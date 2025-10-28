 Zum Inhalt
Anästhesie Nachrichten

Notfallmanagement blutender Traumapatient:innen – aktuelle Empfehlungen

  • Open Access
  • 01.11.2025
  • DFP-Fortbildung
Erschienen in:
Verfasst von
OÄ Dr. Barbara Hallmann, DESA, EDIC
PD Dr. Paul Zajic, DESA, EDIC
Erschienen in
Anästhesie Nachrichten | Ausgabe 4/2025
Zusammenfassung

Schwere Blutungen sind nach dem Schädel-Hirn-Trauma eine der führenden, oftmals auch vermeidbaren Todesursachen nach Trauma innerhalb der ersten 24 h. Pathophysiologisch führen Hypovolämie, Gewebehypoxie und Trauma-induzierte Koagulopathie zu einem Circulus vitiosus aus Azidose, Hypothermie und Gerinnungsstörung. In der Notfallversorgung sind daher die rasche Kontrolle der Blutung und die adäquate Wiederherstellung des zirkulierenden Volumens essenziell, um die Progression dieses Teufelskreises zu verhindern. Entscheidende Maßnahmen werden dabei bereits in der prähospitalen Versorgung notwendig. Damage Control Resuscitation und strukturierte Versorgungs-Konzepte können dabei helfen, Sicherheit zu gewinnen und Todesfälle zu vermeiden.

Fortbildungsanbieter

Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin, ÖGARI

Lecture Board

PD Dr. Thomas Hamp, Berufsrettung Wien, Wien, Österreich
PD Dr. Martin Dünser, Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Kepler Universitätsklinikum, Linz, Österreich

ABC
Airway, Breathing, Circulation
ATLS
Adavanced Trauma Life Support
CAB
Circulation, Airway, Breathing
CFF
Citrated Functional Fibrinogen
CK
Citrated Kaolin
CTA
Computertomographie mit Angiographie
DAMP
Damage-Associated Molecular Patterns
DCS
Damage Control Surgery
EAC
Early Appropriate Care
eFAST
Extended Focussed Assessment with Sonography in Trauma
EK
Erythrozytenkonzentrat
ETC
Early Total Care
FFP
Fresh Frozen Plasma
Hb
Hämoglobin
iCa
Ionisiertes Kalzium
LP
Lyophilisiertes Plasma
MA
Maximum Amplitude
MAP
Mean Arterial Pressure
MTP
Massivtransfusionsprotokoll
REBOA
Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta
TEG
Thrombelastographie
TK
Thrombozytenkonzentrat
tPA
Tissue Plasminogenaktivator
Traumatische Blutungen sind nach dem Schädel-Hirn-Trauma mit 30–40 % eine führende Ursache vermeidbarer Todesfälle. Trotz Fortschritten bleibt die Mortalität, v. a. in den ersten 24 h, hoch. Hauptmechanismen sind Verkehrsunfälle (oft Motorrad) und Stürze aus großer Höhe. Häufig handelt es sich um Polytraumata mit Becken‑, Thorax‑, Abdominalverletzungen und komplexen Frakturen. Entscheidend sind frühe Blutungskontrolle, Behandlung der Koagulopathie sowie strukturierte, evidenzbasierte Versorgung.

