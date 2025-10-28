Traumatische Blutungen sind nach dem Schädel-Hirn-Trauma mit 30–40 % eine führende Ursache vermeidbarer Todesfälle. Trotz Fortschritten bleibt die Mortalität, v. a. in den ersten 24 h, hoch. Hauptmechanismen sind Verkehrsunfälle (oft Motorrad) und Stürze aus großer Höhe. Häufig handelt es sich um Polytraumata mit Becken‑, Thorax‑, Abdominalverletzungen und komplexen Frakturen. Entscheidend sind frühe Blutungskontrolle, Behandlung der Koagulopathie sowie strukturierte, evidenzbasierte Versorgung.

Pathophysiologie

1 , 2 ]. Die Pathophysiologie des hämorrhagischen Schocks bei blutenden Traumapatient:innen ist durch einen akuten Verlust von intravasalem Volumen und Sauerstoffträgern gekennzeichnet, was zu einer unzureichenden Oxygenierung der Gewebe führt. Dies resultiert in einem Übergang von aerober zu anaerober Zellatmung, mit konsekutiver Laktatbildung, Azidose und Akkumulation von Sauerstoffradikalen, die einen rasch entstehenden Circulus vitiosus auslösen können [].

3 , 4 ]. Kompensatorisch werden Katecholamine ausgeschüttet, die eine Vasokonstriktion und Umverteilung des Blutflusses zu vitalen Organen bewirken. Mit fortschreitender Hypovolämie versagen diese Mechanismen jedoch, was zu Organschäden, Multiorganversagen und letztlich zum Tod führen kann. Ist der Blutverlust in kurzer Zeit massiv, so kann es durch den plötzlichen Abfall der koronaren Perfusion auch durch myokardiale Ischämien zum prompten Versterben führen [].

Als zusätzliche Folge eines akuten Blutverlustes wird die Gerinnungskaskade am Blutungsort durch Gewebeverletzung und Freisetzung von Tissue Factor aktiviert. Dies führt lokal zur Thrombinbildung, Fibrinpolymerisation und Ausbildung eines initialen Clots. Gleichzeitig werden Thrombozyten aktiviert und aggregieren, um ein stabiles Gerinnsel zu bilden, wobei prokoagulatorische Faktoren verbraucht werden und es zu einer Verbrauchskoagulopathie kommt. Akute Hypovolämie und der Verlust von Erythrozyten und Gerinnungsfaktoren verschärfen die Situation, da Sauerstoffträger und prokoagulatorische Elemente fehlen und die Gerinnungskapazität abnimmt.

1 , 2 ]. Durch die anhaltende Hypoperfusion und Gewebehypoxie kommt es zu anaerober Glykolyse, Laktatbildung und Azidose. Diese metabolischen Veränderungen beeinträchtigen die Funktion der Gerinnungsenzyme und fördern die Akkumulation von Sauerstoffradikalen. Gleichzeitig werden DAMPs („damage-associated molecular patterns“) freigesetzt, die eine systemische Entzündungsreaktion und Endothelaktivierung auslösen. Die Endothelzellschädigung führt zur Freisetzung von tPA („tissue plasminogen activator“) und Aktivierung der Fibrinolyse. In Folge wird die ursprünglich lokale Gerinnungsaktivierung durch systemische Hyperfibrinolyse und Koagulopathie abgelöst [].

Bei der Pathogenese des hämorrhagischen Schocks bei blutenden Traumapatient:innen und damit auch bei deren Notfallbehandlung spielt der zugrunde liegende Traumamechanismus eine entscheidende Rolle. Stumpfe und penetrierende Traumen unterscheiden sich in mehreren zentralen Aspekten:

5 , 6 ]. Stumpfe Traumen führen typischerweise zu ausgedehnteren Gewebeschäden, einer stärkeren Aktivierung der Endothelzellschädigung und einer ausgeprägteren traumainduzierten Koagulopathie. Dies resultiert in höheren Spiegeln von Endothelzellschadensmarkern und einer signifikant erhöhten 30-Tage-Mortalität im Vergleich zu penetrierenden Verletzungen. Die Koagulopathie bei stumpfem Trauma ist komplexer, da sie sowohl durch Gewebeverletzung als auch durch Hypoperfusion getriggert wird, während bei penetrierenden Traumen die Hypoperfusion dominiert [].

Penetrierende Traumen sind häufiger mit fokalen, aber potenziell lebensbedrohlichen Blutungen assoziiert, insbesondere bei Verletzungen großer Gefäße oder parenchymatöser Organe. Sie zeigen eine höhere Sterbewahrscheinlichkeit in Präklinik und Notaufnahme, aber eine insgesamt niedrigere 30-Tage-Mortalität als stumpfe Traumen. Operative Versorgung und transfusionspflichtige Blutungen sind bei penetrierenden Verletzungen häufiger, während stumpfe Traumen häufiger konservativ oder interventionell behandelt werden können.