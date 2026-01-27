Die bereits zitierte Studie aus Deutschland [Sören Kuitunen-Paul et al.] empfiehlt für Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie drei wesentliche Maßnahmen:

Angebot an individuellen Tabakentwöhnungsangeboten für das Personal und Integration von Tabakprävention in die Ausbildung von Pflegenden

In Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie wird Mitarbeiter:innen seltener Unterstützung angeboten als den Patient:innen. Als Bindeglied spielt hier das betriebliche Gesundheitsmanagement eine besondere Rolle.

Rauchverbote in allen Gebäude- und Geländeteilen werden von Expert:innen befürwortet [] und von Mitarbeiter:innen meist toleriert []. Die Entwicklung einer rauchfreien Psychiatrie stellt einen Organisations- und Kulturwandel dar, der Vorbereitung und Partizipation aller Beteiligten braucht [].

Dieselbe Studie zeigte, dass es in etwa 35 % der Einrichtungen für Mitarbeiter:innen keine Angebote der Nikotinentwöhnung gab, ansonsten fand sich ein Angebot von Informationsmaterial, Gruppenprogramme, Einzelberatungen, Selbsthilfeprogramme und auch medikamentöse Unterstützung (Nikotinersatz).

Eine Studie aus Deutschland zum Umgang mit den Rauchverboten in Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie [] zeigte, dass ein generelles Rauchverbot nur in 10 % der Einrichtungen umgesetzt wurde, in 90 % der Einrichtungen war es den Mitarbeiter:innen möglich, an bestimmten Konsumorten zu rauchen. Es fanden sich in 70 bis 80 % der Einrichtungen Raucherzonen im Außenbereich, in ca. 5 % auch Raucherbalkone oder Möglichkeiten im Eingangsbereich. In 1–2 % der Abteilungen wurde in eigenen Büros oder Arbeitsräumen geraucht.

Rauchverbote an Arbeitsplätzen sind Teil des Konzeptes rauchfreier Krankenhäuser [] und gesetzlich verankert. Diese sind hilfreich in der Vermeidung von Passiv-Rauchen [], Konzepte beinhalten aber auch Angebote zur Entwöhnung, Aufklärung und strukturelle Maßnahmen [].

Eine Vorgabe die Regeln und Maßnahmen betreffend findet sich in der verbindlichen „Rahmenvereinbarung zur Eindämmung des Tabakgebrauchs“ der WHO []. Dazu zählen die Einhaltung der Nichtraucherschutzgesetze und die Aufklärung der Rauchenden und Angebote zur Tabakentwöhnung. Eine Umsetzung der Maßnahmen in Einrichtungen der KJP wurde bisher im deutschsprachigen Raum nicht untersucht.

Das gesetzliche Verbot von Tabakwaren für Jugendliche stellt Mitarbeiter:innen vor die Herausforderung, Regeln und Verbote zu erlassen und durchzusetzen []. Dabei stellt die eigene Identität als Raucher:in hierbei mitunter eine Erschwernis dar. Rauchende Mitarbeiter:innen vertreten eher ein „Recht auf Rauchen“ und stehen Tabakkontrollmaßnahmen eher skeptisch gegenüber []. Sie sehen auch mehr Schwierigkeiten, das Rauchen bei Patient:innen anzusprechen []. Daraus resultiert ein Rollenkonflikt hinsichtlich einer erstrebenswerten Abstinenz [] und nicht zuletzt auch in der Frage, welche Regeln für rauchende Mitarbeiter gelten sollten.

Aber auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie findet man Einrichtungen, die Ausnahmen vom strikten Rauchverbot machen. In 38 % der Einrichtungen findet man etwa Raucherzonen und in 19 % Rauchpavillions. In Einrichtungen, die sich als klar rauchfrei positionieren, werden Verstöße uneinheitlich dokumentiert, führen aber in 80–90 % zu Konsequenzen [].

In der Diskussion um rauchfreie (Erwachsenen‑)Psychiatrien werden immer wieder auch Argumente angeführt, die gegen ein generelles Rauchverbot in Psychiatrien sprechen: Die erhöhte Prävalenz von Nikotinkonsum unter psychiatrischen Patienten sei kein Zufall, es gäbe auch neurobiologische Wirkungen von Nikotin, die gegen die Symptome von Erkrankungen hälfen. Auch bei strikter Exekution des Rauchverbotes während eines stationären Aufenthalten an einer Psychiatrie zeige sich, dass Patient:innen nach der Entlassung in 90 % der Fälle wieder zu rauchen beginnen würden, 76 % innerhalb von 5 min []. Auch würde Nikotin die Wirkung von Psychopharmaka verändern, ein plötzliches Absetzen könnte über veränderte Enzyminduktionen auch gefährlich werden, ebenso ein Wiederbeginn nach einer Einstellung auf bestimmte Psychopharmaka während einer abstinenten Phase []. Als Argument gegen ein striktes Rauchverbot wird auch angeführt, dass 30 % der Patient:innen unfreiwillig in Krisensituationen in die Klinik kommen und die Aufgabe der Klinik sich dann darauf beschränke, die Grundkrankheit zu behandeln und die Autonomie der Patient:innen nur in begründeten Fällen eingeschränkt werden dürfe.

