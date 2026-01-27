Nikotinkonsum im Kinder- und Jugendalter – Grundlagen und Überlegungen zum Umgang in kinder- und jugendpsychiatrischen Settings
- Open Access
- 26.01.2026
- originalarbeit
DOWNLOAD
SUCHEN
Zusammenfassung
Unter psychisch kranken Jugendlichen ist die Rate nikotinkonsumierender Jugendlicher trotz insgesamt rückläufiger Zahlen nach wie hoch. So finden sich unter Jugendlichen mit einer psychischen Krankheit Anteile von 38 %, in einer KJP-Inanspruchnahmepopulation finden sich sogar 63 % an Konsument*innen. Das gesetzliche Verbot von Tabakwaren für Jugendliche stellt Mitarbeiter:innen in kinder- und jugendpsychiatrischen Institutionen folglich laufend vor die Herausforderung, Regeln und Verbote durch zu setzen, während sie in ihrem Selbstverständnis den Konsum gleichzeitig als Suchterkrankung wahrnehmen. In dieser Arbeit wird auf Spezifika der Substanz Nikotin, aktuelle Konsumformen und Epidemiologie eingegangen, vor allem aber werden Überlegungen zum Umgang mit dem Nikotinkonsum Minderjähriger Patient*innen in den oft hochkomplexen Situationen des psychiatrischen und akutpsychiatrischen Settings akutpsychiatrischen Setting angestellt.
Einleitung
In der Allgemeinbevölkerung ist der Anteil rauchender Jugendlicher rückläufig [1], unter psychisch kranken Jugendlichen ist die Rate nikotinkonsumierender Jugendlicher nach wie vor deutlich höher. So finden sich unter Jugendlichen mit einer psychischen Krankheit Anteile von 38 % [2], in einer KJP-Inanspruchnahmepopulation sind es 63 % [3], in suchtspezifischen Ambulanzen sogar 88 % [4].
Ziel von Tabakkontrollmaßnahmen ist die Reduktion von gesundheitsschädlichem Verhalten [5], um potenzielle Raucher:innen und deren Angehörige zu schützen. Unter Fachkräften in betreuenden Gesundheitsberufen ist die Quote an Raucher:innen deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung und stieg in Deutschland von 1999 bis 2013 von 39,3 % auf 44,2 %, während sie zeitgleich in akademischen Gesundheitsberufen auf 17,7 % und bei Ärzten auf 11,1 % sank [6]. Gerade die Gruppe der betreuenden Personen nimmt eine wichtige Vorbildfunktion ein [7] und ihr Verhalten hat Auswirkungen auf die Patient:innen.
Anzeige
In der Diskussion um rauchfreie (Erwachsenen‑)Psychiatrien werden immer wieder auch Argumente angeführt, die gegen ein generelles Rauchverbot in Psychiatrien sprechen: Die erhöhte Prävalenz von Nikotinkonsum unter psychiatrischen Patienten sei kein Zufall, es gäbe auch neurobiologische Wirkungen von Nikotin, die gegen die Symptome von Erkrankungen hälfen. Auch bei strikter Exekution des Rauchverbotes während eines stationären Aufenthalten an einer Psychiatrie zeige sich, dass Patient:innen nach der Entlassung in 90 % der Fälle wieder zu rauchen beginnen würden, 76 % innerhalb von 5 min [8]. Auch würde Nikotin die Wirkung von Psychopharmaka verändern, ein plötzliches Absetzen könnte über veränderte Enzyminduktionen auch gefährlich werden, ebenso ein Wiederbeginn nach einer Einstellung auf bestimmte Psychopharmaka während einer abstinenten Phase [9]. Als Argument gegen ein striktes Rauchverbot wird auch angeführt, dass 30 % der Patient:innen unfreiwillig in Krisensituationen in die Klinik kommen und die Aufgabe der Klinik sich dann darauf beschränke, die Grundkrankheit zu behandeln und die Autonomie der Patient:innen nur in begründeten Fällen eingeschränkt werden dürfe.
Aber auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie findet man Einrichtungen, die Ausnahmen vom strikten Rauchverbot machen. In 38 % der Einrichtungen findet man etwa Raucherzonen und in 19 % Rauchpavillions. In Einrichtungen, die sich als klar rauchfrei positionieren, werden Verstöße uneinheitlich dokumentiert, führen aber in 80–90 % zu Konsequenzen [10].
Das gesetzliche Verbot von Tabakwaren für Jugendliche stellt Mitarbeiter:innen vor die Herausforderung, Regeln und Verbote zu erlassen und durchzusetzen [7]. Dabei stellt die eigene Identität als Raucher:in hierbei mitunter eine Erschwernis dar. Rauchende Mitarbeiter:innen vertreten eher ein „Recht auf Rauchen“ und stehen Tabakkontrollmaßnahmen eher skeptisch gegenüber [11]. Sie sehen auch mehr Schwierigkeiten, das Rauchen bei Patient:innen anzusprechen [12]. Daraus resultiert ein Rollenkonflikt hinsichtlich einer erstrebenswerten Abstinenz [7] und nicht zuletzt auch in der Frage, welche Regeln für rauchende Mitarbeiter gelten sollten.
