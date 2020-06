02.06.2020 | Onkologie und Hämatologie | Onlineartikel

Virtual ASCO 2020

TERAVOLT: Ein Drittel aller Lungenkrebspatienten mit COVID-19-Infektion verstirbt

In einer Session zum Thema COVID-19-Forschung und Krebs mit dem Titel „Cancer Care in the Time of COVID: Assessing Impact and Future Directions“ wurden Daten zu SARS-CoV-2 bei onkologischen Erkrankungen präsentiert. Eine norditalienische Studie konnte zeigen, dass Lungenkrebspatienten besonders gefährdet sind an einer COVID-19-Infektion zu versterben.