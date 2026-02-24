Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
rheuma plus

News-Screen Orthopädie & Traumatologie

  • 01.03.2026
  • Journal Screen
Erschienen in:
Verfasst von
Lukas Holzer
Erschienen in
rheuma plus | Ausgabe 1/2026
Vorheriger Artikel News-Screen Rheumatologie
Nächster Artikel News-Screen Osteologie
Titel
News-Screen Orthopädie & Traumatologie
Verfasst von
Lukas Holzer
Publikationsdatum
01.03.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
rheuma plus / Ausgabe 1/2026
Print ISSN: 1868-260X
Elektronische ISSN: 2191-2610
DOI
https://doi.org/10.1007/s12688-026-00945-5

Weitere Artikel der Ausgabe 1/2026

News-Screen Physikalische Medizin

  • Journal Screen

Schmerzmanagement in der Pflege – ein Positionspapier

Therapieintensivierung in der Rheumatologie am Beispiel der nicht-systemischen juvenilen idiopathischen Arthritis: die Sicht der Pharmakologie

  • Open Access
  • Originalien

Rheumatologie im Plus – was interessiert?

  • Editorial

Frühes Screening auf Fatigue ist bei Rheuma essenziell

  • Aktuell

Kikuchi-Fujimoto-Erkrankung (histiozytär-nekrotisierende Lymphadenopathie): eine seltene Systemerkrankung

  • Open Access
  • Originalien