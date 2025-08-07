Ökotoxizität und Optimierung moderner Anästhesieverfahren

Inhalationsanästhesie, AGFS und Recycling

1 2 -Äquivalente (CO 2 e) durch volatile Anästhetika emittiert, wovon etwa 80 % auf Desfluran entfielen [ 1 ]. In den meisten Kliniken Österreichs wurden Desfluran und Lachgas daher bereits aus dem Betrieb genommen [ 2 ]. Gemäß der EU-Verordnung 2024/573 über fluorierte Treibhausgase vom Februar 2024 wird der Einsatz von Desfluran ab 1. Januar 2026 in der EU verboten sein, jedoch wurde für eine medizinisch alternativlose Verwendung dieses Verbot mittels einer dokumentationspflichtigen Begründung aufgeweicht [ 3 ]. GWP1 GWP20 GWP100 RE Verweildauer in der Atmosphäre Sevofluran 4285 702–795 144–216 0,308 1,1–5,2 Isofluran 6600 1800–1930 195–539 0,426 2,6–5,9 Desfluran 8526 6840–7020 2590 0,464 9–21 Lachgas 210 263–273 273 0,0032 109–114 CO 2 1 1 1 1,33 × 10−5 5–200 Volatile Anästhetika wie Sevofluran, Isofluran und Desfluran gehören weltweit zu den am häufigsten verwendeten Medikamenten der Allgemeinanästhesie. Trotz ihrer klinischen Vorteile sind sie als fluorierte Kohlenwasserstoffe hochpotente Treibhausgase, wobei Desfluran von den volatilen Anästhetika am längsten in der Atmosphäre verbleibt und den mit Abstand höchsten Treibhausgaseffekt („global warming potential“, GWP) hat (Tab.). Weltweit wurden allein im Jahr 2014 rund drei Millionen Tonnen CO-Äquivalente (COe) durch volatile Anästhetika emittiert, wovon etwa 80 % auf Desfluran entfielen []. In den meisten Kliniken Österreichs wurden Desfluran und Lachgas daher bereits aus dem Betrieb genommen []. Gemäß der EU-Verordnung 2024/573 über fluorierte Treibhausgase vom Februar 2024 wird der Einsatz von Desfluran ab 1. Januar 2026 in der EU verboten sein, jedoch wurde für eine medizinisch alternativlose Verwendung dieses Verbot mittels einer dokumentationspflichtigen Begründung aufgeweicht [].

1 (1 Jahr) – GWP 100 (100 Jahre) oder die „radiative efficiency“ (RE, Strahlungseffizienz) herangezogen. Die RE beschreibt, wie viel Wärmezuwachs ein bestimmtes Gas auf der Erdoberfläche bei einer bestimmten atmosphärischen Konzentration erzeugen kann. So ist die RE von Sevofluran 23.158-mal höher als die von CO 2 , was aber nicht bedeutet, dass Sevofluran einen 23.158-mal so großen Treibhauseffekt wie CO 2 hat [ 9 ]. Hier kommen die Konzentration der Gase in der Atmosphäre und die zentrale Rolle der atmosphärischen Lebensdauer ins Spiel. Narkosegase werden nach einer Kinetik 1. Ordnung exponentiell aus der Atmosphäre durch photochemischen Abbau und Oxidation eliminiert. Die Verweildauer der Anästhetika ist deutlich kürzer als die von CO 2 (Tab. 1 4 ]). Durch die hohe RE, aber die kürzere Lebensdauer der Moleküle erklären sich die Unterschiede der verschiedenen GWP. Hinsichtlich der Frage, welcher Parameter ausschlaggebend für den Treibhauseffekt eines Narkosegases ist, werden verschiedene Zeithorizonte vom GWP(1 Jahr) – GWP(100 Jahre) oder die „radiative efficiency“ (RE, Strahlungseffizienz) herangezogen. Die RE beschreibt, wie viel Wärmezuwachs ein bestimmtes Gas auf der Erdoberfläche bei einer bestimmten atmosphärischen Konzentration erzeugen kann. So ist die RE von Sevofluran 23.158-mal höher als die von CO, was aber nicht bedeutet, dass Sevofluran einen 23.158-mal so großen Treibhauseffekt wie COhat []. Hier kommen die Konzentration der Gase in der Atmosphäre und die zentrale Rolle der atmosphärischen Lebensdauer ins Spiel. Narkosegase werden nach einer Kinetik 1. Ordnung exponentiell aus der Atmosphäre durch photochemischen Abbau und Oxidation eliminiert. Die Verweildauer der Anästhetika ist deutlich kürzer als die von CO(Tab.; []). Durch die hohe RE, aber die kürzere Lebensdauer der Moleküle erklären sich die Unterschiede der verschiedenen GWP.

