Krebstherapie: 5-Fluorouracil meist nicht adäquat dosiert

Die auf der Körperoberfläche basierende Dosierung von 5-Fluorouracil führt zu ausgeprägten individuellen Schwankungen der Arzneimittelspiegel. In einer deutschen Studie wurden nun präzisere Methoden unter die Lupe genommen, mit denen der Wirkstoff genauer dosiert werden kann.

5-Fluorouracil (5-FU) bildet das Grundgerüst für die Behandlung verschiedener Tumoren, einschließlich des kolorektalen Karzinoms. Durch die derzeitig gebräuchliche Standarddosierung von 5-FU nach Körperoberfläche (KOF) kommt es zu erheblichen Unterschieden in der interindividuellen Exposition. Infolgedessen kann die Wirksamkeit des Medikaments vermindert sein, wenn die Patienten unterdosiert behandelt werden, oder es folgen schwere Intoxikationen bei Überdosierung.

Die pharmakokinetische Messung der 5-FU-Plasmakonzentration und ihrer „area under the curve“ (AUC) ist eine präzisere Methode zur Bewertung der systemischen Arzneimittelexposition und des Toxizitätsrisikos. Jedoch ist ein therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) von 5-FU in Deutschland und vielen anderen Ländern noch nicht Teil der Standardversorgung.

Um die Bedeutung eines 5-FU-TDM in der Krebstherapie mit aktuellen Daten aus der Praxis zu unterfüttern, haben Forschende aus Deutschland eine multizentrische, prospektive Beobachtungsstudie durchgeführt.1 Das Team um Moying Li von der Universitätsmedizin Mannheim der Universität Heidelberg ermittelte die AUC-Verteilungen von 5-FU bei Patientinnen und Patienten, die den Wirkstoff KOF-dosiert erhalten hatten. Zwischen Juni 2017 und Januar 2018 wurden an 37 Zentren in Deutschland insgesamt 434 Probandinnen und Probanden untersucht, die kontinuierlich 5-FU per Infusion verabreicht bekamen. Die Plasma-5-FU-Konzentration und die AUC wurden in venösen Blutproben im „steady state“ gemessen. Die Blutproben wurden aus peripheren Venen entnommen, zwischen 18 Stunden nach Beginn der Infusion und deren Ende. Das primäre Ziel war die Bestimmung der 5-FU-AUC-Verteilung in Bezug auf den Zielbereich, der mit 20–30mg x h/l angegeben wird.

Der Primärtumor der untersuchten Patientinnen und Patienten befand sich überwiegend im Gastrointestinaltrakt (96,3%), wobei das kolorektale Karzinom die häufigste Tumorentität war (71,2%). 5-FU wurde bei 28,1% der Personen als Monotherapie verabreicht, ansonsten als Teil einer Kombinationstherapie wie FOLFOX (Folinsäure, 5-FU und Oxaliplatin), FOLFIRI (Folinsäure, 5-FU und Irinotecan) oder anderen Regimen. Die Behandlung erfolgte adjuvant (31,3%) oder bei metastasierten Tumoren (64,5%).

Die mediane AUC betrug 16 mg x h/l. Lediglich 20,3% aller Patientinnen und Patienten erreichten den Zielbereich der 5-FU-AUC. Die Mehrheit der Behandelten (60,6%) war unterdosiert, während bei 19,1% eine Überdosierung vorlag. Die meisten Probanden, die den Zielbereich erreichten, hatten eine 5-FU-Dosis zwischen 1.800 und 2.600 mg/m2. Die Studiengruppe um Li weist darauf hin, dass einige Patientinnen und Patienten extrem hohe 5-FU-AUC-Werte aufwiesen. In der univariaten, logistischen Regression war die Behandlungssituation der einzige klinische Parameter, der signifikant mit dem Erreichen des Zielbereichs korrelierte: Bei Patientinnen und Patienten mit Metastasen war die Wahrscheinlichkeit, den Zielbereich zu erreichen, um 2,1 höher als bei denjenigen, die im adjuvanten Setting behandelt worden waren.

„Therapeutisches Drug-Monitoring von 5-FU ist eine Option für eine optimierte individualisierte Krebstherapie und sollte in die klinische Praxis integriert werden“, so das Fazit der Studienautorinnen und -autoren um Li. Sie räumen jedoch auch ein, dass heutzutage die Überdosierung von 5-FU durch die Bestimmung des Dihydropyrimidin-Dehydrogenase(DPD)-Status vor der Therapie reduziert werden könne. Die Halbwertszeit von 5-FU ist bei Patientinnen und Patienten mit partieller oder vollständiger DPD-Defizienz deutlich verlängert, was zu einer Akkumulation des Medikaments und einem erhöhten Risiko schwerer und lebensbedrohlicher Toxizität wie Neutropenie, Neurotoxizität, Diarrhö und Stomatitis führt. Deshalb wird vor der Therapie die Testung auf einen DPD-Enzymmangel empfohlen. Der DPD-Status der Patientinnen und Patienten der vorliegenden Studie war nicht bekannt.

Referenz:

