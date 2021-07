IMBRUVICA® bestätigt anhaltenden PFS- und OS-Vorteil im bisher längsten Follow-up (bis zu 7 Jahre) einer Phase-III-Studie einer BTKi-Erstlinientherapie:1

Einleitung: Dieses Jahr am 26. EHA Kongress 2021 konnte IMBRUVICA®, durch das bis zu 7-Jahres-Follow-up der RESONATE-2-Studie, einmal mehr seine langjährige Wirksamkeit in der CLL-Erstlinientherapie unter Beweis stellen. Es handelt sich hierbei um die bisher längste Nachbeobachtungszeit einer Phase-III-Studie einer BTKi-Erstlinientherapie. IMBRUVICA®, ein einmal täglich einzunehmender Bruton’scher Tyrosinkinase-Inhibitor (BTKi) ist indiziert, als Einzelsubstanz oder in Kombination mit Rituximab oder Obinutuzumab, zur Behandlung erwachsener Patienten mit nicht vorbehandelter chronischer lymphatischer Leukämie.2