29.10.2020

Analyse

Zu wenig und späte Palliativversorgung

Am Ende ihres Lebens werden in Österreich weniger KrebspatientInnen im Spital palliativ versorgt als in anderen europäischen Ländern, und das auch noch später – obwohl oder weil die Intensität der allgemeinen Versorgung der Betroffenen hoch ist.