Pathophysiologie

Die Pathophysiologie des hämorrhagischen Schocks bei blutenden Traumapatient:innen ist durch einen akuten Verlust von intravasalem Volumen und Sauerstoffträgern gekennzeichnet, was zu einer unzureichenden Oxygenierung der Gewebe führt. Dies resultiert in einem Übergang von aerober zu anaerober Zellatmung, mit konsekutiver Laktatbildung, Azidose und Akkumulation von Sauerstoffradikalen, die einen rasch entstehenden Circulus vitiosus auslösen können [1, 2].
Kompensatorisch werden Katecholamine ausgeschüttet, die eine Vasokonstriktion und Umverteilung des Blutflusses zu vitalen Organen bewirken. Mit fortschreitender Hypovolämie versagen diese Mechanismen jedoch, was zu Organschäden, Multiorganversagen und letztlich zum Tod führen kann. Ist der Blutverlust in kurzer Zeit massiv, so kann es durch den plötzlichen Abfall der koronaren Perfusion auch durch myokardiale Ischämien zum prompten Versterben führen [3, 4].
Als zusätzliche Folge eines akuten Blutverlustes wird die Gerinnungskaskade am Blutungsort durch Gewebeverletzung und Freisetzung von Tissue Factor aktiviert. Dies führt lokal zur Thrombinbildung, Fibrinpolymerisation und Ausbildung eines initialen Clots. Gleichzeitig werden Thrombozyten aktiviert und aggregieren, um ein stabiles Gerinnsel zu bilden, wobei prokoagulatorische Faktoren verbraucht werden und es zu einer Verbrauchskoagulopathie kommt. Akute Hypovolämie und der Verlust von Erythrozyten und Gerinnungsfaktoren verschärfen die Situation, da Sauerstoffträger und prokoagulatorische Elemente fehlen und die Gerinnungskapazität abnimmt.
Durch die anhaltende Hypoperfusion und Gewebehypoxie kommt es zu anaerober Glykolyse, Laktatbildung und Azidose. Diese metabolischen Veränderungen beeinträchtigen die Funktion der Gerinnungsenzyme und fördern die Akkumulation von Sauerstoffradikalen. Gleichzeitig werden DAMPs („damage-associated molecular patterns“) freigesetzt, die eine systemische Entzündungsreaktion und Endothelaktivierung auslösen. Die Endothelzellschädigung führt zur Freisetzung von tPA („tissue plasminogen activator“) und Aktivierung der Fibrinolyse. In Folge wird die ursprünglich lokale Gerinnungsaktivierung durch systemische Hyperfibrinolyse und Koagulopathie abgelöst [1, 2].
Bei der Pathogenese des hämorrhagischen Schocks bei blutenden Traumapatient:innen und damit auch bei deren Notfallbehandlung spielt der zugrunde liegende Traumamechanismus eine entscheidende Rolle. Stumpfe und penetrierende Traumen unterscheiden sich in mehreren zentralen Aspekten:
Stumpfe Traumen führen typischerweise zu ausgedehnteren Gewebeschäden, einer stärkeren Aktivierung der Endothelzellschädigung und einer ausgeprägteren traumainduzierten Koagulopathie. Dies resultiert in höheren Spiegeln von Endothelzellschadensmarkern und einer signifikant erhöhten 30-Tage-Mortalität im Vergleich zu penetrierenden Verletzungen. Die Koagulopathie bei stumpfem Trauma ist komplexer, da sie sowohl durch Gewebeverletzung als auch durch Hypoperfusion getriggert wird, während bei penetrierenden Traumen die Hypoperfusion dominiert [5, 6].
Penetrierende Traumen sind häufiger mit fokalen, aber potenziell lebensbedrohlichen Blutungen assoziiert, insbesondere bei Verletzungen großer Gefäße oder parenchymatöser Organe. Sie zeigen eine höhere Sterbewahrscheinlichkeit in Präklinik und Notaufnahme, aber eine insgesamt niedrigere 30-Tage-Mortalität als stumpfe Traumen. Operative Versorgung und transfusionspflichtige Blutungen sind bei penetrierenden Verletzungen häufiger, während stumpfe Traumen häufiger konservativ oder interventionell behandelt werden können.