Eine Vorgabe die Regeln und Maßnahmen betreffend findet sich in der verbindlichen „Rahmenvereinbarung zur Eindämmung des Tabakgebrauchs“ der WHO [5]. Dazu zählen die Einhaltung der Nichtraucherschutzgesetze und die Aufklärung der Rauchenden und Angebote zur Tabakentwöhnung. Eine Umsetzung der Maßnahmen in Einrichtungen der KJP wurde bisher im deutschsprachigen Raum nicht untersucht.
Anzeige
Rauchverbote an Arbeitsplätzen sind Teil des Konzeptes rauchfreier Krankenhäuser [13] und gesetzlich verankert. Diese sind hilfreich in der Vermeidung von Passiv-Rauchen [14], Konzepte beinhalten aber auch Angebote zur Entwöhnung, Aufklärung und strukturelle Maßnahmen [15].
Eine Studie aus Deutschland zum Umgang mit den Rauchverboten in Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie [16] zeigte, dass ein generelles Rauchverbot nur in 10 % der Einrichtungen umgesetzt wurde, in 90 % der Einrichtungen war es den Mitarbeiter:innen möglich, an bestimmten Konsumorten zu rauchen. Es fanden sich in 70 bis 80 % der Einrichtungen Raucherzonen im Außenbereich, in ca. 5 % auch Raucherbalkone oder Möglichkeiten im Eingangsbereich. In 1–2 % der Abteilungen wurde in eigenen Büros oder Arbeitsräumen geraucht.
Dieselbe Studie zeigte, dass es in etwa 35 % der Einrichtungen für Mitarbeiter:innen keine Angebote der Nikotinentwöhnung gab, ansonsten fand sich ein Angebot von Informationsmaterial, Gruppenprogramme, Einzelberatungen, Selbsthilfeprogramme und auch medikamentöse Unterstützung (Nikotinersatz).
Rauchverbote in allen Gebäude- und Geländeteilen werden von Expert:innen befürwortet [13] und von Mitarbeiter:innen meist toleriert [17]. Die Entwicklung einer rauchfreien Psychiatrie stellt einen Organisations- und Kulturwandel dar, der Vorbereitung und Partizipation aller Beteiligten braucht [15].
In Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie wird Mitarbeiter:innen seltener Unterstützung angeboten als den Patient:innen. Als Bindeglied spielt hier das betriebliche Gesundheitsmanagement eine besondere Rolle.
Die bereits zitierte Studie aus Deutschland [Sören Kuitunen-Paul et al. 16] empfiehlt für Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie drei wesentliche Maßnahmen:
1.
Konsequentes Umsetzen der Rauchverbote und Vorleben der Regeln durch das Personal und Führungskräfte
2.
Angebot an individuellen Tabakentwöhnungsangeboten für das Personal und Integration von Tabakprävention in die Ausbildung von Pflegenden
3.
Auf- oder Ausbau des betrieblichen Angebots einer leitliniengerechten Tabakentwöhnung für Mitarbeiter:innen
Nikotin grundsätzlich, Wirkungen, Wechselwirkungen, Funktionsweise im Gehirn
Nikotin kommt in verschiedenen Nachtschattengewächsen vor, besonders in der Tabakpflanze Nicotiana tabacum, dabei wird es in der Wurzel der Pflanzen erzeugt. Bei der Reifung der Pflanze wandert der Stoff in die Blätter und dient dort zur Abwehr von Fressfeinden der Pflanze, die ein Nervensystem mit nikotinischem Azetylcholin-Rezeptoren aufweisen, wie z. B. bei vielen Insektenarten. Die Blätter der Tabakpflanze werden in nicht ganz ausgereiftem Zustand geerntet, getrocknet und fermentiert.
Nikotin ist ein wasser- und fettlösliches toxisches Alkaloid, welches bei Zimmertemperatur als farblose ölige Flüssigkeit vorliegt, die sich an der Luft rasch braun verfärbt. Sie ist eine wasserlösliche Base und im Wasserdampf flüchtig.
Anzeige
Der Nikotingehalt in getrockneten Tabak liegt bei 0,6–2,9 % der Trockenmasse. Das Nikotin wird beim Verbrennen des Tabaks freigesetzt und dabei wird bis zu 95 % beim Inhalieren zusammen mit dem Teer aufgenommen [18].
Der Tabakrauch enthält circa 4000 Substanzen von denen etliche als karzinogen oder gesundheitsschädlich gelten. Industriell zugesetzt werden dann noch Geschmacksstoffe und andere Zusätze, die das inhalierende Rauchen weniger unangenehm und schmackhafter machen und damit zu einer raschen Entwicklung einer körperlichen Abhängigkeit führen können [19].
Nikotin wird konsumiert in Form von Zigaretten, Zigarillos, Zigarren, Pfeifentabak, in Feinschnitt (gedrehte Zigaretten), beim Konsum von Shisha, Schnupftabak oder „Heat not burn“-Produkten, sowie E‑Zigaretten, Nikotinpouches oder Pads und Snus.
Beim Konsum in Form von Verbrennungsprodukten ist die Aufnahme abhängig vom pH-Wert des Rauchnikotin. Beim Zigarren- und Pfeifentabak ist der Rauch alkalisch, so dass Nikotin in nicht ionisiert Form vorliegt und im Wesentlichen über die Mundschleimhaut absorbiert wird. Im inhalierten Zigarettentabak liegt der pH-Wert meistens bei 6,3–5,6, wobei das Nikotin hier in ionisierter Form vorliegt und rasch über die Lunge resorbiert wird [20]. Das über die Lunge inhaliert Nikotin erreicht dabei sehr schnell, innerhalb von wenigen Sekunden das Gehirn und wirkt dort auf die nikotinergen Acetylcholin-Rezeptoren stimulierend, wobei es bei parasympathischen Nerven stimulierend und bei sympathischen hemmend wirkt. Es kommt u. a. zur Ausschüttung des Hormons Adrenalin und von verschiedenen Neurotransmittern, wie u. a. Dopamin, Serotonin und (beta)-Endorphinen.
Anzeige
Nikotin imitiert dabei den körpereigenen Neurotransmitter Acetylcholin, wobei die höchste Affinität zu den (Alpha4Beta2)-Rezeptoren im Bereich des mesolimbischen Systems mit der Ausschüttung des damit verbundenen Dopamins besteht. Dabei tritt ein Gefühl von Befriedigung durch das Nikotin auf, mit Förderung der Konzentration, Besserung der Vigilanz, Reduktion des Appetits sowie einer antidepressiven und anxiolytischen Wirkung. Dies erzeugt jedoch auch eine Abhängigkeit und löst ein verstärktes Konsumverhalten aus.
Die Menge des aufgenommenen Nikotins im Rauch wird durch die Intensität des Zuges, die Dauer und Tiefe der Inhalation, das Zugvolumen und die Anzahl der Züge pro Zigarette beeinflusst. Erfahrene Raucher sind in der Lage die Menge des aufgenommenen Nikotins zu steuern, um eine individuelle Balance zwischen Stimulation und Blockade zu erreichen.
Die Nikotinwirkung ist stark von der aufgenommenen Dosis abhängig und wirkt in geringer Dosis stimulierend dann entspannend und ist in hoher Konzentration durch die Blockierung der Ganglien des vegetativen Nervensystems toxisch.
Die stimulierende Wirkung bei niedriger Dosierung von Nikotin beschleunigt den Herzschlag, führt u. a. zu einer Blutdrucksteigerung und leichtem Schwitzen. Auf der psychischen Ebene kommt es zu einer Steigerung der psychomotorischen Leistungsfähigkeit, von Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistungen, sowie zur Entspannung bei negativen affektiven Zuständen [21]. Der Aktivierung der Beta Endorphine wird die Reduktion von Angst und Anspannung zugeschrieben [20].
Anzeige
Weitere Wirkungen sind im Verdauungstrakt ein verringerter Appetit, eine Steigerung der Magensaftproduktion durch Ausschüttung von Histamin und eine erhöhte Darmtätigkeit. Außerdem kommt es zu einer Abnahme des Hautwiderstandes und der Hauttemperatur und Stimulation der Atmung.
Bei regelmäßigen Tabakkonsum kommt es zu Adaptation der peripheren Wirkungen, so dass kaum kardiovaskuläre oder gastrointestinale Nebenwirkungen auftreten. Die psychotropen Wirkungen bleiben erhalten und es entsteht eine Toleranz gegen die aversiven Nikotineffekte. Akute systemische Nebenwirkungen sind Nervosität, Palpation, Tremor, Mundtrockenheit, Diarrhoe, Arthralgien und Myalgien.
Intoxikationszeichen
Intoxikationszeichen sind dosisabhängig Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindelgefühl, psychomotorische Unruhe und Kreislaufregulationsstörungen, Schweißausbrüche, gesteigerter Speichelfluss und eine erhöhte Pulsrate, Seh- und Schlafstörungen, Tremor und Veränderungen der Stimmungslage. In sehr hoher Dosierung treten Ateminsuffizienz, epileptische Anfälle und kardiale Beeinträchtigung auf, die auch zum Tod führen können [22].
Derzeit wird von einer mittleren letalen Dosis von 6,5 bis 13 mg/kg Körpergewicht ausgegangen [23].
Entzugserscheinungen
Die Halbwertszeit von Nikotin beträgt beim Raucher circa 30–60 min, wobei Raucher über eine hepatische Enzyminduktion Nikotin rascher metabolisieren als Nichtraucher:innen. Ein Teil des Nikotins wird direkt über die Nieren ausgeschieden und ein wesentlicher Teil über CYP2A6 zu Cotinin und weiteren Abbauprodukten metabolisiert.
Das Entzugssyndrom nach Nikotinkonsum tritt schon wenige Stunden nach dem letzten Konsum auf und zeigt folgende Symptome: Rauchverlangen (Craving), Unruhe, Ärger und Reizbarkeit, Schlafstörungen, vermehrte Irritabilität und Konzentrationsstörungen, verminderte Frustrationstoleranz, depressive Stimmung, Aggressivität, Angst, relative Bradykardie und gesteigerter Appetit [24].
Abhängigkeit
Da sich andere Applikationsformen als Inhalation bei Jugendlichen erst innerhalb der letzten Jahre etabliert haben, liegen zur Abhängigkeitsentwicklung hauptsächlich Daten zur Inhalation vor.
