.

Unerwünschte Wirkungen und Komplikationen

Die Gesamtrate der unerwünschten Ereignisse pro 1.000 Patienten, die in den ersten zehn Tagen nach der Koloskopie auftraten, betrug 13,6. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse stiegen von 2,4 bei Patienten im Alter von 76 bis 80 Jahren auf 3,9 (81–85 Jahre) und 11,1 (über 85 Jahre), jeweils pro 1.000 Untersuchungen. Die häufigsten Ereignisse waren gastrointestinale Blutungen und Herzrhythmusstörungen. Die Perforationsraten pro 1.000 lagen bei 0,5 (76–80 Jahre), 2,0 (81–85 Jahre) und 3,7 (über 85 Jahre).

Hohes Risiko an Komplikationen

„Es zeigte sich, dass Patienten älter als 75 Jahre häufig eine Screeningkoloskopie erhielten, obwohl sie eine Lebenserwartung von weniger als zehn Jahren hatten“, merken El Halabi et al. an. Es hätten sich jedoch meist wenig Befunde, dafür aber ein erhöhtes Risiko für Komplikationen ergeben. Da sich ältere Patienten gleichen Alters in Bezug auf ihre Komorbiditäten und ihre Lebensqualität erheblich unterscheiden könnten, sei das chronologische Alter allein ein schlechter Anhaltspunkt dafür, wer untersucht werden sollte und wer nicht, so die Meinung der Forschenden. Im Gegensatz dazu biete die Lebenserwartung, gemessen am Gesundheitszustand der Patientinnen und Patienten, einen besseren Anhaltspunkt dafür, wer wahrscheinlich lange genug leben werde, um vom Screening zu profitieren. „Wir haben festgestellt, dass Ärzte die Lebenserwartung oft ignorieren und häufig auch Personen, die voraussichtlich weniger als zehn Jahre zu leben haben, ein Screening anbieten“, schreiben die Autoren weiter. Nach ihrer Meinung könnten mit der Einschätzung der Lebenserwartung mittels geeigneter Tools begrenzte Ressourcen eingespart und unnötige Komplikationen verhindert werden.