Prähospitales Notfallmanagement

Das prähospitale Management blutender Traumapatient:innen basiert auf den Prinzipien der raschen Blutungskontrolle (Abb. 1), Minimierung weiterer Blutverluste und Folgeschäden sowie dem schnellstmöglichen Transport in ein adäquates Traumazentrum.
Abb. 1
Fluss der Blutungskontrolle
Bild vergrößern
Bei äußeren Blutungen sollten als erste Maßnahmen direkter manueller Druck auf die Blutungsquelle und, falls erforderlich, die frühzeitige Anlage eines Tourniquets proximal der Extremitätenblutung erfolgen. Bei nicht komprimierbaren Blutungen (z. B. Axilla, Leiste) werden Chitosan-haltige hämostatische Verbände empfohlen. Bei Verletzungen des Beckens und im Rahmen von Polytraumen ist die Anlage eines Beckengurts obligat [7].
Das Konzept der permissiven Hypotension hat sich insbesondere bei penetrierenden Traumen, stumpfen Traumen ohne Hirn- oder Rückenmarksbeteiligung und bei Patient:innen ohne relevante koronare Vorerkrankungen als vorteilhaft erwiesen. Typische Zielwerte sind ein systolischer Blutdruck von 80–90 mm Hg oder ein mittlerer arterieller Druck (MAP) von 50–65 mm Hg bis zur endgültigen Blutungskontrolle, wobei die genaue Schwelle je nach klinischer Situation und Komorbiditäten variiert. Dadurch soll ein verstärkter Blutverlust bei unkontrollierter Blutung minimiert werden und der insgesamte Transfusionsbedarf gesenkt werden [8, 9].
Die prähospitale Gabe von kristalloiden Lösungen sollte restriktiv erfolgen, um eine Dilutionskoagulopathie zu vermeiden und Gewebsödeme mit vermehrter Blutungsneigung hintan zu halten. Die Gabe sollte auf Bolusmengen von 250–500 ml reduziert werden, um diese Komplikationen zu vermeiden [10].
Die Gabe von Tranexamsäure (1 g als Bolus und weitere 1 g während der nächsten 8 h) innerhalb von 3 h nach Trauma kann durch Verminderung der Hyperfibrinolyse die Mortalität senken [11, 12].
Im Vergleich zum klassischen ABC-Schema (Airway, Breathing, Circulation) der Notfallversorgung gibt es zunehmend Hinweise, dass dieser Ansatz bei blutenden Traumapatient:innen fatal sein kann. Rezente Empfehlungen priorisieren den Kreislauf über die definitive Atemwegssicherung und begründen dies mit einem signifikanten Überlebensvorteil für diese Patient:innen [13, 14]. Dieses CAB-Schema (Circulation, Airway, Breathing) stellt die Kreislaufstabilisierung durch Blutungskontrolle und Volumengabe (idealerweise in Form von Blut- und Gerinnungsprodukten) an die erste Stelle, um bei hypovolämen Patient:innen die nahezu unausweichliche Post-Intubations-Hypotonie mit dem Risiko des Kreislaufstillstands zu vermeiden. Eine fortgeschrittene Atemwegssicherung soll nach diesen Erkenntnissen nur dann priorisiert werden, wenn eine Atemwegsobstruktion oder kritische Hypoxie vorliegt [7].
Aus diesem Grund wurde auch in der aktuellen Überarbeitung der S3-Leitlinie Polytrauma die Indikation der „hämodynamischen Instabilität: RR < 90 mm Hg systolisch“ zur prähospitalen Notfallnarkose nicht mehr übernommen. Stattdessen sollten hier Begleitumstände wie Transportdistanzen, Begleitverletzungen und andere Einsatzcharakteristika stärker mitbedacht werden [15].
Merke.
„Resuscitate first“ – Bei blutenden Traumapatient:innen soll die Notfallnarkose und Atemwegssicherung nach Maßnahmen zur Kreislaufstabilisierung durchgeführt werden und eine Induktions-bedingte Hypotonie jedenfalls vermieden werden.
Erweiterte Maßnahmen wie prähospitale Bluttransfusionen, REBOA („resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta“) oder die resuscitative Thorakotomie zur direkten Aortenkompression werden zunehmend in Algorithmen integriert, sind aber aktuell nur in ausgewählten Settings verfügbar [16].
Die rasche Priorisierung des Transports und die Auswahl eines adäquaten Traumazentrums mit Möglichkeit zur definitiven Blutungskontrolle sind entscheidend, da irreversible Schockzustände und Tod häufig innerhalb der ersten Stunden eintreten.

