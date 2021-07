Jetzt zugelassen: Darzalex® SC bei AL-Amyloidose1

Die neu zugelassene Therapiekombination der subkutane Injektionslösung von DARZALEX® + VCd (Bortezomib, Cyclophosphamid und Dexamethason) ist als erste und einzige Therapie in der 1. Linie der AL-Amyloidose zugelassen.1 Die ANDROMEDA-Studie2 untersucht die Kombination von subkutanem DARZALEX® mit VCd gegenüber VCd allein bei therapienaiven Patienten der AL-Amyloidose. Die Studie von Kastritis et al. zeigt, dass die Zugabe von subkutanem DARZALEX® zu VCd zu signifikant tieferem Ansprechen führt, was sich folglich in einer Verdoppelung des Organansprechens zeigt sowie in einer signifikanten Verlängerung des MOD-PFS.2,3