Eine primäre Strategie zur Reduktion dieser Emissionen und des Narkosegasverbrauchs ist die konsequente Anwendung von Niedrigflussnarkosen, insbesondere der Minimal-Flow- (0,5 l/min Frischgasfluss, FGF) oder Metabolic-Flow-Anästhesie (FGF angepasst an den Patient:innen‑O 2 -Verbrauch und Narkosegasuptake, oft < 0,3 l/min).

10 , 11 ]. Während bei hohem FGF (z. B. 4–6 l/min) der Großteil der Anästhesiegase ungenutzt als Überschussgas über die Absaugung Abluft und das Anästhesiegas-Fortleitungssystem (AGFS) in die Umwelt bzw. in allenfalls angewandte Auffangsysteme gelangt, nähert sich die Effizienz bei Metabolic-Flow-Techniken und leckagefreien Kreissystemen dem Idealwert von 100 % [ 10 ]. Eine hundertprozentige Effizienz ist nicht möglich, denn der tatsächliche Gasverbrauch wird immer höher als die Aufnahme sein, da eine gewisse Gasmenge zum Füllen des Kreissystems des Anästhesiegerätes benötigt wird und insbesondere Sevofluran vom CO 2 -Absorber aufgenommen werden kann [ 12 ]. Ein Aspekt, der Skepsis bei Anwendenden auslöst, ist die Befürchtung, den Sauerstoffverbrauch (VO 2 ) der Patient:innen bei Flussraten < 300 ml/min nicht decken zu können. Der Ruhesauerstoffverbrauch liegt im Durchschnitt bei ca. 3,6 ml/kg/min. Ein Body-Mass-Index über 25 kg/m2, höheres Alter [ 13 ] als auch Anästhesiebedingungen [ 14 ] können zu deutlichen Reduktionen der VO 2 -Werte unter 3 ml/kg/min führen [ 15 ]. Die geräteseitige Anzeige eines adäquat gefüllten Kreissystems mit einem entsprechenden inspiratorischen Sauerstoffanteil sichern das ausreichende Sauerstoffangebot. Die pulsoxymetrische Messung der Sauerstoffsättigung ermöglicht die lückenlose Überwachung der patient:innenseitigen Oxygenierung. Dementsprechend wären sogar FGF-Raten unter 200 ml/min theoretisch möglich, sofern das Anästhesiegerät dies technisch zulässt. Die Narkosegaseffizienz einer Inhalationsanästhesie, definiert als Quotient aus der von Patient:innen aufgenommenen Gasmenge (uptake) und der insgesamt zugeführten Menge (consumption), steigt bei Reduktion des FGF deutlich an []. Während bei hohem FGF (z. B. 4–6 l/min) der Großteil der Anästhesiegase ungenutzt als Überschussgas über die Absaugung Abluft und das Anästhesiegas-Fortleitungssystem (AGFS) in die Umwelt bzw. in allenfalls angewandte Auffangsysteme gelangt, nähert sich die Effizienz bei Metabolic-Flow-Techniken und leckagefreien Kreissystemen dem Idealwert von 100 % []. Eine hundertprozentige Effizienz ist nicht möglich, denn der tatsächliche Gasverbrauch wird immer höher als die Aufnahme sein, da eine gewisse Gasmenge zum Füllen des Kreissystems des Anästhesiegerätes benötigt wird und insbesondere Sevofluran vom CO-Absorber aufgenommen werden kann []. Ein Aspekt, der Skepsis bei Anwendenden auslöst, ist die Befürchtung, den Sauerstoffverbrauch (VO) der Patient:innen bei Flussraten < 300 ml/min nicht decken zu können. Der Ruhesauerstoffverbrauch liegt im Durchschnitt bei ca. 3,6 ml/kg/min. Ein Body-Mass-Index über 25 kg/m, höheres Alter [] als auch Anästhesiebedingungen [] können zu deutlichen Reduktionen der VO-Werte unter 3 ml/kg/min führen []. Die geräteseitige Anzeige eines adäquat gefüllten Kreissystems mit einem entsprechenden inspiratorischen Sauerstoffanteil sichern das ausreichende Sauerstoffangebot. Die pulsoxymetrische Messung der Sauerstoffsättigung ermöglicht die lückenlose Überwachung der patient:innenseitigen Oxygenierung. Dementsprechend wären sogar FGF-Raten unter 200 ml/min theoretisch möglich, sofern das Anästhesiegerät dies technisch zulässt.

