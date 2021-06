25.06.2021 | Onkologie und Hämatologie | Onlineartikel

OlympiA-Studie zeigt signifikante Vorteile bei BRCA1/2-mutiertem (HER2-negativem) Brustkrebs

Autor: Mag.a Alice Kment

In der in der Plenary Session am ASCO Annual Meeting präsentierten OlympiA-Studie wurde Olaparib als adjuvante Behandlung bei Patienten mit BRCA1/2-Mutation und Hochrisko- HER2-negativem primärem Mamakarzinom eingesetzt und verbesserte signifikante das invasive krankheitsfreie und das fernmetastasenfreie Überleben.