Bei der Entwicklung der Abhängigkeit spielt die spezielle Pharmakokinetik des inhalativ aufgenommenen psychotrop wirksamen Nikotins in Kombination mit Geschmacksstoffen sowie anderen sensorischen Wahrnehmungen die Hauptrolle. Die abhängig machende Wirkung des Nikotins wird durch die im Tabakrauch enthaltene Monoaminooxidase-Hemmer verstärkt [25].
Besonders bei Jugendlichen kann Nikotin zu Veränderungen in der Entwicklung des Nukleus accumbens, des mittleren präfrontalen Kortex, der Amygdala und des Gyrus dentatus führen, die eine Abhängigkeitsentwicklung fördern [26].
Die Tabakabhängigkeit bei Jugendlichen kann relativ rasch entstehen, wobei schon nach dem Konsum von wenigen Zigaretten erste Symptome festzustellen sind [27].
Nikotin als Einstiegsdroge? Mythos oder belegbar?
Die Theorie der „Einstiegsdroge“ wurde 1975 von Denise Kandel beschrieben, hier zeigten sich in Umfragen unter High-School-Schülern in den USA eine typische Abfolge des Konsums verschiedener Substanzen. Die erste Stufe des Konsums stellten die legalen Suchtmittel Nikotin und Alkohol dar, als nächstes wurde zu Marihuana gegriffen und erst dann folgte der Konsum anderer illegaler Substanzen [28]. In weiterer Folge kamen auch andere epidemiologische Studien zu dem gleichen Ergebnis [29, 30].
Eine Studie von Ulrich John zu Alkoholabhängigkeit ergab ein signifikant erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit bei Proband:innen mit Nikotinabhängigkeit in der Anamnese oder Nikotinkonsum vor dem 17. Lebensjahr [31].
Die Frage nach biochemischen Grundlagen zur Untermauerung der Einstiegsdrogen-Theorie von Nikotin wurde in mehreren Studien mittels des Versuchs an Ratten und Mäusen untersucht [32‐36].
Eric und Denise Kandel zeigten 2014 in einem Tierversuch, dass regelmäßiger Nikotinkonsum über mindestens 7 Tage durch globale Acetylierungsprozesse im Striatum und der Induktion der Expression bestimmter Gene zu einer stärkeren Wirkung von Kokain und einem höheren Abhängigkeitsrisiko führt [34].
Dieser Effekt und weitere biochemische Prozesse wurden bereits von Jasmin Dao et al. belegt, in einem Versuch mit Mäusen konnte außerdem eine verstärkte Wirkung von Metamphetamin und Alkohol nach Nikotin-Konsum nachgewiesen werden. Die Effekte von Nikotin auf das spätere Konsumverhalten waren langanhaltend (mind. 10 Jahre) und zeigten sich verstärkt, wenn Nikotin bereits in der Adoleszenz konsumiert worden war [33].
Michelle Ren und Shahrdad Lotfipour fokussierten sich in ihrer Literaturstudie auf die Wirkung von Nikotin speziell im adoleszenten Gehirn. Sie kamen zu dem Schluss, dass das adoleszente Gehirn generell anfälliger für die Entwicklung einer Abhängigkeitserkrankung ist, da das überaktive Belohnungssystem der Kinder und Jugendlichen stärker auf Reize durch Neurotransmitter reagiert. Das sich entwickelnde Dopamin-System wird durch nikotinische Acetylcholin-Rezeptoren beeinflusst. Es wird daher der Schluss gezogen, dass Nikotin einen Einfluss auf die Entwicklung des Belohnungssystems hat und dieses in weiterer Folge stärker auf Reize durch den Konsum anderer Substanzen reagiert. Früher Nikotinkonsum führt zu einem späteren gesteigerten Konsum von Alkohol, Kokain sowie Metamphetamin und verstärkt den Belohnungseffekt von Nikotin, Kokain, Metamphetamin und Opioiden [35].
Die Theorie der Einstiegsdroge, nach der die spezifische Wirkung einer Substanz selbst den Konsum weiterer Substanzen bedingt, wird dem Model der allgemeinen Prädisposition zur Sucht, bei dem substanzunabhängige Faktoren als Ursache einer Abhängigkeitserkrankung angenommen werden, gegenübergestellt. Bei Letzterem stehen genetische und psychosoziale Faktoren sowie die individuelle Persönlichkeitsentwicklung und psychiatrische Grunderkrankungen im Fokus und werden als prädisponierend für eine Suchterkrankung gesehen. Eine umfassende Literaturstudie von Vanyukov et al. kam zu dem Ergebnis, dass diese Faktoren einen größeren Einfluss auf die Suchtentstehung haben als die Theorie der Einstiegsdroge [36].
In einer internationalen Vergleichsstudie zeigte sich, dass der Konsum illegalisierter Substanzen in Ländern, in denen Nikotin und Alkohol per se nicht weit verbreitet sind, nicht wesentlich vom Rest der Länder abweicht. Die Autoren schließen daraus, dass psychosoziale Faktoren und die Verfügbarkeit einer Substanz einen größeren Einfluss auf das Konsumverhalten haben und empfehlen daher, den Fokus in der Präventionsarbeit nicht auf bestimmte Substanzen zu legen, sondern auf psychosoziale Faktoren und psychiatrische Vorerkrankungen bzw. Komorbiditäten [29].