Schnittstelle

Eine strukturierte Schnittstelle zwischen prä- und innerklinischer Versorgung gilt als zwingende Erfordernis, um eine zeitkritische Versorgung ohne Informationsverluste zu gewährleisten. Eine strukturierte Übergabe und ein definierter Übergabeprozess sind wie bei allen Notfallpatient:innen obligat. Bei blutenden Traumapatient:innen ist die frühzeitige Information des Traumazentrums sogar mit einem Überlebensvorteil vergesellschaftet [17].
Eine Code-basierte Notfallalarmierung zielt darauf ab, lebensbedrohliche Blutungen durch standardisierte Alarmsysteme wie zum Beispiel „Code Red“ frühzeitig zu identifizieren und zu behandeln. Sie ermöglichen die sofortige Aktivierung von Massivtransfusionsprotokollen, die Einbindung notwendiger chirurgischer Disziplinen, interventioneller Radiologie und Blutbanken sowie die zügige Bereitstellung von Blutprodukten und weiteren Ressourcen zur definitiven Blutungskontrolle [18].
Die Implementierung solcher Systeme führt zu einer signifikanten Verkürzung der Zeit bis zur operativen Versorgung und Transfusion. In Studien ist gezeigt worden, dass durch Aktivierung solcher Pfade die Zeit bis zur Operation von 95 auf 23 min im Median reduziert und die Mortalität trotz höherer Verletzungsschwere gesenkt werden konnte [19].
Prähospitale Scoringsysteme zur Identifikation von Patient:innen mit hohem Risiko für kritische Blutungen und Massivtransfusion können helfen, die Alarmierung gezielt zu steuern. Eine Kombination von Vitalparametern, klinischen Befunden und Point-of-Care-Diagnostik erhöht die prädiktive Genauigkeit [20, 21].
Die Bildung von Netzwerkstrukturen bietet einen zusätzlichen Überlebensvorteil in dieser Patient:innengruppe. Die Wirksamkeit von Traumanetzwerken ist weltweit evident. Für den deutschsprachigen Raum ist dies durch Bemühungen zur Verbesserung der Versorgungsstruktur der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie nachgewiesen worden [22]. Diese Netzwerke haben nachweislich zur Senkung der Mortalität und zur signifikanten Verbesserung der Qualität in der Schwerverletztenversorgung in Deutschland und in den Ländern geführt, die das Konzept übernommen haben.
Merke.
„Systems save lives“ – Traumanetzwerke und strukturierte Schnittstellen sind notwendig, um eine schnelle, abgestimmte und qualitativ hochwertige Versorgung blutender Traumapatient:innen sicherzustellen.

Innerklinisches Notfallmanagement

Damage Control Resuscitation

Die innerklinische Versorgung erfordert ein strukturiertes Management anhand vorab definierter Pfade. Dieses inkludiert einerseits die fokussierte Abarbeitung eines klaren Schockraumalgorithmus (z. B. nach ATLS® oder European Trauma Course®) zur raschen Diagnostik und Behandlung [15] und andererseits die Verwendung eines standardisierten Transfusionsschemas mit der klaren Empfehlung zu vorab definierten (Massiv‑)Transfusionsprotokollen (MTP) [23].
Ein solches beinhaltet Alarmierungskriterien, zugehörige Kommunikationswege, vordefinierte Transfusionspakete, klare Handlungsempfehlungen zur initialen hämostatischen Therapie sowie angestrebte Zielwerte und wichtige Begleitmaßnahmen (Tab. 1). Massivtransfusionsprotokolle können die Mortalität senken und geben Prozesssicherheit durch schnelle Verfügbarkeit von Ressourcen und standardisierte Abläufe [24, 25].
Tab. 1
Massivtransfusionsprotokoll: empfohlene Inhalte, Erklärungen und Beispiele
 