2 -Absorbers durch Reduktion des CO 2 -haltigen Überschussgases und damit zu häufigerem Wechsel des CO 2 -Absorbers. Sowohl für Sevofluran als auch für Desfluran konnte allerdings gezeigt werden, dass die Gesamtkosten (Gasverbrauch + CO 2 -Absorber) als Surrogatparameter für den Ressourcenverbrauch und Umwelteintrag bei Metabolic-Flow-Konstellationen am niedrigsten sind [ 16 ]. Die konsequente Anwendung von Minimal- und Metabolic-Flow-Verfahren führt somit zu einer signifikanten Reduktion des Anästhetikaverbrauchs um 55–75 % oder mehr im Vergleich zu High-Flow-Techniken, was auch erhebliche Kosteneinsparungen ermöglicht. Als Nebeneffekt führen Minimal- und Metabolic-Flow-Verfahren zu einer stärkeren Belastung des CO-Absorbers durch Reduktion des CO-haltigen Überschussgases und damit zu häufigerem Wechsel des CO-Absorbers. Sowohl für Sevofluran als auch für Desfluran konnte allerdings gezeigt werden, dass die Gesamtkosten (Gasverbrauch + CO-Absorber) als Surrogatparameter für den Ressourcenverbrauch und Umwelteintrag bei Metabolic-Flow-Konstellationen am niedrigsten sind [].

10 , 17 , 18 ]. Speziell in dieser Technik geschulte Anwender:innen können bereits nach Sicherung des Atemweges direkt auf „minimal flow“ wechseln und mit maximaler Verdampferkonzentration (z. B. Sevofluran 8 %) das Anästhetikum anfluten. Dieser Prozess dauert naturgemäß länger als mit „high flow“, erweist sich aber in Zeiten moderner Anästhesieführung mit Narkosetiefeüberwachung als sicher durchführbar und kann in der Phase bis zum Beginn der Chirurgie sogar als sinnvoll betrachtet werden. Als klinischer Nebeneffekt verbessert die hohe Rückatmung die Konditionierung des Inspirationsgases hinsichtlich Feuchtigkeit und Wärme []. Speziell in dieser Technik geschulte Anwender:innen können bereits nach Sicherung des Atemweges direkt auf „minimal flow“ wechseln und mit maximaler Verdampferkonzentration (z. B. Sevofluran 8 %) das Anästhetikum anfluten. Dieser Prozess dauert naturgemäß länger als mit „high flow“, erweist sich aber in Zeiten moderner Anästhesieführung mit Narkosetiefeüberwachung als sicher durchführbar und kann in der Phase bis zum Beginn der Chirurgie sogar als sinnvoll betrachtet werden.

Limitierender Faktor bei der Anflutung ist, dass die Dosierung des volatilen Anästhetikums vom eingestellten FGF, welcher über den Verdampfer geleitet wird, abhängt. Neuere Dosierprinzipien wie beispielsweise eine elektrisch gesteuerte Direkteinspritzung ins Kreissystem könnten die Anästhesiegasdosierung vom FGF entkoppeln und zukünftig zur weiteren Effizienzsteigerung beitragen.

17 ]. Diese Systeme gewährleisten eine präzise Steuerung und hohe Stabilität der eingestellten Zielkonzentrationen der Anästhetika bei akzeptablem Verbrauch [ 17 , 19 ]. Speziell in der An- und Abflutungsphase oder bei notwendigen Konzentrationsänderungen intraoperativ erhöht die AGC-Funktion jedoch den FGF kurzzeitig, was die Effizienz schmälern kann. Hilfreich bei der Durchführung von Minimal‑/Metabolic-Flow-Narkosen kann der Einsatz moderner Anästhesiegeräte mit automatischer Gaskontrolle (AGC) sein []. Diese Systeme gewährleisten eine präzise Steuerung und hohe Stabilität der eingestellten Zielkonzentrationen der Anästhetika bei akzeptablem Verbrauch []. Speziell in der An- und Abflutungsphase oder bei notwendigen Konzentrationsänderungen intraoperativ erhöht die AGC-Funktion jedoch den FGF kurzzeitig, was die Effizienz schmälern kann.