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es verschiedene biochemische und epidemiologische Hinweise dafür gibt, dass Nikotin als Einstiegsdroge einen Effekt auf das spätere Konsumverhalten und eine potentielle Suchtentwicklung hat. Die Entstehung einer Suchterkrankung ist jedoch immer multifaktoriell zu sehen, in die Prävention sind psychosoziale Faktoren unbedingt einzubeziehen.
Entwicklung des Nikotinkonsums und der Konsumformen bei Jugendlichen – aktuelle Zahlen
Neben klassischen Tabakprodukten wie Zigaretten findet sich heute ein viel größeres Angebot an Tabak- und Nikotinprodukten. Da sich diese verschiedenen Produktgruppen (klassische Rauchwaren – Nikotinbeutel – elektrische Inhalationsprodukte) zum Teil stark voneinander unterscheiden, ist es schwierig, im Rahmen von standardisierten Befragungen alle Produkte einheitlich zu erfassen, darzustellen oder miteinander zu vergleichen – vor allem über längere Zeiträume oder bei verschiedenen Untersuchungen.
Die hier präsentierten Daten basieren auf 3 verschiedenen Untersuchungen:
-
Das European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) [37] ist eine Querschnittsstudie zu Substanzkonsum und andere Formen des Risikoverhaltens von Schüler:innen in Europa im Alter von 15 bis 16 Jahren, die alle 4 Jahre durchgeführt wird. Österreich nahm bisher 2003, 2007, 2015 und zuletzt 2019 an der Erhebung teil, zuletzt (2019) wurden 4334 Jugendliche online befragt.
-
Die Health Behaviour in School-aged Children Study (HBSC) ist die größte europäische Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, welche systematisch und rezidivierend in verschiedenen Altersklassen Risikoverhalten und Angaben zur Gesundheit erfragt. Die HBSC-Erhebung wurde zuletzt 2022 durchgeführt, hier wurden erstmals neben Zigaretten auch alternative Nikotinprodukte (wie E‑Zigaretten, Wasserpfeife, Nikotinsäckchen, Kautabak) in die Befragung eingeschlossen. Für Österreich liegen eigene nationale Berichte vor.
Auch wenn die HBSC grundsätzlich auch jüngere Kinder befragt, werden in Bezug auf Konsum von illegalisierten Substanzen nur Schüler:innen ab der 9. Schulstufe veröffentlicht, da die Fallzahlen in den jüngeren Altersgruppen niedrig sind.
-
Der Epidemiologiebericht Sucht der Gesundheit Österreich GmbH erscheint jährlich und veröffentlicht Zahlen anhand der oben genannten Studien sowie anderer nationaler Befragungen.
Nikotin- und Zigarettenkonsum
Etwa die Hälfte der Schüler:innen der 9. und 11. Schulstufe zusammengenommen hat bisher Nikotinprodukte ausprobiert. Während bei den Buben bereits in der 9. Schulstufe knapp die Hälfte jemals Nikotinprodukte konsumiert hat und diese Zahl in der 11. Schulstufe nur minimal ansteigt, kommt es bei den Mädchen zu einem deutlichen Anstieg von knapp 40 % (9. Schulstufe) zu knapp 60 % (11. Schulstufe) [38].
Dies spiegelt sich auch in den Zahlen der zum Zeitpunkt der Befragung konsumierenden Jugendlichen wider. Während in der 9. Schulstufe ca. 35 % der Buben aktuell Zigaretten, E‑Zigaretten, Wasserpfeife oder andere Nikotinprodukte konsumieren und es in der 11. Schulstufe ca. 30 % sind, lässt sich bei den Mädchen das Gegenteil beobachten: etwa 25 % der 9. Schulstufe konsumieren Nikotinprodukte, in der 11. Schulstufe sind dies 35 %. Zigaretten sind weiterhin das verbreitetste Nikotinprodukt [38].
Laut ESPAD liegt die Lebenszeitprävalenz des Zigarettenkonsums in Österreich bei 48 % (EU-Schnitt 41 %), die 30-Tages-Prävalenz 23 % (EU 20 %).
Bei E‑Zigaretten ist die Lebenszeitprävalenz 41 % (EU 40 %), die 30-Tages-Prävalenz 13 % (EU 14 %). Österreich liegt also in fast allen Bereichen zum Teil deutlich über dem EU-Schnitt [39].
2022 waren gaben 6 % der Mädchen und 4 % der Buben an, täglich Zigaretten zu rauchen [38]. 2018 waren dies 4 % der befragten Buben und 4 % der Mädchen. 5 % der Buben und 9 % der Mädchen bezeichnen sich als Gelegenheitsraucher:innen. 91 % der Buben und 87 % der Mädchen galten 2018 also als Nichtraucher:innen [38].
Bei Buben ab ca. 15 Jahren sind Wasserpfeife und E‑Zigaretten aktuell beliebter als bei Mädchen. Mädchen hingegen tendieren eher zur Zigarette. Etwa die Hälfte all jener, die Wasserpfeife und/oder E‑Zigarette rauchen, konsumiert auch Zigaretten [38].
In den letzten Jahren ist ein seit 2014 kontinuierlicher Rückgang der männlichen Zigarettenraucher beobachtbar. Es rauchen inzwischen mehr Mädchen als Buben Zigaretten [38].