Ziel von Tabakkontrollmaßnahmen ist die Reduktion von gesundheitsschädlichem Verhalten [], um potenzielle Raucher:innen und deren Angehörige zu schützen. Unter Fachkräften in betreuenden Gesundheitsberufen ist die Quote an Raucher:innen deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung und stieg in Deutschland von 1999 bis 2013 von 39,3 % auf 44,2 %, während sie zeitgleich in akademischen Gesundheitsberufen auf 17,7 % und bei Ärzten auf 11,1 % sank []. Gerade die Gruppe der betreuenden Personen nimmt eine wichtige Vorbildfunktion ein [] und ihr Verhalten hat Auswirkungen auf die Patient:innen.

In der Allgemeinbevölkerung ist der Anteil rauchender Jugendlicher rückläufig [], unter psychisch kranken Jugendlichen ist die Rate nikotinkonsumierender Jugendlicher nach wie vor deutlich höher. So finden sich unter Jugendlichen mit einer psychischen Krankheit Anteile von 38 % [], in einer KJP-Inanspruchnahmepopulation sind es 63 % [], in suchtspezifischen Ambulanzen sogar 88 % [].

Nikotin grundsätzlich, Wirkungen, Wechselwirkungen, Funktionsweise im Gehirn

Nikotin kommt in verschiedenen Nachtschattengewächsen vor, besonders in der Tabakpflanze Nicotiana tabacum, dabei wird es in der Wurzel der Pflanzen erzeugt. Bei der Reifung der Pflanze wandert der Stoff in die Blätter und dient dort zur Abwehr von Fressfeinden der Pflanze, die ein Nervensystem mit nikotinischem Azetylcholin-Rezeptoren aufweisen, wie z. B. bei vielen Insektenarten. Die Blätter der Tabakpflanze werden in nicht ganz ausgereiftem Zustand geerntet, getrocknet und fermentiert.

Nikotin ist ein wasser- und fettlösliches toxisches Alkaloid, welches bei Zimmertemperatur als farblose ölige Flüssigkeit vorliegt, die sich an der Luft rasch braun verfärbt. Sie ist eine wasserlösliche Base und im Wasserdampf flüchtig.

Anzeige

18 ]. Der Nikotingehalt in getrockneten Tabak liegt bei 0,6–2,9 % der Trockenmasse. Das Nikotin wird beim Verbrennen des Tabaks freigesetzt und dabei wird bis zu 95 % beim Inhalieren zusammen mit dem Teer aufgenommen [].

19 ]. Der Tabakrauch enthält circa 4000 Substanzen von denen etliche als karzinogen oder gesundheitsschädlich gelten. Industriell zugesetzt werden dann noch Geschmacksstoffe und andere Zusätze, die das inhalierende Rauchen weniger unangenehm und schmackhafter machen und damit zu einer raschen Entwicklung einer körperlichen Abhängigkeit führen können [].

Nikotin wird konsumiert in Form von Zigaretten, Zigarillos, Zigarren, Pfeifentabak, in Feinschnitt (gedrehte Zigaretten), beim Konsum von Shisha, Schnupftabak oder „Heat not burn“-Produkten, sowie E‑Zigaretten, Nikotinpouches oder Pads und Snus.

20 ]. Das über die Lunge inhaliert Nikotin erreicht dabei sehr schnell, innerhalb von wenigen Sekunden das Gehirn und wirkt dort auf die nikotinergen Acetylcholin-Rezeptoren stimulierend, wobei es bei parasympathischen Nerven stimulierend und bei sympathischen hemmend wirkt. Es kommt u. a. zur Ausschüttung des Hormons Adrenalin und von verschiedenen Neurotransmittern, wie u. a. Dopamin, Serotonin und (beta)-Endorphinen. Beim Konsum in Form von Verbrennungsprodukten ist die Aufnahme abhängig vom pH-Wert des Rauchnikotin. Beim Zigarren- und Pfeifentabak ist der Rauch alkalisch, so dass Nikotin in nicht ionisiert Form vorliegt und im Wesentlichen über die Mundschleimhaut absorbiert wird. Im inhalierten Zigarettentabak liegt der pH-Wert meistens bei 6,3–5,6, wobei das Nikotin hier in ionisierter Form vorliegt und rasch über die Lunge resorbiert wird []. Das über die Lunge inhaliert Nikotin erreicht dabei sehr schnell, innerhalb von wenigen Sekunden das Gehirn und wirkt dort auf die nikotinergen Acetylcholin-Rezeptoren stimulierend, wobei es bei parasympathischen Nerven stimulierend und bei sympathischen hemmend wirkt. Es kommt u. a. zur Ausschüttung des Hormons Adrenalin und von verschiedenen Neurotransmittern, wie u. a. Dopamin, Serotonin und (beta)-Endorphinen.

