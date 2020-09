08.09.2020 | Onkologie und Hämatologie | Übersichtsartikel | Onlineartikel

14. Krebsforschungslauf der MedUni Wien im Zeichen von „Distant Running“

Der 14. Krebsforschungslauf der MedUni Wien findet in Zeiten der Covid-19-Pandemie unter ganz besonderen Vorzeichen statt: Unter dem Motto „Die Laufstrecke ist überall“ wird der Lauf, der seit 2007 als gemeinsames Running-Event zur Förderung der Krebsforschung auf einem Rundkurs am Unicampus Altes AKH stattfindet, in diesem Jahr als „Distant Running“-Veranstaltung durchgeführt.