Erläuterung
Beispiele
Alarmierungskriterien
Klare Kriterien für die Aktivierung des Protokolls (idealerweise bereits präklinisch); Kombination aus Vitalparametern, Traumamechanismus und Point-of-Care-Diagnostik
Kombination aus:
(V.a.) unstillbare Blutung/höhergradiger Blutverlust
Freie Flüssigkeit im eFAST
Syst. Blutdruck < 90 mm Hg
HF > 120/min
Vasopressorenbedarf
Penetrierendes Trauma Hals/Rumpf
Dislozierte Oberschenkelfraktur
(mechanisch) instabiles Becken
Produktverfügbarkeit
Vorab definierte „Pakete“ von u. a. Blutprodukten inkl. AB0- und Rhesus-Status sowie vorab notwendiger Testungen und deren Lagerung
Lagerung kleiner Anzahl 0-negativ oder 0‑positiver EKs in Notaufnahme (Bedside-Test nötig)
Lagerung von lyophilisiertem Plasma AB in Notaufnahme
Lagerung von Fibrinogen in Notaufnahme
Lagerung weiterer Komponenten in Blutbank und Ausgabe blutgruppengleich aber ohne Kreuzprobe von vordefinierter Menge
Initiale Transfusionsempfehlung
Fixe Empfehlung zur initialen Gabe von Blut- und Gerinnungsprodukten
PAKET 1 (sofort)
4 EK + 4 LP + 4 g Fibrinogen
PAKET 2 (aus Blutbank)
10 EK + 10 FFP + 4 TK + 6 g Fibrinogen
Transfusionsziele und Monitoring
Laborchemische Ziele während der laufenden Massivtransfusion
Hb >9g/dl
Thrombozyten >50G/L (bei ZNS-Beteiligung >100G/l)
Fibrinogen >1,5g/L
TEG® CK:
R‑Zeit < 450 sec.
MA > 55 mm
CFF: MA > 14 mm
Additive Maßnahmen
Weitere Empfehlungen zu Maßnahmen im Rahmen der Massivtransfusion
iCa++ > 1,0 mmol/L
Druck- und Wärmeinfusionsgerät zur Transfusion
Wärmedecken und Anpassung der Raumtemperatur
REBOA-Indikationen
Beckenstabilisierungsmaßnahmen …
Schnittstellen
Definierte Kontaktnummern und Wege zur raschen Blutstillung
Alarmierungsnummer Blutbank/Labor
Definition einer Person zur Transfusion-Blutbank-Kommunikation & Bedside-Testungen
Kontaktnummern in OP/interventioneller Radiologie für rechtzeitige Vorbereitungen
Beendigungskriterien
Definierte Kriterien zur Beendigung des Massivtransfusionsprotokolls, um Ressourcen wieder einzusparen
Kombination aus:
Chirurgischer oder interventioneller Kontrolle der Blutungsquelle
Stabilisierung der Hämodynamik
Erreichen der Transfusionsziele
Abbruch der Therapie bei Aussichtslosigkeit/Tod
CFF Citrated Functional Fibrinogen; CK Citrated Kaolin; eFAST Extended Focussed Assessment with Sonography in Trauma; EK Erythrozytenkonzentrat; FFP Fresh Frozen Plasma; HF Herzfrequenz; iCa++ Ionisiertes Kalzium; LP Lyophilisiertes Plasma; MA Maximale Amplitude; REBOA Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta; TK Thrombozytenkonzentrat
Die initiale Transfusionsphase sollte nach aktuellen Empfehlungen aus einem balancierten Verhältnis von Erythrozytenkonzentraten (EK):Plasma (FFP):Thrombozytenkonzentraten (TK) bestehen. Die insbesondere im angloamerikanischen Raum stehende Empfehlung zur 1:1:1-Ratio beruht auf Daten von Patient:innen, die zu gut 50 % penetrierende Verletzungen erlitten hatten [26].
Ein zentrales Problem ist, dass randomisierte kontrollierte Studien, die die 1:1:1-Strategie direkt mit traditionellen, laborbasierten Transfusionsansätzen vergleichen, fehlen. Die meisten Daten stammen aus Beobachtungsstudien, die zwar eine Assoziation zwischen hohen FFP- und TK-Anteilen und verbesserter Überlebensrate zeigen, aber durch multiple Confounder und inhomogene Vergleichsgruppen limitiert sind. Eine pauschale und ausschließliche Anwendung der 1:1:1-Strategie könnte zu Übertransfusionen, erhöhtem Risiko für Transfusionskomplikationen und unnötigem Ressourcenverbrauch führen.