Die relative Anzahl der Schüler:innen, die keine Zigaretten rauchen, ist bei den Buben seit 2010 kontinuierlich gestiegen. Bei den Mädchen war das nur zwischen 2010 und 2014 der Fall. Auf Ebene der Schulstufen hat der Trend zu mehr Nichtraucher:innen nachgelassen: zwischen 2018 und 2022 gibt es insgesamt keinen Unterschied [38].
Andere Nikotinprodukte
Im Epidemiologiebericht Sucht wird berichtet, dass der tägliche Konsum von E‑Zigaretten (HBSC 2018: 1,4 %, ESPAD 2019: 1,6 %) und Wasserpfeifen/Shishas (HBSC 2018: 1,2 %) bei 15-Jährigen deutlich weniger verbreitet ist als der tägliche Konsum klassischer Zigaretten.
Die Monatsprävalenz alternativer Nikotinprodukte ist jedoch zum Teil deutlich höher: bei Kautabak/Snus (ESPAD 2019: 8 %) liegt diese bei einem Drittel, bei E‑Zigaretten bei der Hälfte bis drei Viertel (HBSC 2018: 14 %, ESPAD 2019: 13 %) herkömmlicher Zigaretten (HBSC 2018: 20 %, ESPAD 2019: 22 %). Die Monatsprävalenz des Konsums von Wasserpfeife/Shisha ist annähernd genauso hoch (HBSC 2018: 18 %, ESPAD 2019: 20 %). Darüber hinaus liegt der monatliche Konsum nikotinhaltiger Produkte etwa ein Viertel höher als die monatliche Prävalenz des herkömmlichen Zigarettenkonsums.
E‑Zigaretten, Wasserpfeifen und Shishas sowie Kautabake und Snus werden häufiger von Buben als von Mädchen konsumiert.
Insgesamt etwa 18 % der Jugendlichen in der 9. und 11. Schulstufe konsumieren Wasserpfeife und/oder andere Nikotinprodukte [38].
Etwa drei Prozent (Buben: 5,1 %, Mädchen: 1,2 %) der 15-Jährigen konsumieren täglich Nikotinbeutel, insgesamt werden die eher neuartigen Formen häufiger von männlichen als von weiblichen Jugendlichen konsumiert [38].
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Prävalenz rauchender Kinder und Jugendlicher seit 2002 um mehr als die Hälfte zurückgegangen ist. Trotz dieses Rückgangs liegt Österreich im europäischen Vergleich weiterhin über dem Durchschnitt. Während neue Formen des Nikotins wie E‑Zigaretten, Wasserpfeifen und Shishas oder Kautabak und Snus selten täglich konsumiert werden, so ist die Ein-Monats-Prävalenz steigend. Vor allem bei Buben erfreuen sich diese alternativen Formen immer größerer Beliebtheit.
Insgesamt konsumieren in Österreich aktuell etwa ein Drittel der Schüler:innen ab der 9. Schulstufe mindestens ein Nikotinprodukt. Die relative Anzahl der männlichen Schüler, die Zigaretten rauchen, ist seit 2010 kontinuierlich gesunken. Bei den Mädchen kommt es seit 2014 wieder zu einem Anstieg des Zigarettenkonsums [38].
Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörung rauchen häufiger als andere. Diese und emotionale Auffälligkeiten, wie zum Beispiel Depressionen oder Angststörung in der Kindheit sind prädisponierende Faktoren zum Rauchen in der Jugend [40].
Frühe Raucher:innen haben jedoch im Verhältnis zu Nichtraucher:innen eine deutlich häufigere Cannabis Erfahrung und konsumieren Alkohol und auch illegale Drogen deutlich früher als nicht konsumierende Jugendliche. Eine theoretische Überlegung dazu ist, dass Nikotin die neurobiologische Vulnerabilität für den Konsum psychotroper Substanzen erhöhen könnte [22].
Umgang mit Nikotin im kinder- und jugendpsychiatrischen Behandlungskontext
Das aktuelle Jugendschutzgesetz verbietet Nikotinkonsum vor dem vollendeten 18. Lebensjahr. Darüber hinaus sind sämtliche Krankenanstalten als öffentliche Einrichtungen per definitionem „rauchfrei“.
Als kinder- und jugendpsychiatrisch arbeitende Personen stehen wir im Spannungsfeld zwischen gesetzlichen Anforderungen einerseits und der Lebensrealität unserer Patient:innen andererseits. Letztere beinhaltet häufig eine Nikotinabhängigkeit bereits deutlich vor dem 18. Geburtstag. Als Behandler:innen obliegt es uns in erster Linie, unsere Patient:innen bestmöglich zu behandeln.
Diagnostik
Die kategoriale Diagnostik folgt den Vorgaben der ICD-10 bzw. DSM-IV-Kriterien, obgleich zumindest für das DSM nachgewiesen ist, dass die psychometrischen Qualitäten eher schwach sind [41]. Alternativen liegen angesichts der Bedeutung der ICD-Kriterien für die Diagnosenverschlüsselung nicht vor.
