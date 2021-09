Nichtmedikamentöse Therapie von herausforderndem Verhalten bei Demenz

Zurück zum Zitat Auer, et al. BMC Geriatrics (2018) 18:178 https://​doi.​org/​10.​1186/​s12877-018-0870-8, BMC Geratrics, Stefanie R. Auer1, Margit Höfler, Elisabeth Linsmayer, Anna Beránková, Doris Prieschl, Paulina Ratajczak, Michal Šteffl and Iva Holmerová, Cross-sectional study of prevalence of dementia, behavioural symptoms, mobility, pain and other health parameters in nursing homes in Austria and the Czech Republic: results from the DEMDATA project, University of Krems