2 , fi + etCO 2 , fi + etAgent) [ 10 , 18 , 19 ]. Ebenso ist die Wahl moderner CO 2 -Absorber (vorwiegend Calciumhydroxid mit z. B. Zeolith für ausreichend Feuchtigkeit), die keine toxischen Nebenprodukte wie Compound A oder Kohlenmonoxid bilden, entscheidend [ 10 , 11 , 20 ]. Voraussetzung für die sichere Durchführung von Metabolic-Flow-Narkosen sind moderne, technisch einwandfreie Anästhesiearbeitsplätze mit dichten Kreissystemen, präziser Gasdosierung auch im niedrigen FGF und umfassendem Monitoring (FiO, fi + etCO, fi + etAgent) []. Ebenso ist die Wahl moderner CO-Absorber (vorwiegend Calciumhydroxid mit z. B. Zeolith für ausreichend Feuchtigkeit), die keine toxischen Nebenprodukte wie Compound A oder Kohlenmonoxid bilden, entscheidend [].

21 ]. Der Energiebedarf entsteht v. a. durch die Kompression der medizinischen Druckluft. Für einen einzigen Anästhesiearbeitsplatz sind bis zu – 14.000 kWh Energieverbrauch für Herstellung der Druckluft pro Jahr bei 24/7-Betrieb möglich, was bei österreichischen Durchschnittsstrom ca. 3,2 t CO 2 e entspricht. Auch im Regelbetrieb (10 h/Tag, 250 Tage/Jahr) entstehen noch 1,6 t CO 2 e [ 21 , 22 , 23 , 24 ]. Zum Schutz der Anwender:innen wird laut Norm DIN EN 60601-2-13 beim Einsatz volatiler Anästhetika ein AGFS vorgeschrieben. Dabei wird ein kontinuierlicher Sog durch Druckluft erzeugt (Venturi-Prinzip), der das Exspirat aus dem Anästhesieventilator absaugt []. Der Energiebedarf entsteht v. a. durch die Kompression der medizinischen Druckluft. Für einen einzigen Anästhesiearbeitsplatz sind bis zu – 14.000 kWh Energieverbrauch für Herstellung der Druckluft pro Jahr bei 24/7-Betrieb möglich, was bei österreichischen Durchschnittsstrom ca. 3,2 t COe entspricht. Auch im Regelbetrieb (10 h/Tag, 250 Tage/Jahr) entstehen noch 1,6 t COe [].

11 , 21 , 22 ]. In einem mittelgroßen Krankenhaus entspräche dies einer Einsparung von ca. 25.000 € jährlich allein für Energie der AGFS. Am LKH Feldkirch führte das Ausschalten der AGFS zu einer Druckluftverbrauchsreduktion im Zentral-OP um 95 % von 500 m3/Tag auf 5 m3/Tag [ 21 , 22 ]. Der entscheidende Punkt: Druckluft wird allein durch die Konnektion des AGFS-Schlauchs am Wandanschluss verbraucht, auch wenn der Ventilator nicht in Betrieb ist. Durch konsequentes Abstecken außerhalb des Regelbetriebs können laut Studien bis zu 75 % des Stromverbrauchs und der Emissionen der AGFS vermieden werden []. In einem mittelgroßen Krankenhaus entspräche dies einer Einsparung von ca. 25.000 € jährlich allein für Energie der AGFS. Am LKH Feldkirch führte das Ausschalten der AGFS zu einer Druckluftverbrauchsreduktion im Zentral-OP um 95 % von 500 m/Tag auf 5 m/Tag [].

