26.05.2020

ESMO Breast Cancer Virtual Meeting 2020

Neuer Biomarker gibt Hinweis, welche mBC-Patienten von einer Immuntherapie profitieren

Eine gesteigerte PDL1/CD274-Amplifikation, gemessen an der copy number alteration (CNA) und dem PD-L1 combined positive score (CPS), könnte Relevanz für den Outcome der Immuntherapie bei mBC besitzen. Patienten in der Studie SAFIR-IMMUNO mit einem copy gain (3 or 4 copies) oder einer Amplifikation (> 4 copies) von PD-L1 zeigten eine Verbesserung des Überlebens unter der Immuntherapie mit Durvalumab im Vergleich zur Maintenance-Chemotherapie.1