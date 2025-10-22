News-Screen Orthopädie &Traumatologie 21.10.2025 Journal Screen Verfasst von Lukas Holzer Erschienen in rheuma plus Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Metadaten Titel News-Screen Orthopädie &Traumatologie Verfasst von Lukas Holzer Publikationsdatum 21.10.2025 Verlag Springer Vienna Erschienen in rheuma plus Print ISSN: 1868-260X Elektronische ISSN: 2191-2610 DOI https://doi.org/10.1007/s12688-025-00915-3