25 ]. Der Filter enthält Aktivkohle mit selektiver Porengröße für Flurane und wird mit einem Sensorsystem überwacht. Die Anwendung sollte im sogenannten passiven Betrieb ganz ohne AGFS erfolgen, wobei keine Druckluft und keine zusätzliche Energie mehr verbraucht wird. Dies führt zu entsprechenden Einsparungen bei den Emissionen (bis zu 14.000 kWh entsprechend 3,2 t CO 2 e pro Arbeitsplatz) [ 21 , 22 , 26 ], was bei Berichten zur „corporate sustainability reporting directive“ (CSRD) von großer Relevanz ist. Bei entsprechender Sorgfalt ist der Einsatz dieses Narkosegasfilters klinisch sicher und effektiv. Das österreichische Arbeitsinspektorat genehmigte in einer rezenten Verfahrensanweisung die Verwendung ohne AGFS bei rechtzeitigem Filterwechsel, ausreichendem Filterlagerbestand, Einhaltung der Betriebsanleitung und einer entsprechenden Verfahrensanweisung. Bei Betrieb ohne AGFS ist der Filter nicht für Lachgasanwendung geeignet [ 27 ]. Laut Herstellerangaben werden über 99 % der Narkosegase aus dem Überschussgas gebunden. Bezüglich der Filtereffizienz zeigen zwei Untersuchungen, dass 25–45 % des insgesamt aufgewendeten Narkosegases adsorbiert werden können [ 28 , 29 ]. Aufgrund der überwiegend bariatrischen Patient:innen und bestimmter technischer Gegebenheiten während der Studien wurde viel darüber diskutiert. Eine internationale Multicenterstudie zu diesem Thema ist gerade in der Datenauswertung. Die Auffangrate wird jedoch immer deutlich unter 100 % bleiben, da nach Extubation ein Teil des Gases in den Patient:innen bleibt und verzögert abgeatmet wird [ 26 ]; weitere Teile gehen über Leckagen verloren oder werden metabolisiert (Sevofluran 4–5 %) [ 30 , 31 ]. Es gibt Hinweise, dass es bei höheren Frischgasflows und bereits hoher Beladung des CONTRAfluranTM Filters wieder zu Desorption von Sevofluran kommen kann [ 25 , 29 , 31 , 32 ]. Für andere Hersteller gibt es derzeit keine Daten. Eine weitergehende Möglichkeit besteht in der Nutzung von Narkosegasfiltern, die fluorierte Gase direkt im Abgasstrom des Anästhesiegerätes binden. Aktuell befinden sich 4 Systeme auf dem Markt, wovon jedoch nur das Gerät der Firma ZeoSys Medical GmbH für eine Nutzung ohne AGFS zugelassen ist []. Der Filter enthält Aktivkohle mit selektiver Porengröße für Flurane und wird mit einem Sensorsystem überwacht. Die Anwendung sollte im sogenannten passiven Betrieb ganz ohne AGFS erfolgen, wobei keine Druckluft und keine zusätzliche Energie mehr verbraucht wird. Dies führt zu entsprechenden Einsparungen bei den Emissionen (bis zu 14.000 kWh entsprechend 3,2 t COe pro Arbeitsplatz) [], was bei Berichten zur „corporate sustainability reporting directive“ (CSRD) von großer Relevanz ist. Bei entsprechender Sorgfalt ist der Einsatz dieses Narkosegasfilters klinisch sicher und effektiv. Das österreichische Arbeitsinspektorat genehmigte in einer rezenten Verfahrensanweisung die Verwendung ohne AGFS bei rechtzeitigem Filterwechsel, ausreichendem Filterlagerbestand, Einhaltung der Betriebsanleitung und einer entsprechenden Verfahrensanweisung. Bei Betrieb ohne AGFS ist der Filter nicht für Lachgasanwendung geeignet []. Laut Herstellerangaben werden über 99 % der Narkosegase aus dem Überschussgas gebunden. Bezüglich der Filtereffizienz zeigen zwei Untersuchungen, dass 25–45 % des insgesamt aufgewendeten Narkosegases adsorbiert werden können []. Aufgrund der überwiegend bariatrischen Patient:innen und bestimmter technischer Gegebenheiten während der Studien wurde viel darüber diskutiert. Eine internationale Multicenterstudie zu diesem Thema ist gerade in der Datenauswertung. Die Auffangrate wird jedoch immer deutlich unter 100 % bleiben, da nach Extubation ein Teil des Gases in den Patient:innen bleibt und verzögert abgeatmet wird []; weitere Teile gehen über Leckagen verloren oder werden metabolisiert (Sevofluran 4–5 %) []. Es gibt Hinweise, dass es bei höheren Frischgasflows und bereits hoher Beladung des CONTRAfluranFilters wieder zu Desorption von Sevofluran kommen kann []. Für andere Hersteller gibt es derzeit keine Daten.