Eine zusätzliche Schwierigkeit dieser strikten Ratio-basierten Strategie ist die Lagerungsmöglichkeit und die unterschiedliche Logistik der einzelnen Blutkomponenten. Ein ausreichender FFP-Anteil in der Transfusion ist entscheidend zur Korrektur der Koagulopathie, bei der Verwendung von Fresh Frozen Plasma ist die Zeit bis zur Erwärmung allerdings ein durchwegs limitierender Faktor [27, 28]. Die Verwendung von gefriergetrocknetem (lyophilisiertem) Plasma kann diese logistischen Schwierigkeiten umgehen und zeigt eine gleichwertige Wirksamkeit [29].
Die insbesondere bei stumpfen Traumen vorliegende, mit deutlich erhöhter Mortalität verbundene Hypofibrinogenämie wird jedoch durch eine rein Ratio-basierte Transfusion oftmals nicht ausreichend adressiert [30]. Die europäischen Leitlinien empfehlen daher bereits zu Beginn eine additive Therapie insbesondere mit Fibrinogenkonzentraten, um dieser Pathophysiologie entgegenzuwirken [23, 27, 28].
Um Übertransfusion zu vermeiden und unterschiedliche Muster von Gerinnungsstörungen gezielt zu adressieren, sollte die Therapie nach initialer Ratio- und Fibrinogen-basierter Transfusion durch engmaschige viskoelastische Testungen (zumeist ROTEM® oder TEG®) gesteuert werden, um so rasch zu einer individualisierten und zielgesteuerten Therapie überzugehen [23, 31].
Merke.
Eine Massivtransfusion sollte initial aus einer Ratio-basierten Strategie von Blutkomponenten mit additiver Fibrinogen-Substitution bestehen und zu einem frühen Zeitpunkt in eine gezielte, viskoelastisch gesteuerte Gerinnungstherapie übergehen.
Eine weitere wichtige Rolle spielt die Substitution von Kalzium, da die in Blutprodukten enthaltene Citratmenge zu einer raschen und teils lebensbedrohlichen Hypokalzämie führen kann. Citrat bindet ionisiertes Kalzium im Serum, was die Myokardfunktion beeinträchtigt und die Gerinnungskapazität weiter verschlechtert. Hypokalzämie ist mit erhöhter Mortalität, verstärkter Koagulopathie und hämodynamischer Instabilität assoziiert. Kalzium sollte daher frühzeitig und wiederholt während der Massivtransfusion verabreicht und das ionisierte Kalzium regelhaft gemessen werden. Ein iCa++-Spiegel unter 1,0 mmol/l sollte jedenfalls vermieden werden und nach der Gabe von jeweils 4 Erythrozytenkonzentraten standardmäßig eine Supplementierung erfolgen [32, 33].
Klare Strategien zum Wärmemanagement, das Vermeiden großer Mengen kristalloider Infusionen und koordinierte Maßnahmen zur Bereitstellung von Blutkomponenten sind integraler Bestandteil von MTPs. Gemeinsam mit der bereits präklinisch diskutierten permissiven Hypotension (bei fehlenden Kontraindikationen) und einer raschen Blutstillung bildet dieses Bündel als Damage Control Resuscitation eine evidenzbasierte Grundlage zur Reduktion der Mortalität bei blutenden Traumapatient:innen [34].
Um eine adäquate Transfusion und auch Monitoring durchführen zu können, sind passende Zugänge essenziell. Trotz fehlender klarer Evidenzlage zu diesem haben sich großlumige zentralvenöse Zugänge in der Akutphase bewährt. Die Anlage von arteriellem und großlumigem venösen Zugang in den Femoralgefäßen („Doppelstich“ oder „dirty double“) werden hier als durchaus praktikabel – ggf. auch zur weiteren Verwendung für interventionelle Verfahren – und verhältnismäßig sicher angesehen [35, 36].