Die dimensionale Diagnostik kann mit diversen Varianten des Fagerström Tests (Fagerström Tolerance Questionnaire (FTQ), Fagerström Test for Nicotine/Cigarette Dependence (FTND/FTCD) oder Heaviness of Smoking Index (HSI)) oder der Cigarette Dependence Scale (CDS-12) erfolgen. Die Reliabilität des FTCD ist gut belegt, für die Validität liegen einzelne teils widersprüchliche Studien vor [42, 43]. Eine passende, validierte Alternative zu FTCD, HSI oder FTQ existiert im deutschsprachigen Raum noch nicht.
Generell gilt: Die empfohlenen Instrumente (ICD-10 Kriterien, Fagerström Test) sind nur begrenzt auf die Situation jugendlicher Raucher:innen übertragbar, können aber der Orientierung dienen. Die Evidenzlage ist jedoch nicht ausreichend, um aus den bisherigen Studienergebnissen eine Empfehlung zu formulieren.
Substitutionspräparate
Zur Behandlung der Tabakabhängigkeit durch Linderung der Entzugssymptome können verschiedene Präparate auf unterschiedliche Wege appliziert werden. So gibt es Nikotin als Sprays oder Lutschtabletten, die gängigsten Darreichungsformen sind Inhalatoren, transdermale Pflaster und Kaugummis. Die Dosierung erfolgt entsprechend der Fachinformation und ist im Regelfall abhängig von der Menge des regelmäßig konsumierten Nikotins.
Zu beachten ist, dass kein derzeit in Anwendung befindliches Nikotinpräparat im Kindes- und Jugendalter zugelassen ist. Eine Verschreibung benötigt eine adäquate Aufklärung der Kinder und Jugendlichen sowie der Erziehungsberechtigten.
Prävention und Therapie
Internationale Guidelines und Behandlungskonzepte
Es liegen keine internationalen Leitlinien und Empfehlungen zur Behandlung von Nikotinabhängigkeit bei Jugendlichen vor.
Bezüglich der Behandlung bei Erwachsenen gibt es die AMWF-S3-Leitlinie „Rauchen und Tabakabhängigkeit: Screening, Diagnostik und Behandlung“ [44]. Diese weist die Kombinationen von altersgerechter Psychoedukation, Motivationssteigerung (Motivational Enhancement, Selbstwirksamkeit) und verhaltenstherapeutischen Interventionen sowie Tabakentwöhnungsprogramme mit verhaltenstherapeutischem Schwerpunkt, Motivierender Intervention und Erhöhung der Selbstwirksamkeitserwartung als Interventionen mit Empfehlungsgrad A aus.
Qualitätsgeprüfte niedrigschwellige Interventionen (Kurzberatung/short counselling, Selbsthilfematerial, Raucherfibeln, Quickguides/Kurzanleitungen, Infomaterial, Fertigkeitsvermittlung) sowie qualitätsgeprüfte Computer‑, Internet- und Smartphone-gestützte Programme zur Tabakentwöhnung haben jeweils den Empfehlungsgrad B während es für Nikotinersatzprodukte, mit Ausnahme von Nikotinpflastern, keine Evidenz hinsichtlich der Wirksamkeit gibt.
Auch für Arzneimittel außerhalb der Nikotinersatztherapie (wie z. B. Bupropion, Vareniclin) kann auf Basis der aktuellen Datenlage keine Empfehlung gegeben werden.
Das CDC empfiehlt eine Kostenerhöhung für nikotinhaltige Produkte, ein Rauchverbot an öffentlichen Orten und bis zum Erreichen des 21. Geburtstags sowie ein Werbeverbot für nikotinhaltige Produkte [18]. Die NICE Guidelines zur Prävention und Therapie von Alkoholabhängigkeit [45], die World Health Organization (WHO), die American Academy of Pediatrics (AAP) und das National Institute on Drug Abuse (NIDA) fokussieren jeweils auf Primärprävention und geben keine spezifischen Therapieempfehlungen für Jugendliche.
Umgang mit Nikotinkonsum und Nikotinabhängigkeit im intramuralen kinder- und jugendpsychiatrischen Settings
Psychisch kranke Jugendliche sind eine Hochrisikogruppe für die Entwicklung von Suchterkrankungen, weshalb im Behandlungsteam eine klare gemeinsame Haltung von besonderer Bedeutung ist. Nikotinabhängigkeit muss als Suchterkrankung gesehen und auch als solche thematisiert und diagnostiziert werden und entsprechende Unterstützung wie Nikotinersatzpräparate muss angeboten werden.
In den oft hochkomplexen Situationen, meist im akutpsychiatrischen Setting, bei minderjährigen Patient:innen mit Nikotinkonsum gilt es natürlich, jeweils im Einzelfall eine Güterabwägung zu treffen. Generalisierte Empfehlungen können nicht ausgesprochen werden.
Grundsätzlich gibt es jedoch zwei Konstellationen, bei welchen die Autor:innen dazu neigen, eine Raucherlaubnis auszusprechen.