Anzeige

Nikotin imitiert dabei den körpereigenen Neurotransmitter Acetylcholin, wobei die höchste Affinität zu den (Alpha4Beta2)-Rezeptoren im Bereich des mesolimbischen Systems mit der Ausschüttung des damit verbundenen Dopamins besteht. Dabei tritt ein Gefühl von Befriedigung durch das Nikotin auf, mit Förderung der Konzentration, Besserung der Vigilanz, Reduktion des Appetits sowie einer antidepressiven und anxiolytischen Wirkung. Dies erzeugt jedoch auch eine Abhängigkeit und löst ein verstärktes Konsumverhalten aus.

Die Menge des aufgenommenen Nikotins im Rauch wird durch die Intensität des Zuges, die Dauer und Tiefe der Inhalation, das Zugvolumen und die Anzahl der Züge pro Zigarette beeinflusst. Erfahrene Raucher sind in der Lage die Menge des aufgenommenen Nikotins zu steuern, um eine individuelle Balance zwischen Stimulation und Blockade zu erreichen.

Die Nikotinwirkung ist stark von der aufgenommenen Dosis abhängig und wirkt in geringer Dosis stimulierend dann entspannend und ist in hoher Konzentration durch die Blockierung der Ganglien des vegetativen Nervensystems toxisch.

21 ]. Der Aktivierung der Beta Endorphine wird die Reduktion von Angst und Anspannung zugeschrieben [ 20 ]. Die stimulierende Wirkung bei niedriger Dosierung von Nikotin beschleunigt den Herzschlag, führt u. a. zu einer Blutdrucksteigerung und leichtem Schwitzen. Auf der psychischen Ebene kommt es zu einer Steigerung der psychomotorischen Leistungsfähigkeit, von Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistungen, sowie zur Entspannung bei negativen affektiven Zuständen []. Der Aktivierung der Beta Endorphine wird die Reduktion von Angst und Anspannung zugeschrieben [].

Anzeige

Weitere Wirkungen sind im Verdauungstrakt ein verringerter Appetit, eine Steigerung der Magensaftproduktion durch Ausschüttung von Histamin und eine erhöhte Darmtätigkeit. Außerdem kommt es zu einer Abnahme des Hautwiderstandes und der Hauttemperatur und Stimulation der Atmung.

Bei regelmäßigen Tabakkonsum kommt es zu Adaptation der peripheren Wirkungen, so dass kaum kardiovaskuläre oder gastrointestinale Nebenwirkungen auftreten. Die psychotropen Wirkungen bleiben erhalten und es entsteht eine Toleranz gegen die aversiven Nikotineffekte. Akute systemische Nebenwirkungen sind Nervosität, Palpation, Tremor, Mundtrockenheit, Diarrhoe, Arthralgien und Myalgien.

Intoxikationszeichen 22 ]. Intoxikationszeichen sind dosisabhängig Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindelgefühl, psychomotorische Unruhe und Kreislaufregulationsstörungen, Schweißausbrüche, gesteigerter Speichelfluss und eine erhöhte Pulsrate, Seh- und Schlafstörungen, Tremor und Veränderungen der Stimmungslage. In sehr hoher Dosierung treten Ateminsuffizienz, epileptische Anfälle und kardiale Beeinträchtigung auf, die auch zum Tod führen können []. 23 ]. Derzeit wird von einer mittleren letalen Dosis von 6,5 bis 13 mg/kg Körpergewicht ausgegangen [].

Entzugserscheinungen Die Halbwertszeit von Nikotin beträgt beim Raucher circa 30–60 min, wobei Raucher über eine hepatische Enzyminduktion Nikotin rascher metabolisieren als Nichtraucher:innen. Ein Teil des Nikotins wird direkt über die Nieren ausgeschieden und ein wesentlicher Teil über CYP2A6 zu Cotinin und weiteren Abbauprodukten metabolisiert. 24 ]. Das Entzugssyndrom nach Nikotinkonsum tritt schon wenige Stunden nach dem letzten Konsum auf und zeigt folgende Symptome: Rauchverlangen (Craving), Unruhe, Ärger und Reizbarkeit, Schlafstörungen, vermehrte Irritabilität und Konzentrationsstörungen, verminderte Frustrationstoleranz, depressive Stimmung, Aggressivität, Angst, relative Bradykardie und gesteigerter Appetit [].