Diagnostik und Bildgebung

Bei instabilen Patient:innen bleiben die fokussierte Sonographie (eFAST) und konventionelle Röntgendiagnostik primäre Triageinstrumente. Die kontrastmittelgestützte Computertomographie & Angiographie (CTA) gilt als Goldstandard der Diagnostik bei Traumapatient:innen. Bei hämodynamischer Instabilität ist diese jedoch traditionell zurückhaltend eingesetzt worden, da die operative Versorgung als vorrangig gegolten hat.
Dennoch wird zunehmend evident, dass eine Ganzkörper-CT auch bei instabilen Patient:innen unter fortlaufender Therapie durchgeführt werden kann, sofern die logistischen Voraussetzungen (z. B. CT im oder in unmittelbarer Nähe zum Schockraum) und ein gut strukturiertes Traumateam vorhanden sind. Die CTA liefert entscheidende Informationen zu Lokalisation und Ausdehnung von Blutungen und Verletzungen, was die Therapieentscheidung (operativ vs. interventionell vs. konservativ) beeinflussen und unnötige Notfalloperationen vermeiden kann. Bei Patient:innen mit persistierender Instabilität trotz initialer und laufender Therapie darf jedoch die sofortige operative Intervention nicht durch eine CTA verzögert werden [37, 38, 39, 40].

Versorgungsstrategien

Neben den essenziellen Prinzipien der Damage Control Resuscitation hängt das Outcome maßgeblich von der adäquaten Versorgungsstrategie zur Blutungskontrolle und der weiteren Versorgung von Verletzungen ab. Diese umfasst drei Möglichkeiten: Damage Control Surgery (DCS), Early Appropriate Care (EAC) und Early Total Care (ETC). Die Wahl der Strategie hängt dabei von der Entwicklung der hämodynamischen Stabilität der Patient:innen, ihrer physiologischen Reserve und dem Ausmaß der Verletzungen ab.
Damage Control Surgery ist indiziert bei Patient:innen mit schwerer physiologischer Entgleisung und massiver Blutung, bei denen eine initiale rasche Therapie nicht zu einer prompten Verbesserung führt und längere operative Versorgungen zum Versterben der Patient:innen führen können. Ziel ist es, initial durch ein möglichst kurzes chirurgisches Vorgehen, geprägt von temporären Maßnahmen wie Packing von Abdomen und Becken, notfalls mäßiger Kontinuitätsunterbrechung des Gastrointestinaltrakts und temporärer Stabilisierung von Extremitäten, eine rasche Blutstillung und Vermeidung von Kontamination zu erreichen. Persistierende und nicht korrigierbare hämodynamische Instabilität, refraktäre Azidämie (pH < 7,2), Hypothermie und eine ausgeprägte Koagulopathie sind dafür Indikationen [41]. Definitive Rekonstruktionen erfolgen erst verzögert nach Wiederherstellung der physiologischen Parameter.
Early Total Care bedeutet die frühzeitige und vor allem definitive Versorgung sämtlicher Verletzungen, ist aber nur bei hämodynamisch stabilen Patient:innen ohne relevante physiologische Entgleisung, respiratorische Kompromittierung oder intrakranielle Pathologien sinnvoll.
Early Appropriate Care ist ein intermediärer Ansatz, bei dem die definitive Versorgung nach initialer Stabilisierung und unter Berücksichtigung der individuellen Risikofaktoren erfolgt. Die Entscheidung basiert auf der aktuellen physiologischen Reserve, dem Verletzungsmuster und der Dynamik der klinischen Entwicklung. Da insbesondere die Einführung von Prinzipien der Damage Control Resuscitation in der anästhesiologischen Versorgung die Wiederherstellung von physiologischen Parametern bereits in der initialen Phase beinhaltet, können dadurch definitive Versorgungen ermöglicht und die Morbidität reduziert werden. Das Konzept der Early Appropriate Care bedarf einer laufenden engen Abstimmung zwischen chirurgischen Disziplinen und Anästhesist:innen [42]. Neben der hämodynamischen Entwicklung der Patient:innen spielen hier insbesondere Veränderungen in der Dynamik des metabolischen Derangements (z. B. Laktat-Clearance, Trends in der Entwicklung des Base Excess) eine wichtige Rolle zur Einschätzung der physiologischen Reserve [43].
Merke.
„Dynamic decisions“ – Bei der chirurgischen Versorgungsstrategie von blutenden Traumapatient:innen sollen die Dynamik des Säure-Basen-Haushalts und hämodynamische Veränderungen auf Maßnahmen der Damage Control Resuscitation als gemeinsame Entscheidungsgrundlage herangezogen werden.