2 -Einsparung bei bis zu 87 %. Größter Einflussfaktor bleibt die Produktion der Filterkartuschen, wobei auch hier bereits eine Recyclinglösung in Umsetzung ist, der Transport vom Hersteller zur Klinik und retour fällt kaum ins Gewicht [ 33 ]. Mit der Narkosegasfilterung eröffnet sich die Möglichkeit der Wiedergewinnung (nur Firma ZeoSys Medical GmbH): Die Kanister mit der gesättigten Aktivkohle werden gesammelt, in Deutschland aufbereitet und recyceltes Sevofluran wird in Österreich wiederverwendet. Wissenschaftliche Studien zum Life Cycle Assessment (LCA) von recyceltem Sevofluran fehlen bislang. Ein von einem Narkosegashersteller zur Verfügung gestelltes LCA zeigt: Bei Wiederverwertung liegt die CO-Einsparung bei bis zu 87 %. Größter Einflussfaktor bleibt die Produktion der Filterkartuschen, wobei auch hier bereits eine Recyclinglösung in Umsetzung ist, der Transport vom Hersteller zur Klinik und retour fällt kaum ins Gewicht [].

34 ]. In einer Masterthese an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien aus dem Jahre 2024 wurde mittels LCA die bisherige Vorgehensweise im AKH Wien (jährlicher Verbrauch von 652 l Sevofluran, permanent betriebene Narkosegasabsaugung) mit einer fiktiven Variante verglichen, bei der zwar der Gesamtgasverbrauch unverändert blieb, aber alle Arbeitsplätze mit recyclebaren Aktivkohlefiltern ausgestattet wurden. Es wurde eine Rückgewinnungsrate des verwendeten Narkosegases von 47 % angenommen. Sämtliche LCA-relevanten Prozesse wie Transportwege, Filterproduktion, Extraktionsprozess, Neuabfüllung, AGFS-Abschaltung etc. wurden berücksichtigt. Es könnte eine jährliche Reduktion der Treibhausemissionen von ca. 55 % erreicht werden [].

35 , 36 ]. Sie sind sehr gut wasserlöslich und werden als relevant reproduktionstoxisch eingestuft. In fast allen Gewässern weltweit und in Getränken wie Mineralwasser, Bier, Limonaden und Wein wird TFA nachgewiesen [ 36 , 37 , 38 ]. Ein weiterer großer Vorteil für das Auffang- und Recyclingverfahren ist, dass deutlich weniger volatile Anästhetika in die Umwelt gelangen. Dort werden diese zu Trifluoressigsäure (TFA) und Hexafluorisopropanol (HFIP) abgebaut, welche als perfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) zu den Ewigkeitschemikalien gezählt werden []. Sie sind sehr gut wasserlöslich und werden als relevant reproduktionstoxisch eingestuft. In fast allen Gewässern weltweit und in Getränken wie Mineralwasser, Bier, Limonaden und Wein wird TFA nachgewiesen [].

2 -Abdrucks bei Produktion und Entsorgung vergleichen, zeigen auch bei FGFs von 300–500 ml immer noch ein um ca. 27-fach höheres CO 2 e für Sevofluran gegenüber Propofol, dies allerdings noch ohne Berücksichtigung eines Recyclings. Die gegen Propofol angeführte Belastung des Abwassers (siehe zweiter Abschnitt) steht der Umweltverschmutzung durch Degradationsprodukte der volatilen Anästhetika wie TFA gegenüber [ 35 ]. Ob das aus ökologischer Sicht kaum toxische Remimazolam [ 39 , 40 ] in Zukunft in Teilbereichen eine Alternative darstellen kann, müssen Studien zeigen. Auch unter Berücksichtigung aller bislang erwähnten Optimierungsmaßnahmen bleibt es kritisch abzuwarten, ob aus ökologischer Sicht intravenöse Anästhetika wie Propofol den volatilen Anästhetika wie Sevofluran überlegen sind. Aktuelle Daten, die die Aufrechterhaltung einer Anästhesie mit Propofol oder Sevofluran unter Berücksichtigung des CO-Abdrucks bei Produktion und Entsorgung vergleichen, zeigen auch bei FGFs von 300–500 ml immer noch ein um ca. 27-fach höheres COe für Sevofluran gegenüber Propofol, dies allerdings noch ohne Berücksichtigung eines Recyclings. Die gegen Propofol angeführte Belastung des Abwassers (siehe zweiter Abschnitt) steht der Umweltverschmutzung durch Degradationsprodukte der volatilen Anästhetika wie TFA gegenüber []. Ob das aus ökologischer Sicht kaum toxische Remimazolam [] in Zukunft in Teilbereichen eine Alternative darstellen kann, müssen Studien zeigen.