-
Entzug bei Mehrfachabhängigkeit unter Beteiligung von Nikotin
-
Deeskalation in einer Akutsituation im Zuge einer Aufnahme gegen den Willen der Patient:innen (im Rahmen des UbG) als gelinderes Mittel
Es können Handlungsempfehlungen für bestimmte Konstellationen getroffen werden. Diese wollen wir anhand von Beispielen verdeutlichen:
Deeskalationsmaßnahme
Traumatisierte 15-jährige Jugendliche mit Zeichen einer emotional instabilen Entwicklung wird nach konflikthafter Zuspitzung eines Streites in der Wohngemeinschaft mit klarer Suizidankündigung und in hohem Erregungsniveau von der Rettung eingeliefert. Die Patientin ist hoch erregt, dysphorisch, beschimpft das Personal und möchte die Abteilung schnellstmöglich verlassen. In der Gesamtsituation ist evident, dass die Patientin nach Unterbringungsgesetz aufgenommen werden muss. Medikation (auch Benzodiazepine) wird rundweg und stabil abgelehnt.
Sie erklärt sich nach längerem bereit, mit auf die Station zu gehen, bindet diese Bereitschaft jedoch an die Erlaubnis, noch eine Zigarette rauchen zu dürfen.
In der Güterabwägung (Fixierung, Zwangsmedizierung, Complianceverlust, …) würden wir in diesem Fall aus deeskalierenden Gründen und zur Ermöglichung der Etablierung einer weiteren Behandlungsbereitschaft zur Gestattung des Rauchens raten.
Nikotinabstinenz/Gelegenheitskonsum vor Aufnahme
Intelligenzgeminderter 13-jähriger Patient, Traumaanamnese, sehr suggestibel, seit Kurzem fremduntergebracht. Erstmaliger stationärer Aufenthalt zur diagnostischen Abklärung nach rezidivierenden Impulsdurchbrüchen. Keine Substanzvorerfahrung erhebbar, wurde von Mitpatient:innen zum Rauchen animiert. Möchte nun auch regelmäßig rauchen gehen und bringt diesen Wunsch wiederholt, sehr eindringlich und affektiv untermauert vor.
Aufgrund der nicht vorhandenen Substanzanamnese ist diesem Wunsch nicht statt zu geben. Es ist dem Patienten zu erklären, dass man ihm durch den Aufenthalt, wenn er an der Abteilung eine Abhängigkeit (von einer in seinem Alter nicht legalen Substanz) entwickeln würde, Schaden zufügen würde. Darüber hinaus befindet sich der Pat freiwillig an der Station und kann den Aufenthalt jederzeit abbrechen.
Florid psychotische Symptomatik bei bekannter paranoider Schizophrenie
17-jährige Patientin kommt nach eigenständigem Absetzen der antipsychotischen Medikation aufgrund von paranoiden Ängsten in die Ambulanz. Sie bittet um Aufnahme, ist aber nur bereit, ihre Medikation wieder anzusetzen, wenn ihr dafür gestattet wird, mindestens 5 mal pro Tag rauchen zu gehen. Unterbringungsgesetz-Kriterien sind nicht vorliegend.
Diesem Wunsch wird nicht stattgegeben, die Patientin kommt freiwillig zur Aufnahme, es sollen Substitutionspräparate angeboten werden.
Polytoxikoman konsumierender Jugendlicher mit Entzugswunsch
16-jähriger Jugendlicher, Opiatabhängigkeit seit 2 Jahren, seit 3 Monaten zusätzlich Benzodiazepinkonsum, in den letzten Wochen zweimalig wegen akzidenteller Überdosierung an der Pädiatrie aufgenommen. Regelmäßiger THC Konsum, Nikotinkonsum (20–30/Tag) seit dem 11. Lebensjahr. Möchte endlich „weg von allem“.
Aus suchttherapeutischer Perspektive empfehlen sich Motivationsarbeit sowie Teilentzug der Benzodiazepine bei gleichzeitiger überbrückender Substitution der Opiate und notwendiger sonstiger Medikation. Indiziert ist es, dem Patienten Nikotinersatzpräparate anzubieten. Sollte der Pat auf das Rauchen beharren, ist diesem Wunsch statt zu geben, Motivationsarbeit hinsichtlich einer Beschränkung des Nikotinkonsums sollte aber beständig geleistet werden.
Aufnahme nach UBG bei starker Nikotinabhängigkeit und fehlendem Entzugswunsch
Abgesehen von eskalativen Zuspitzungen vor allem während der Aufnahmesituation sind dem Pat Nikotinersatzpräparate anzubieten.
Fazit
Mit dieser Übersichtsarbeit wollen die Autor:innen einen Beitrag zur Behandlung von schädlichem Nikotinkonsum bei Kindern und Jugendlichen im kinder- und jugendpsychiatrischen Kontext leisten. Der Konsum von Nikotin spielt eine relevante Rolle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, viele unserer Patient:innen konsumieren Nikotin in unterschiedlichen Formen. Weltweite Daten zeigen, dass mit einer Senkung der Raucher:innenquote eine Senkung der Mortalität einhergeht. Insofern muss aus fachlicher kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht eine Senkung der Raucher:innenquote angestrebt werden.
Nikotinkonsum und -abhängigkeit müssen mit den Patient:innen thematisiert sowie im Rahmen des diagnostischen Prozesses erkannt werden. Nikotin konsumierenden Jugendliche soll eine spezifische Behandlung angeboten werden.
Interessenkonflikt
P. Schögl, M. Fuchs, M. Hartmann, M. Iwanowytsch, M. Leitner, C. Müller, T. Trabi, W. Wladika, K. Skala und V. Wollenek geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.