Kontroversen und Entwicklungen

REBOA: Die Anwendung einer Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA) bei blutenden Traumapatient:innen wird weiterhin kontrovers diskutiert. Einerseits zeigen einige retrospektive und kontrollierte Kohortenstudien, dass die Anlage einer REBOA in spezialisierten Zentren mit klarer Indikationsstellung und schneller Durchführung mit Vorteilen für Patient:innen mit nicht komprimierbarer Torso Blutung assoziiert sein kann [44, 45]. Andererseits weisen große Registeranalysen und die erste randomisierte kontrollierte Studie darauf hin, dass die Maßnahme im klinischen Alltag mit einer erhöhten Mortalität und Komplikationsrate verbunden sein kann, insbesondere wenn die definitive Blutungskontrolle verzögert wird. Die Anlage einer REBOA kann potenziell lebensrettend sein, wobei die Auswahl der Patient:innen, die Erfahrung des Teams und die logistische Einbindung in ein strukturiertes Schockraummanagement genauso entscheidend sind wie der Zeitpunkt der Maßnahme [46, 47].
Vasopressoren: Eine zumindest im akademischen Diskurs teilweise kontrovers geführte Diskussion betrifft die Anwendung von Vasopressoren bei blutenden Traumapatient:innen. Gegen die Anwendung von Vasopressoren spricht, dass ungestillte Blutungen verstärkt werden könnten und die Hypotension eine Folge von Hypovolämie durch unzureichende Blutungskontrolle und Transfusion, nicht aber Vasodilatation, ist. Mehrere retrospektive Studien zeigen, dass Patient:innen, welche Vasopressoren erhalten haben, teils drastisch höhere Sterbewahrscheinlichkeiten aufweisen [48, 49, 50]. Dem steht gegenüber, dass die Pathophysiologie insbesondere bei stumpfen Traumen, wie eingangs dargestellt, komplexer ist und kritische Hypotension jedenfalls mit Organminderperfusion vergesellschaftet ist. In diese Sichtweise fügt sich ein, dass die in vorgenannten Studien mit Vasopressoren behandelten Patient:innen eine grundlegend höhere Sterbewahrscheinlichkeit aufgewiesen haben. Dieser vermeintlich nachteilige Effekt ist in Studien mit adäquatem Matching nicht nachweisbar [51, 52]. Darüber hinaus könnte Arginin-Vasopressin sogar mit einer Reduktion der Transfusionsnotwendigkeit vergesellschaftet sein [53]. Zentrale therapeutische Notfallmaßnahmen bei blutenden Traumapatient:innen bleiben also Blutungskontrolle und Transfusion, Vasopressoren können jedoch ergänzend zur Aufrechterhaltung der Perfusion, vor allem durch anästhesiebedingte Effekte, sinnvoll sein.
Vollblut: Die Verwendung von Vollblut bei blutenden Traumapatient:innen ist aktuell Gegenstand einer intensiven Debatte. Einerseits zeigen mehrere aktuelle Kohortenstudien und Metaanalysen, dass die Gabe von Vollblut im Vergleich zur klassischen Transfusion von Einzelblutkomponenten mit einer signifikanten Reduktion der frühen Mortalität (z. B. 24-Stunden-Mortalität) und einer geringeren Transfusionsmenge assoziiert ist [54, 55, 56]. Dem gegenüber steht die Tatsache, dass diese Erkenntnisse überwiegend aus Beobachtungsstudien mit erheblichem Bias stammen und randomisierte kontrollierte Studien bislang fehlen oder noch laufen. Zudem gibt es praktische und sicherheitsrelevante Herausforderungen, wie die AB0-Kompatibilität, das Risiko der Isoimmunisierung (insbesondere bei Rh-negativen Frauen im gebärfähigen Alter) und logistische Aspekte der Lagerung und Bereitstellung von Vollblut [57].

Interessenkonflikt

B. Hallmann und P. Zajic geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://​creativecommons.​org/​licenses/​by/​4.​0/​.

