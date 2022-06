Offenes Heft und Case Studies

Erschienen in: Psychotherapie Forum

Auszug Vor dem Hintergrund der Implementierung des Leitfadens zur Förderung von Wissenschaft und Forschung in der psychotherapeutischen Ausbildung, wollten wir mit diesem offenen Heft eine Gelegenheit bieten, die Vielfalt der Forschungsaktivitäten darzustellen und zu publizieren. Diese Möglichkeit wurde von sehr vielen Einzelpersonen und Teams wahrgenommen, sodass dieses Heft ausschließlich aus österreichischen Beiträgen besteht. Außerdem haben zahlreiche Kolleg:innen ihre Graduierungs- bzw. Masterarbeiten in komprimierter Form publiziert. Wir hoffen ein buntes Heft zusammengestellt zu haben, welches ein wenig Einblick in die unterschiedlichen Forschungsaktivitäten der österreichischen Psychotherapielandschaft bietet. …